Los aranceles de México al mercado asiático buscan fortalecer la industria doméstica, ¿pero a qué costo?

Diputados y senadores de México aprobaron el dictamen por el que se reforma la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y que prevé el incremento de cuotas arancelarias en bienes como textiles, autopartes, ropa, acero y demás productos, en su mayoría, importados desde Asia. ¿Se avecinan tensiones comerciales?
Según el documento aprobado, los aranceles van del 5 al 50% dependiendo del producto. Sin embargo, en su mayoría son del 35% y el sector textil el más afectado.
"El incremento arancelario planteado configura un cambio relevante en la política comercial del país, cuyos impactos podrían traducirse en oportunidades para la consolidación de la industria nacional, el fortalecimiento productivo y competitivo de México", argumentó el Gobierno de México.
De acuerdo con datos oficiales, tan solo en mayo de 2025, las ventas internacionales de México a China fueron por 686 millones de dólares, mientras que las compras al país asiático sumaron 10.640 millones. Lo anterior resulta en un balance comercial negativo para México de 9.954 millones de dólares.
¿Qué consecuencias podrían acarrear estos aranceles?
En entrevista con Sputnik, el economista Josafat Hernández Cervantes señaló que la imposición de gravámenes a productos principalmente asiáticos podría generar una aceleración en la inflación de México en el corto plazo. Y es que, explicó, las tarifas arancelarias —en la mayoría de los casos— son de dos cifras.
"Son aranceles muy fuertes, algunos hasta del 50%, y evidentemente eso sí puede generar un incremento en el costo de los productos en el corto plazo. Pero depende mucho de cómo se den otros factores, por ejemplo, la disponibilidad de los productos en México (...). El país en estos momentos tiene un nivel de inflación muy bajo, entonces en ese sentido hay mucho margen de acción, pero sí podría esperarse un incremento de costos; hay que ver cómo se va a ir adaptando la economía mexicana al contexto internacional", ponderó.
Hernández Cervantes observó que lo que se busca con estos aranceles es "reducir la presencia de China en el país", a pesar de que los productos del gigante asiático "son muy competitivos", además de que no queda claro cómo se sustituirá la importaciones de bienes con valor agregado.
"Son productos que se elaboran de una forma muy eficiente con costos muy bajos y de momento ese proceso de sustitución de importaciones no queda muy claro de quién, o dónde, o quiénes serían los nuevos proveedores. Todas esas cosas son costos que van a generar inercias", explicó.
En charla con este medio, Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía por la Universidad de Manchester, señaló que, para que una imposición arancelaria de este calado sea exitosa, tiene que ir acompañada de otras medidas y contar con el apoyo empresarial del país, sectores e industrias.
"Estas medidas se insertan en el contexto de la recuperación de la política industrial en México, que está diseñada desde el inicio de esta Administración y que tiene por delante el Plan México. Así, se hace uso de un instrumento que es fundamental en la política industrial que es la protección de la industria nacional a través de impuestos arancelarios, en este caso al comercio", explicó.
Cruz Blanco coincidió con Hernández Cervantes en cuanto a que en el país se podría generar un efecto inflacionario; sin embargo, dijo, si el Gobierno no tuviera ya algún sustituto de lo gravado "no es tan fácil que hubieran impuesto estas tarifas; se necesita una planeación profunda".
"Lanzarse a gravar así como si nada, no tiene mucho sentido. Entonces seguramente hay empresas nacionales que podrían estar ya produciendo ese tipo de bienes o quizá también puede se persiga que el comercio sea más regional; es decir, que en todo caso se sustituya por importaciones estadounidenses o canadienses", abundó.
¿Un guiño a EEUU?
Si bien el Gobierno mexicano ha insistido en que el incremento arancelario a países con los que México no tiene tratados de libre comercio va en el sentido de apostar por la soberanía e impulsar la producción local dentro del marco del Plan México, Hernández Cervantes destacó que en algunos productos la impuesta arancelaria tiene dedicatoria.
El analista explicó que los aranceles incluyen no solo de China, sino en gran medida de todo el sudeste asiático, pues lo que busca es evitar la triangulación de productos provenientes de Pekín que pasaban a México vía otras naciones. "Entonces, en ese escenario se imponen también aranceles a Brasil, lo cual es incluso sorprendente, pero adquiere sentido cuando se ve cómo esta triangulación se daba".
"Lo que se busca, al menos con la reducción de este tipo de importaciones, es que los productos que requieren mucho capital fijo o, por decirlo así, muy altos en su nivel y complejidad tecnológica, provengan de EEUU, porque precisamente lo que se busca EEUU es que su industria se vuelva a echar a andar, que sea una industria otra vez activa, una industria que va a requerir mercados y evidentemente lo que ellos van a querer es posicionar esos productos en México", agregó.
El experto abundó que la decisión de México tiene lógica si se analiza desde un punto geopolítico, pues hoy por hoy "hay una tendencia imperialista de EEUU a generar una mayor presencia y control en todo el hemisferio occidental, principalmente americano; y parte de lo que es la Doctrina Monroe la estamos viendo en su despliegue económico con este tipo de dinámicas que presionan al Gobierno mexicano".
Sin embargo, Hernández Cervantes agregó que en el aspecto económico los aranceles impuestos por el Gobierno mexicano podrían contribuir a que el país realmente tenga una balanza comercial más sana con China, además de que "pueden generar esta oportunidad para impulsar una política industrial que necesitamos para tener una mayor soberanía económica e industrial".
Moritz Cruz señaló que México adolece de lo mismo que la mayor parte del mundo: una balanza comercial desproporcionada con Asia, lo que representa un problema en el mediano y el largo plazo.
"Entonces sí, parece un paso natural por parte del Gobierno mexicano, sobre todo porque estas importaciones son muy grandes y pesan mucho en la balanza comercial mexicana, y porque además algunas no son tan sofisticadas y son fáciles de sustituir y, además, generalmente se intensiva la mano de obra, es decir, se podrían generar muchos empleos", finalizó.
