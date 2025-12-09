Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251209/la-toma-de-krasnoarmeisk-es-un-paso-importante-en-la-liberacion-de-donbas-destaca-el-jefe-del-1169230001.html
La toma de Krasnoarmeisk es un paso importante en la liberación de Donbás, destaca el jefe del Estado Mayor ruso
La toma de Krasnoarmeisk es un paso importante en la liberación de Donbás, destaca el jefe del Estado Mayor ruso
Sputnik Mundo
En Krasnoarmeisk se están inspeccionando los barrios residenciales y se ha evacuado a más de 200 personas a zonas seguras, informó el jefe del Estado Mayor de... 09.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-09T06:20+0000
2025-12-09T06:24+0000
defensa
rusia
valeri guerásimov
krasnoarmeisk
donbás
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/01/0b/1134553123_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b267f4137928a5eca848575fc626b86.jpg
Estas declaraciones se produjeron durante la inspección del desarrollo de las operaciones del grupo de fuerzas Centro en la dirección de Dnepropetrovsk realizada por Guerásimov.El alto mando militar destacó que durante la liberación de Krasnoarmeisk, los combatientes de las FFAA rusas mostraron iniciativa, actuaron con inteligencia y emplearon métodos inesperados para las tropas ucranianas.Al mismo tiempo, Guérasimov puso de relieve que las tropas rusas continúan su ofensiva en prácticamente todas las direcciones de la zona de la operación militar especial.Tras la liberación de Krasnoarmeisk, la principal tarea del grupo de fuerzas ruso Centro es la eliminación de las formaciones de las FFAA de Ucrania cercadas en Dimítrov, aseveró. Añadió que la parte sur de Dimítrov ha sido liberada, lo que supone más del 30% del total de edificios de la ciudad.Además, Gerásimov entregó condecoraciones estatales a los militares que más se distinguieron en la liberación de Krasnoarmeisk.
https://noticiaslatam.lat/20251202/1169032336.html
krasnoarmeisk
donbás
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/01/0b/1134553123_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ba5591c995f941e5be2be358f41bacd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, valeri guerásimov, krasnoarmeisk, donbás, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, valeri guerásimov, krasnoarmeisk, donbás, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

La toma de Krasnoarmeisk es un paso importante en la liberación de Donbás, destaca el jefe del Estado Mayor ruso

06:20 GMT 09.12.2025 (actualizado: 06:24 GMT 09.12.2025)
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaValeri Guerásimov, el general de Ejército y nuevo comandante de la operación especial
Valeri Guerásimov, el general de Ejército y nuevo comandante de la operación especial - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Pool
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En Krasnoarmeisk se están inspeccionando los barrios residenciales y se ha evacuado a más de 200 personas a zonas seguras, informó el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, el general del Ejército Valeri Guérasimov.
Estas declaraciones se produjeron durante la inspección del desarrollo de las operaciones del grupo de fuerzas Centro en la dirección de Dnepropetrovsk realizada por Guerásimov.
El alto mando militar destacó que durante la liberación de Krasnoarmeisk, los combatientes de las FFAA rusas mostraron iniciativa, actuaron con inteligencia y emplearon métodos inesperados para las tropas ucranianas.
Al mismo tiempo, Guérasimov puso de relieve que las tropas rusas continúan su ofensiva en prácticamente todas las direcciones de la zona de la operación militar especial.
Vladímir Putin, presidente ruso, participó en el foro de inversiones de VTB ¡Rusia llama! - Sputnik Mundo, 1920, 02.12.2025
Defensa
Se concedía una relevancia particular a Krasnoarmeisk, un sólido enclave para las misiones de la operación militar especial, afirma Putin
2 de diciembre, 15:18 GMT
Tras la liberación de Krasnoarmeisk, la principal tarea del grupo de fuerzas ruso Centro es la eliminación de las formaciones de las FFAA de Ucrania cercadas en Dimítrov, aseveró. Añadió que la parte sur de Dimítrov ha sido liberada, lo que supone más del 30% del total de edificios de la ciudad.
Además, Gerásimov entregó condecoraciones estatales a los militares que más se distinguieron en la liberación de Krasnoarmeisk.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала