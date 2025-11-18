https://noticiaslatam.lat/20251118/anuncian-a-los-ganadores-del-xi-concurso-internacional-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-1168580655.html

Anuncian a los ganadores del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

La fotógrafa rusa Ekaterina Yakel ganó el Gran Premio del XI Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. El jurado internacional se lo otorgó por... 18.11.2025, Sputnik Mundo

Sputnik te muestra las obras maestras del concurso fotográfico.Sobre el concursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por el grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), bajo los auspicios del Comité de la Federación de Rusia para la Unesco, tiene como objetivo apoyar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública a las tareas del fotoperiodismo moderno. Es una plataforma para fotógrafos jóvenes, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.Los socios mediáticos internacionales del concurso son la agencia de noticias y radio Sputnik (Internacional), el canal de televisión y portal RT (Internacional), el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal de Internet del periódico China Daily (China), el portal de Internet The Paper (China) y la red de noticias Al Mayadeen (el Líbano).

