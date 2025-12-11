https://noticiaslatam.lat/20251211/el-gasto-en-salud-en-los-hogares-costo-miles-de-millones-de-pesos-a-los-mexicanos-segun-autoridades-1169290901.html

El gasto en salud en los hogares costó miles de millones de pesos a los mexicanos, según autoridades

El gasto en salud en los hogares costó miles de millones de pesos a los mexicanos, según autoridades

En la medición, se consideró tanto el gasto directo como el valor del trabajo no remunerado que realizan para atender a sus integrantes, se lee en la Cuenta Satélite del Sector Salud de México (CSSSM).De acuerdo con texto, lo destinado a medicamentos y otros bienes representó 45,4% del total de gasto de las personas, convirtiéndose en el principal rubro de erogación familiar. A este le siguieron los bienes y servicios de apoyo, con 18,3%; las consultas médicas, con 15,3%; y los servicios hospitalarios, con 14,9%. El 6,1% restante se destinó a laboratorios, ambulancias, residencias de salud y otros servicios especializados.Asimismo, el Inegi subrayó que los hogares cumplen un doble papel en el sistema de salud: son consumidores finales de servicios médicos y, al mismo tiempo, proveedores de cuidados mediante actividades realizadas sin remuneración, tanto dentro como fuera del hogar. Esta contribución, señaló, se vuelve clave para comprender la carga económica real de la atención sanitaria en el país latinoamericano.Del total aportado, las erogaciones monetarias ascendieron a 800.733 millones de pesos, (44.084 millones de dólares) mientras que 318.261 millones de pesos (17.530 millones de dólares) corresponden al valor económico del trabajo no remunerado, destinado al cuidado de la salud. Este último se concentró principalmente en la atención brindada a integrantes del hogar, quienes requieren cuidados especializados o temporales.La distribución del tiempo dedicado al cuidado reveló una marcada desigualdad de género. Según el Inegi, las mujeres realizaron 69,9% del total de horas de trabajo no remunerado en salud, frente al 30,1% aportado por los hombres. En términos comparativos, por cada 10 horas de cuidados proporcionados por mujeres, los hombres contribuyeron con 4,3 horas.El estudio mostró además que el producto interno bruto (PIB) del sector salud alcanzó 1,75 billones de pesos en 2024 (96.070 millones de dólares, aproximadamente), equivalente al 5,2% del PIB nacional. Esta proporción se integró con 2,2% del sector público, 2% del privado y 0,9% proveniente del trabajo no remunerado de los hogares, lo que refleja la magnitud del aporte ciudadano al sistema sanitario.El valor del sector salud creció 1,6% respecto a 2023, por encima del avance de la economía nacional, que se expandió 1,4% en el mismo período. Además, el Inegi reportó que las actividades sanitarias generaron cerca de 2,2 millones de puestos de trabajo remunerados en todo el país, consolidando al sector como uno de los motores de empleo formal.

