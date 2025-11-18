Mundo
Anuncian a los ganadores del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin
Anuncian a los ganadores del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin
La fotógrafa rusa Ekaterina Yakel ganó el Gran Premio del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. El jurado internacional se lo otorgó por... 18.11.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las obras maestras del concurso fotográfico.Sobre el concursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por el grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), bajo los auspicios del Comité de la Federación de Rusia para la Unesco, tiene como objetivo apoyar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública a las tareas del fotoperiodismo moderno. Es una plataforma para fotógrafos jóvenes, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.Los socios mediáticos internacionales del concurso son la agencia de noticias y radio Sputnik (Internacional), el canal de televisión y portal RT (Internacional), el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal de Internet del periódico China Daily (China), el portal de Internet The Paper (China) y la red de noticias Al Mayadeen (el Líbano).
Anuncian a los ganadores del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

09:33 GMT 18.11.2025
La fotógrafa rusa Ekaterina Yakel ganó el Gran Premio del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. El jurado internacional se lo otorgó por su serie 'Carácter ruso: carrera de obstáculos', que retrata a veteranos de guerra heridos que siguen mostrando una extraordinaria fortaleza en la vida cotidiana.
Sputnik te muestra las obras maestras del concurso fotográfico.
© Foto

La obra Entrenamiento en la piscina realizada por la fotógrafa Ekaterina Yakel de Rusia.

Categoría: ganador general.

La obra Entrenamiento en la piscina realizada por la fotógrafa Ekaterina Yakel de Rusia.Categoría: ganador general. - Sputnik Mundo
1/8
© Foto

La obra Entrenamiento en la piscina realizada por la fotógrafa Ekaterina Yakel de Rusia.

Categoría: ganador general.

La obra de la serie de fotos Gaza: eco de un genocidio realizada por el fotógrafo palestino Abdelrahman Alkahlout.

Ganador de la categoría Noticias principales.

La obra de la serie de fotos Gaza: eco de un genocidio realizada por el fotógrafo palestino Abdelrahman Alkahlout. Ganador de la categoría Noticias principales. - Sputnik Mundo
2/8

La obra de la serie de fotos Gaza: eco de un genocidio realizada por el fotógrafo palestino Abdelrahman Alkahlout.

Ganador de la categoría Noticias principales.

© Foto

La foto Última carrera: la caída del campeón, realizada por S.M. Al Muztaba Rosul de Bangladés.

Ganador de la categoría Fotografía individual deportiva.

La foto Última carrera: la caída del campeón, realizada por S.M. Al Muztaba Rosul de Bangladés.Ganador de la categoría Fotografía individual deportiva. - Sputnik Mundo
3/8
© Foto

La foto Última carrera: la caída del campeón, realizada por S.M. Al Muztaba Rosul de Bangladés.

Ganador de la categoría Fotografía individual deportiva.

© Foto : Reza Saifullah

La obra El bote volcado de los rohinyás realiada por el fotógrafo chino Mengdan Zhu.

Categoría: Noticias principales.

La obra El bote volcado de los rohinyás realiada por el fotógrafo chino Mengdan Zhu.Categoría: Noticias principales. - Sputnik Mundo
4/8
© Foto : Reza Saifullah

La obra El bote volcado de los rohinyás realiada por el fotógrafo chino Mengdan Zhu.

Categoría: Noticias principales.

© Foto

La obra de la serie de fotos Susurro en silencio de la reportera rusa Pelagueia Tíjonova

Categoría: Retrato: un héroe de nuestro tiempo.

La obra de la serie de fotos Susurro en silencio de la reportera rusa Pelagueia Tíjonova Categoría: Retrato: un héroe de nuestro tiempo. - Sputnik Mundo
5/8
© Foto

La obra de la serie de fotos Susurro en silencio de la reportera rusa Pelagueia Tíjonova

Categoría: Retrato: un héroe de nuestro tiempo.

© Foto : +

La foto individual Árboles frutales bajo toldos realizada por el chino Mengdan Zhu.

Ganador de la categoría más popular entre los participantes del concurso: Mi planeta.

La foto individual Árboles frutales bajo toldos realizada por el chino Mengdan Zhu.Ganador de la categoría más popular entre los participantes del concurso: Mi planeta. - Sputnik Mundo
6/8
© Foto : +

La foto individual Árboles frutales bajo toldos realizada por el chino Mengdan Zhu.

Ganador de la categoría más popular entre los participantes del concurso: Mi planeta.

© Foto

La obra Familia de pescadores realizada por el fotógrafo Nyein Nyein Htwe de Birmania.

Ganador de la categoría Retrato: un héroe de nuestro tiempo.

La obra Familia de pescadores realizada por el fotógrafo Nyein Nyein Htwe de Birmania. Ganador de la categoría Retrato: un héroe de nuestro tiempo. - Sputnik Mundo
7/8
© Foto

La obra Familia de pescadores realizada por el fotógrafo Nyein Nyein Htwe de Birmania.

Ganador de la categoría Retrato: un héroe de nuestro tiempo.

Avión en la pista del aeropuerto inundado obra realizada por Anselmo Cunha dos Santos de Brasil

Categoría: Vista desde arriba, fotografía individual

Avión en la pista del aeropuerto inundado obra realizada por Anselmo Cunha dos Santos de BrasilCategoría: Vista desde arriba, fotografía individual - Sputnik Mundo
8/8

Avión en la pista del aeropuerto inundado obra realizada por Anselmo Cunha dos Santos de Brasil

Categoría: Vista desde arriba, fotografía individual

