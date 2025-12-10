https://noticiaslatam.lat/20251210/rusia-respondera-al-despliegue-de-tropas-extranjeras-en-ucrania-o-a-la-expropiacion-de-activos-1169269455.html
Rusia responderá al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania o a la expropiación de activos, señala Lavrov
Sputnik Mundo
"No queremos una guerra con Europa y tampoco se nos pasó esa idea por la mente. Pero responderemos ante cualquier paso hostil, incluido el despliegue de... 10.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-10T07:42+0000
2025-12-10T07:42+0000
2025-12-10T07:43+0000
07:42 GMT 10.12.2025 (actualizado: 07:43 GMT 10.12.2025)
Noticia en desarrollo
"No queremos una guerra con Europa y tampoco se nos pasó esa idea por la mente. Pero responderemos ante cualquier paso hostil, incluido el despliegue de contingentes militares europeos en Ucrania", aseveró el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia en el Senado.