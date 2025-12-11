https://noticiaslatam.lat/20251211/zelenski-admite-la-posibilidad-de-celebrar-un-referendum-nacional-sobre-cuestiones-territoriales-1169320873.html

Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios

Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum ucraniano sobre cuestiones territoriales, informa el canal televisivo Suspilne. 11.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-11T16:31+0000

2025-12-11T16:31+0000

2025-12-11T17:20+0000

internacional

volodímir zelenski

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie

donbás

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/03/1162992427_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_21114123c872c73a8396f5cd5347c14e.jpg

"En cuanto a las cuestiones territoriales, está previsto convocar un referéndum panucraniano. Aún se desconoce cómo se llevará a cabo", indica el medio, citando las respuestas de Zelenski a las preguntas de los periodistas.Según Zelenski, la posición de EEUU es retirar las Fuerzas Armadas ucranianas de Donbás y crear una zona desmilitarizada, pero la cuestión de quién gobernará este territorio no se ha resuelto; Washington está "buscando algún tipo de formato".Los referendos sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia tuvieron lugar del 23 al 27 de septiembre de 2022.Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la cuestión de la inclusión de estas regiones en Rusia "está cerrado definitivamente".

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, donbás