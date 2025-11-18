Anuncian a los ganadores del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

Sputnik te muestra las obras maestras del concurso fotográfico.Sobre el concursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por el grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), bajo los auspicios del Comité de la Federación de Rusia para la Unesco, tiene como objetivo apoyar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública a las tareas del fotoperiodismo moderno. Es una plataforma para fotógrafos jóvenes, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.Los socios mediáticos internacionales del concurso son la agencia de noticias y radio Sputnik (Internacional), el canal de televisión y portal RT (Internacional), el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal de Internet del periódico China Daily (China), el portal de Internet The Paper (China) y la red de noticias Al Mayadeen (el Líbano).
La fotógrafa rusa Ekaterina Yakel ganó el Gran Premio del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. El jurado internacional se lo otorgó por su serie 'Carácter ruso: carrera de obstáculos', que retrata a veteranos de guerra heridos que siguen mostrando una extraordinaria fortaleza en la vida cotidiana.
Sputnik te muestra las obras maestras del concurso fotográfico.
La obra Familia de pescadores realizada por el fotógrafo Nyein Nyein Htwe de Birmania.
Ganador de la categoría Retrato: un héroe de nuestro tiempo.
Avión en la pista del aeropuerto inundado obra realizada por Anselmo Cunha dos Santos de Brasil
Categoría: Vista desde arriba, fotografía individual
Categoría: Vista desde arriba, fotografía individual
Categoría: Vista desde arriba, fotografía individual
