México apunta hacia el proteccionismo comercial ante China por "presiones imperialistas", dice analista

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseveró recientemente que el país latinoamericano debe apuntar hacia legislaciones más incisivas que le permita alcanzar un modelo de sustitución de importaciones, especialmente las procedentes del mercado asiático. Analistas consultados por Sputnik hablan sobre los retos y peligros de esta estrategia.
Aunado a los dichos del alto funcionario mexicano, en enero de este año, el Gobierno de la nación latinoamericana presentó el Plan México, donde una de las directrices es impulsar la producción nacional, así como distanciarse de las importaciones de países que tienen un gran peso en el comercio internacional. Además, como parte de su nueva estrategia de recaudación fiscal, las autoridades mexicanas han puesto sobre la mesa la opción de gravar con tarifas de hasta el 50% a las importaciones de automóviles ligeros chinos.
Los aranceles que México impondrá a países asiáticos buscan disminuir el déficit comercial que existe con esta región, afirmó Ebrard en su momento, detallando que, en cuatro años, creció más del 80%, por lo cual se necesitaban tomar medidas para revertir la brecha.
"Del 2020 a 2024 creció 83%. Si nosotros no tomamos medidas, no habrá cómo financiar eso. En cuatro años [fue más de] 80%, casi se duplica", declaró. El secretario de Economía mexicano agregó que otra de las razones es que la nación latinoamericana importa productos con costos "por debajo del precio de referencia". "Eso significa que hay muchas estrategias para ganar mercado. Hay colocación de inventarios. Ello provoca un daño muy grande en nuestra planta productiva", advirtió.
"Hay una necesidad real de reestructurar la balanza comercial"
En entrevista con Sputnik, Óscar Rojas Silva, doctor en Economía, señaló que el boom exportador de China durante las últimas dos décadas generó un déficit comercial en la mayoría de las balanzas comerciales, lo que se suma a la tendencia neoliberal de desarticular los instrumentos que tiene el Estado para ejecutar planeación y políticas autónomas.
"Hay una necesidad real de reestructurar las balanzas de todos los países para proteger su soberanía y, para ello, necesitan cuidar la evolución de sus propias industrias, evitar cualquier flujo que, de forma desproporcionada o descontrolada, pueda afectar las economías", explicó el analista.
En el caso de México, abundó Rojas Silva, los gobiernos pasados —que promovieron el modelo neoliberal— tenían muy pocas capacidades y muy poca disposición para hacer ese tipo de políticas de tendencia más soberanista.
"Al día de hoy, en la estructura del Plan México, implica que podamos emigrar hacia el esquema de sustitución de importaciones, es decir, nosotros lo podemos hacer. Pero esto no es en contra de nadie, sino es a favor del fortalecimiento de las condiciones del mercado interno que es algo muy importante y que se ha dejado de lado durante los últimos tiempos. Es contar con soberanía para tomar decisiones y alivianar la dependencia que se pueda tener con distintas cadenas productivas", agregó.
De acuerdo con datos oficiales, tan solo en mayo de 2025, las ventas internacionales de México a China fueron por 686 millones de dólares, mientras que las compras al país asiático sumaron $10.640 millones. Lo anterior resulta en un balance comercial negativo de $9.954 millones.
¿Presiones de EEUU?
El economista Josafat Hernández Cervantes ponderó por su parte para este medio que México está asumiendo una posición más agresiva con China por presiones de Estados Unidos.
"EEUU lo que ha querido es que México no sea un país que triangula productos provenientes de China y que por medio de México y el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) se aprovechen las ventajas comerciales que tiene nuestro país con Washington (...). Son presiones imperialistas, presiones en medio de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China donde México, pues juega un papel importante como una economía pivote", explicó el analista.
De acuerdo con el experto, en el actual contexto geopolítico, México tendría que plantearse la relación con China en términos de mayor cooperación. En ese sentido, dijo que "parecería que se demonizaron los productos de allá y no necesariamente es así".
Hernández Cervantes señaló que es verdad que hay industrias mexicanas que han sido fuertemente vulneradas por los productos chinos, como la textil, —la cual pondera que debería fortalecerse por medio de estrategias comerciales—. Sin embargo, advirtió que en el caso de la industria autoeléctrica, México resultaría perjudicado al imponer medidas arancelarias a los productos del gigante asiático.
"Si se plantean las políticas comerciales de una forma agresiva, éstas tienen que ir de la mano con un proceso de desarrollo industrial (...). China ha ido avanzando de una forma muy fuerte del sector automotriz y en particular en la industria de coches eléctricos, en donde tiene una gran ventaja frente a la industria norteamericana y europea (...). En el caso de México, pareciera que con aranceles se quiere defender la zona de influencia de Estados Unidos en nuestro país", abundó.
De acuerdo con Óscar Rojas, el país latinoamericano debe apostar por una "diplomacia económica" con el gigante asiático y abrirse al diálogo con todos los países.
¿México tiene la capacidad?
Ambos analistas coinciden en que hoy por hoy México no cuenta con una completa capacidad para sustituir lo que importa de China; sin embargo, dijeron, el país sí debe empezar a plantearse este proceso e iniciarlo poco a poco.
Óscar Rojas apuntó que México va saliendo de "la enfermedad" de tener una economía desestructurada. "Lo que está haciendo el Plan México es estructurarla, entonces nos encontramos en el vector de consolidar esa posibilidad y tenemos que empezar en algún lado", señaló.
En tanto, Josafat Hernández indicó que, en estos momentos, el país latinoamericano no tiene esa capacidad de sustitución de importaciones, además de que es un proceso que requiere de años.
"Lo que se puede hacer es orientar la política industrial en esa dirección para tener un plan de industrialización que en el corto-mediano, pero sobre todo a largo plazo, lleve a dar frutos y para eso necesitamos darle continuidad", sentenció.
