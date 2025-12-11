https://noticiaslatam.lat/20251211/los-aranceles-de-mexico-al-mercado-asiatico-buscarian-reducir-la-presencia-de-china-1169290233.html

Los aranceles de México al mercado asiático buscan fortalecer la industria doméstica, ¿pero a qué costo?

Los aranceles de México al mercado asiático buscan fortalecer la industria doméstica, ¿pero a qué costo?

Sputnik Mundo

Diputados y senadores de México aprobaron el dictamen por el que se reforma la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y que prevé el... 11.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-11T21:32+0000

2025-12-11T21:32+0000

2025-12-11T21:36+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

🌏 asia

📈 mercados y finanzas

aranceles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169301443_0:36:1025:612_1920x0_80_0_0_ddeb46c1208af450383de7aebbc32acf.jpg

Según el documento aprobado, los aranceles van del 5 al 50% dependiendo del producto. Sin embargo, en su mayoría son del 35% y el sector textil el más afectado. De acuerdo con datos oficiales, tan solo en mayo de 2025, las ventas internacionales de México a China fueron por 686 millones de dólares, mientras que las compras al país asiático sumaron 10.640 millones. Lo anterior resulta en un balance comercial negativo para México de 9.954 millones de dólares. ¿Qué consecuencias podrían acarrear estos aranceles? En entrevista con Sputnik, el economista Josafat Hernández Cervantes señaló que la imposición de gravámenes a productos principalmente asiáticos podría generar una aceleración en la inflación de México en el corto plazo. Y es que, explicó, las tarifas arancelarias —en la mayoría de los casos— son de dos cifras. Hernández Cervantes observó que lo que se busca con estos aranceles es "reducir la presencia de China en el país", a pesar de que los productos del gigante asiático "son muy competitivos", además de que no queda claro cómo se sustituirá la importaciones de bienes con valor agregado. En charla con este medio, Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía por la Universidad de Manchester, señaló que, para que una imposición arancelaria de este calado sea exitosa, tiene que ir acompañada de otras medidas y contar con el apoyo empresarial del país, sectores e industrias. Cruz Blanco coincidió con Hernández Cervantes en cuanto a que en el país se podría generar un efecto inflacionario; sin embargo, dijo, si el Gobierno no tuviera ya algún sustituto de lo gravado "no es tan fácil que hubieran impuesto estas tarifas; se necesita una planeación profunda". ¿Un guiño a EEUU?Si bien el Gobierno mexicano ha insistido en que el incremento arancelario a países con los que México no tiene tratados de libre comercio va en el sentido de apostar por la soberanía e impulsar la producción local dentro del marco del Plan México, Hernández Cervantes destacó que en algunos productos la impuesta arancelaria tiene dedicatoria. El analista explicó que los aranceles incluyen no solo de China, sino en gran medida de todo el sudeste asiático, pues lo que busca es evitar la triangulación de productos provenientes de Pekín que pasaban a México vía otras naciones. "Entonces, en ese escenario se imponen también aranceles a Brasil, lo cual es incluso sorprendente, pero adquiere sentido cuando se ve cómo esta triangulación se daba".El experto abundó que la decisión de México tiene lógica si se analiza desde un punto geopolítico, pues hoy por hoy "hay una tendencia imperialista de EEUU a generar una mayor presencia y control en todo el hemisferio occidental, principalmente americano; y parte de lo que es la Doctrina Monroe la estamos viendo en su despliegue económico con este tipo de dinámicas que presionan al Gobierno mexicano". Sin embargo, Hernández Cervantes agregó que en el aspecto económico los aranceles impuestos por el Gobierno mexicano podrían contribuir a que el país realmente tenga una balanza comercial más sana con China, además de que "pueden generar esta oportunidad para impulsar una política industrial que necesitamos para tener una mayor soberanía económica e industrial". Moritz Cruz señaló que México adolece de lo mismo que la mayor parte del mundo: una balanza comercial desproporcionada con Asia, lo que representa un problema en el mediano y el largo plazo.

https://noticiaslatam.lat/20251125/1168798435.html

https://noticiaslatam.lat/20250927/1166938569.html

https://noticiaslatam.lat/20250214/nosotros-sabemos-hacerlo-mexico-fomenta-la-soberania-tecnologica-con-apuesta-a-semiconductores-1161094276.html

méxico

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

méxico, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis, 🌏 asia, 📈 mercados y finanzas, aranceles