https://noticiaslatam.lat/20251211/zelenski-admite-la-posibilidad-de-celebrar-un-referendum-nacional-sobre-cuestiones-territoriales-1169320873.html
Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios
Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios
Sputnik Mundo
Volodímir Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum ucraniano sobre cuestiones territoriales, informa el canal televisivo Suspilne. 11.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-11T16:31+0000
2025-12-11T16:31+0000
2025-12-11T17:20+0000
internacional
volodímir zelenski
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie
donbás
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/03/1162992427_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_21114123c872c73a8396f5cd5347c14e.jpg
"En cuanto a las cuestiones territoriales, está previsto convocar un referéndum panucraniano. Aún se desconoce cómo se llevará a cabo", indica el medio, citando las respuestas de Zelenski a las preguntas de los periodistas.Según Zelenski, la posición de EEUU es retirar las Fuerzas Armadas ucranianas de Donbás y crear una zona desmilitarizada, pero la cuestión de quién gobernará este territorio no se ha resuelto; Washington está "buscando algún tipo de formato".Los referendos sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia tuvieron lugar del 23 al 27 de septiembre de 2022.Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la cuestión de la inclusión de estas regiones en Rusia "está cerrado definitivamente".
ucrania
donbás
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/03/1162992427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fa5ad795b490ade513aa8e5cdf72877.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
volodímir zelenski, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, donbás
volodímir zelenski, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, donbás
Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios
16:31 GMT 11.12.2025 (actualizado: 17:20 GMT 11.12.2025)
Noticia en desarrollo
Volodímir Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum ucraniano sobre cuestiones territoriales, informa el canal televisivo Suspilne.
"En cuanto a las cuestiones territoriales, está previsto convocar un referéndum panucraniano. Aún se desconoce cómo se llevará a cabo", indica el medio, citando las respuestas de Zelenski a las preguntas de los periodistas.
Según Zelenski, la posición de EEUU es retirar las Fuerzas Armadas ucranianas de Donbás y crear una zona desmilitarizada, pero la cuestión de quién gobernará este territorio no se ha resuelto; Washington está "buscando algún tipo de formato".
Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la cuestión de la inclusión de estas regiones en Rusia "está cerrado definitivamente".