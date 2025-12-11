https://noticiaslatam.lat/20251211/lavrov-participa-en-una-mesa-redonda-sobre-la-crisis-ucraniana-1169307172.html

Rusia insiste en alcanzar acuerdos para una paz sostenible en Ucrania, declara Lavrov

11.12.2025

Rusia insiste en lograr un paquete de acuerdos sobre una paz sólida y sostenible en Ucrania con garantías de seguridad para todas las partes, indicó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

internacional

rusia

serguéi lavrov

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

política

seguridad

Actualmente hay numerosas especulaciones, desinformación y falsificaciones sobre el tema del arreglo ucraniano, cuyo objetivo es complicar la búsqueda de soluciones que contribuyan a eliminar las causas profundas de la crisis, puntualizó el ministro de Exteriores ruso. Lavrov destacó los esfuerzos de EEUU en la resolución del conflicto, afirmando que el presidente de EEUU, Donald Trump, busca sinceramente resolver el conflicto ucraniano por la vía político-diplomática. El ministro de Exteriores también señaló que las actuales negociaciones ruso-estadounidenses están dedicadas precisamente a la búsqueda de un arreglo duradero en Ucrania.También declaró que Rusia ha transmitido a EEUU propuestas adicionales relativas a garantías colectivas de seguridad. El canciller ruso enfatizó que Occidente no ha reaccionado de ninguna manera a la decisión de suspender las negociaciones con Moscú y no ha intentado contribuir a que "[el régimen de Kiev] al menos creara la impresión de estar dispuesto a un arreglo político". Lavrov también observó que prolongar el conflicto se ha convertido para Zelenski en una cuestión de supervivencia política y, posiblemente, incluso física. El ministro de Exteriores ruso también indicó que nadie en Europa menciona las causas primordiales del conflicto ucraniano y la necesidad de eliminarlas; allí solo desean una pausa con el fin de ganar tiempo para el rearme de Kiev. El jefe de la diplomacia rusa también declaró que Ucrania debe adherirse a las normas de la Carta de la ONU y a numerosas convenciones internacionales sobre derechos humanos, reducir sus obligaciones solo a seguir los requisitos de la UE es inaceptable. Lavrov señaló que los recursos de Occidente para llevar a cabo una guerra por poderes contra Rusia se están agotando. El canciller recordó que Rusia, hasta la fecha, ha transmitido a Ucrania 11.000 cuerpos de militares ucranianos, a cambio de los cuales Moscú ha recibido 201 cuerpos de sus combatientes.

