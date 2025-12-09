https://noticiaslatam.lat/20251209/la-toma-de-krasnoarmeisk-es-un-paso-importante-en-la-liberacion-de-donbas-destaca-el-jefe-del-1169230001.html
La toma de Krasnoarmeisk es un paso importante en la liberación de Donbás, destaca el jefe del Estado Mayor ruso
La toma de Krasnoarmeisk es un paso importante en la liberación de Donbás, destaca el jefe del Estado Mayor ruso
En Krasnoarmeisk se están inspeccionando los barrios residenciales y se ha evacuado a más de 200 personas a zonas seguras, informó el jefe del Estado Mayor de... 09.12.2025, Sputnik Mundo
Estas declaraciones se produjeron durante la inspección del desarrollo de las operaciones del grupo de fuerzas Centro en la dirección de Dnepropetrovsk realizada por Guerásimov.El alto mando militar destacó que durante la liberación de Krasnoarmeisk, los combatientes de las FFAA rusas mostraron iniciativa, actuaron con inteligencia y emplearon métodos inesperados para las tropas ucranianas.Al mismo tiempo, Guérasimov puso de relieve que las tropas rusas continúan su ofensiva en prácticamente todas las direcciones de la zona de la operación militar especial.Tras la liberación de Krasnoarmeisk, la principal tarea del grupo de fuerzas ruso Centro es la eliminación de las formaciones de las FFAA de Ucrania cercadas en Dimítrov, aseveró. Añadió que la parte sur de Dimítrov ha sido liberada, lo que supone más del 30% del total de edificios de la ciudad.Además, Gerásimov entregó condecoraciones estatales a los militares que más se distinguieron en la liberación de Krasnoarmeisk.
La toma de Krasnoarmeisk es un paso importante en la liberación de Donbás, destaca el jefe del Estado Mayor ruso
06:20 GMT 09.12.2025
En Krasnoarmeisk se están inspeccionando los barrios residenciales y se ha evacuado a más de 200 personas a zonas seguras, informó el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, el general del Ejército Valeri Guérasimov.
Estas declaraciones se produjeron durante la inspección del desarrollo de las operaciones del grupo de fuerzas Centro en la dirección de Dnepropetrovsk realizada por Guerásimov.
El alto mando militar destacó que durante la liberación de Krasnoarmeisk, los combatientes de las FFAA rusas mostraron iniciativa, actuaron con inteligencia y emplearon métodos inesperados para las tropas ucranianas.
Al mismo tiempo, Guérasimov puso de relieve que las tropas rusas continúan su ofensiva en prácticamente todas las direcciones de la zona de la operación militar especial.
Tras la liberación de Krasnoarmeisk, la principal tarea del grupo de fuerzas ruso Centro es la eliminación de las formaciones de las FFAA de Ucrania cercadas en Dimítrov, aseveró. Añadió que la parte sur de Dimítrov ha sido liberada, lo que supone más del 30% del total de edificios de la ciudad.
Además, Gerásimov entregó condecoraciones estatales a los militares que más se distinguieron en la liberación de Krasnoarmeisk.
