México apunta hacia el proteccionismo comercial ante China por "presiones imperialistas", dice analista

México apunta hacia el proteccionismo comercial ante China por "presiones imperialistas", dice analista

21.11.2025

"Los países y empresas que tienen más éxito, son las que forman parte de una política industrial agresiva. El país que no tenga una política industrial agresiva, no le va bien", aseveró el funcionario el pasado 18 de noviembre. Ebrard explicó que si México no apunta hacia el tipo de políticas con las que operan EEUU y China, la competencia "acabará con muchas ramas completas, que después no puedes sustituir, reemplazar o rehacer".Aunado a los dichos del alto funcionario mexicano, en enero de este año, el Gobierno de la nación latinoamericana presentó el Plan México, donde una de las directrices es impulsar la producción nacional, así como distanciarse de las importaciones de países que tienen un gran peso en el comercio internacional. Además, como parte de su nueva estrategia de recaudación fiscal, las autoridades mexicanas han puesto sobre la mesa la opción de gravar con tarifas de hasta el 50% a las importaciones de automóviles ligeros chinos.Los aranceles que México impondrá a países asiáticos buscan disminuir el déficit comercial que existe con esta región, afirmó Ebrard en su momento, detallando que, en cuatro años, creció más del 80%, por lo cual se necesitaban tomar medidas para revertir la brecha. "Hay una necesidad real de reestructurar la balanza comercial"En entrevista con Sputnik, Óscar Rojas Silva, doctor en Economía, señaló que el boom exportador de China durante las últimas dos décadas generó un déficit comercial en la mayoría de las balanzas comerciales, lo que se suma a la tendencia neoliberal de desarticular los instrumentos que tiene el Estado para ejecutar planeación y políticas autónomas. "Hay una necesidad real de reestructurar las balanzas de todos los países para proteger su soberanía y, para ello, necesitan cuidar la evolución de sus propias industrias, evitar cualquier flujo que, de forma desproporcionada o descontrolada, pueda afectar las economías", explicó el analista. En el caso de México, abundó Rojas Silva, los gobiernos pasados —que promovieron el modelo neoliberal— tenían muy pocas capacidades y muy poca disposición para hacer ese tipo de políticas de tendencia más soberanista. De acuerdo con datos oficiales, tan solo en mayo de 2025, las ventas internacionales de México a China fueron por 686 millones de dólares, mientras que las compras al país asiático sumaron $10.640 millones. Lo anterior resulta en un balance comercial negativo de $9.954 millones.¿Presiones de EEUU? El economista Josafat Hernández Cervantes ponderó por su parte para este medio que México está asumiendo una posición más agresiva con China por presiones de Estados Unidos.De acuerdo con el experto, en el actual contexto geopolítico, México tendría que plantearse la relación con China en términos de mayor cooperación. En ese sentido, dijo que "parecería que se demonizaron los productos de allá y no necesariamente es así". Hernández Cervantes señaló que es verdad que hay industrias mexicanas que han sido fuertemente vulneradas por los productos chinos, como la textil, —la cual pondera que debería fortalecerse por medio de estrategias comerciales—. Sin embargo, advirtió que en el caso de la industria autoeléctrica, México resultaría perjudicado al imponer medidas arancelarias a los productos del gigante asiático. De acuerdo con Óscar Rojas, el país latinoamericano debe apostar por una "diplomacia económica" con el gigante asiático y abrirse al diálogo con todos los países. ¿México tiene la capacidad? Ambos analistas coinciden en que hoy por hoy México no cuenta con una completa capacidad para sustituir lo que importa de China; sin embargo, dijeron, el país sí debe empezar a plantearse este proceso e iniciarlo poco a poco. Óscar Rojas apuntó que México va saliendo de "la enfermedad" de tener una economía desestructurada. "Lo que está haciendo el Plan México es estructurarla, entonces nos encontramos en el vector de consolidar esa posibilidad y tenemos que empezar en algún lado", señaló. En tanto, Josafat Hernández indicó que, en estos momentos, el país latinoamericano no tiene esa capacidad de sustitución de importaciones, además de que es un proceso que requiere de años.

