Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251211/zelenski-admite-la-posibilidad-de-celebrar-un-referendum-nacional-sobre-cuestiones-territoriales-1169320873.html
Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios
Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios
Sputnik Mundo
Volodímir Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum ucraniano sobre cuestiones territoriales, informa el canal televisivo Suspilne. 11.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-11T16:31+0000
2025-12-11T17:20+0000
internacional
volodímir zelenski
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie
donbás
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/03/1162992427_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_21114123c872c73a8396f5cd5347c14e.jpg
"En cuanto a las cuestiones territoriales, está previsto convocar un referéndum panucraniano. Aún se desconoce cómo se llevará a cabo", indica el medio, citando las respuestas de Zelenski a las preguntas de los periodistas.Según Zelenski, la posición de EEUU es retirar las Fuerzas Armadas ucranianas de Donbás y crear una zona desmilitarizada, pero la cuestión de quién gobernará este territorio no se ha resuelto; Washington está "buscando algún tipo de formato".Los referendos sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia tuvieron lugar del 23 al 27 de septiembre de 2022.Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la cuestión de la inclusión de estas regiones en Rusia "está cerrado definitivamente".
ucrania
donbás
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/03/1162992427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fa5ad795b490ade513aa8e5cdf72877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volodímir zelenski, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, donbás
volodímir zelenski, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, donbás

Zelenski admite la posibilidad de celebrar un "referéndum nacional" sobre cuestiones territoriales, reportan medios

16:31 GMT 11.12.2025 (actualizado: 17:20 GMT 11.12.2025)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVolodímir Zelenski responde a las preguntas de los periodistas en Kiev, Ucrania, el 25 de abril de 2025
Volodímir Zelenski responde a las preguntas de los periodistas en Kiev, Ucrania, el 25 de abril de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Síguenos en
Noticia en desarrollo
Volodímir Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum ucraniano sobre cuestiones territoriales, informa el canal televisivo Suspilne.
"En cuanto a las cuestiones territoriales, está previsto convocar un referéndum panucraniano. Aún se desconoce cómo se llevará a cabo", indica el medio, citando las respuestas de Zelenski a las preguntas de los periodistas.
Según Zelenski, la posición de EEUU es retirar las Fuerzas Armadas ucranianas de Donbás y crear una zona desmilitarizada, pero la cuestión de quién gobernará este territorio no se ha resuelto; Washington está "buscando algún tipo de formato".
Los referendos sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia tuvieron lugar del 23 al 27 de septiembre de 2022.
Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la cuestión de la inclusión de estas regiones en Rusia "está cerrado definitivamente".
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала