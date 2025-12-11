https://noticiaslatam.lat/20251211/el-tiempo-de-nuestros-heroes-nicaragua-celebra-el-festival-de-documentales-sobre-el-conflicto-1169283057.html

"El Tiempo de nuestros héroes": Nicaragua celebra el festival de documentales sobre el conflicto Ucraniano

'RT.Doc: El Tiempo de Nuestros Héroes'

El evento, organizado con el apoyo del Gobierno nicaragüense y que se lleva del 9 al 12 de diciembre, reúne a documentalistas, corresponsales de guerra, artistas, poetas, músicos y líderes de opinión. Trata de mucho más que una mera demostración de documentales. En su marco también se ofrecen talleres especializados en el ámbito de este tipo de películas y sobre periodismo de guerra, así como mesas redondas y actuaciones culturales."Nos llena de alegría este honor, este orgullo, este privilegio de recibir a nuestros colegas periodistas de la Federación de Rusia, nuestros hermanos del canal de televisión RT. Nos complace seguir avanzando juntos en esta labor informativa, en nombre de la protección de la verdad, que promueve el bienestar, la estabilidad y la seguridad, y que contribuye a la protección de la paz y la defensa de la Patria", expresó el coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la República de Nicaragua, Daniel Edmundo Ortega Murillo. El festival se inauguró con el estreno de la película de Natalia Kadírova "Escenas de la vida familiar o cómo ser feliz", que narra las historias de familias numerosas. Uno de los personajes, padre de seis hijos, es veterano de la operación militar especial. Y no había ni un solo asiento vacío en la proyección. El programa del evento está unido por un tema común: "Esta es la época de los héroes. Esta es nuestra época". Cada película se centra en una historia conmovedora que revela un destino humano tras cada fotograma. Son historias sobre los defensores del Donbás, sobre héroes en el frente y en la retaguardia, sobre voluntarios, médicos, corresponsales de guerra, artistas y músicos.Los invitados del festival tendrán la oportunidad de participar en debates y clases magistrales impartidas por los equipos de RT.Doc y RT en Español. La ceremonia de clausura se celebrará el 12 de diciembre, Día de la Amistad Rusia-Nicaragua.

