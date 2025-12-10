"Ahorrar, para la mayoría de los mexicanos, es un lujo", considera un analista

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que hasta 2024, un 33,6% de los mexicanos no cuentan con ningún tipo de ahorro, mientras que solamente el 8% lo hacen mediante instituciones bancarias.A pesar de que la tendencia de no ahorrar se redujo en comparación al 2021, cuando casi el 40% de la población dijo no contar con un ahorro, especialistas advierten que aún hay un largo trecho para impulsar este hábito financiero.La exclusión, el primer gran obstáculoEn una entrevista con Sputnik, Litzerindandy Hanyusi Mancera, asesora en finanzas personales y creadora de la cuenta Miss Finanzas, señaló que el primer gran obstáculo para millones de mexicanos en materia de ahorro formal es la exclusión que muchos sufren por parte de las mismas instituciones bancarias.De acuerdo con datos del Inegi, hasta 2024, la zona noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) del país era la región en la que se registraba una mayor tendencia en cuanto ahorro formal, con un 71,3% de la población, mientras que la zona sur (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco) registró un 55%.El órgano autónomo indicó que la inclusión financiera en México creció en 8,7 puntos porcentuales en 2024 con respecto a 2021, pues ocho de cada 10 personas en el país tienen acceso al menos a un producto financiero como una cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore. El lujo del ahorroEn una charla con Sputnik, la economista y doctora en Políticas Públicas Ana Laura Martínez Gutiérrez señaló que la administración de los recursos entre los mexicanos varía de acuerdo con varios factores; sin embargo, de forma general, el ahorro no es un hábito que se premie entre los mexicanos. Martínez Gutiérrez señaló que no todos los modos de ahorro son iguales y estos dependen de, por ejemplo, el género, la edad, los años de educación y el ingreso y su periodicidad. En el cuarto trimestre de 2024, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de apenas 7.363,33 pesos (368 dólares aproximadamente). Otro factor que marca la diferencia entre que la gente pueda y no ahorrar es la certidumbre en el ingreso, señaló Martínez Gutiérrez. Y es que en México más del 50% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. "No hay educación financiera ni en casa ni en la escuela"Tanto Martínez Gutiérrez como Litzerindandy Hanyusi coinciden en que otro factor que ha generado que los mexicanos no se decanten por el ahorro formal es la poca cultura financiera que hay en México. Para la doctora Ana Laura Martínez, el ahorro es, efectivamente, un hábito que empieza desde el primer núcleo social que es el ambiente familiar. De acuerdo Mancera, asesora de finanzas personales, los únicos que ganan cuando la gente se endeuda "son los bancos y la mayoría son extranjeros". "Un país que ahorra es un país más estable financieramente", concluyó.
Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, en México, solo el 8% de las personas que ahorran lo hacen de modo formal, mientras que la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 señala que apenas una de cada 10 personas tiene un fondo de ahorro para emergencias.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que hasta 2024, un 33,6% de los mexicanos no cuentan con ningún tipo de ahorro, mientras que solamente el 8% lo hacen mediante instituciones bancarias.
A pesar de que la tendencia de no ahorrar se redujo en comparación al 2021, cuando casi el 40% de la población dijo no contar con un ahorro, especialistas advierten que aún hay un largo trecho para impulsar este hábito financiero.
La exclusión, el primer gran obstáculo
En una entrevista con Sputnik, Litzerindandy Hanyusi Mancera, asesora en finanzas personales y creadora de la cuenta Miss Finanzas, señaló que el primer gran obstáculo para millones de mexicanos en materia de ahorro formal es la exclusión que muchos sufren por parte de las mismas instituciones bancarias.
"Como primer punto sí habría que señalar que muchos mexicanos se ven excluidos de la posibilidad del ahorro formal, no hay una verdadera inclusión (...). Hay cientos o miles de pueblos y municipios a los que no llegan las instituciones bancarias", abundó.
De acuerdo con datos del Inegi, hasta 2024, la zona noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) del país era la región en la que se registraba una mayor tendencia en cuanto ahorro formal, con un 71,3% de la población, mientras que la zona sur (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco) registró un 55%.
El órgano autónomo indicó que la inclusión financiera en México creció en 8,7 puntos porcentuales en 2024 con respecto a 2021, pues ocho de cada 10 personas en el país tienen acceso al menos a un producto financiero como una cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore.
En una charla con Sputnik, la economista y doctora en Políticas Públicas Ana Laura Martínez Gutiérrez señaló que la administración de los recursos entre los mexicanos varía de acuerdo con varios factores; sin embargo, de forma general, el ahorro no es un hábito que se premie entre los mexicanos.
Martínez Gutiérrez señaló que no todos los modos de ahorro son iguales y estos dependen de, por ejemplo, el género, la edad, los años de educación y el ingreso y su periodicidad.
"No es lo mismo ahorrar cuando tienes un nivel de ingreso bajo a un nivel de ingreso alto, aunque los economistas del comportamiento han demostrado que el gasto se va adaptando al ingreso. Pero en realidad sí hay un nivel a partir del cual es más fácil empezar a ahorrar", abundó.
En el cuarto trimestre de 2024, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de apenas 7.363,33 pesos (368 dólares aproximadamente).
Otro factor que marca la diferencia entre que la gente pueda y no ahorrar es la certidumbre en el ingreso, señaló Martínez Gutiérrez. Y es que en México más del 50% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad.
"Lo que dice la Economía del comportamiento es que hay factores psicológicos y de contexto que determinan nuestros comportamientos, incluidos los financieros. Entonces, cuando yo no puedo predecir cómo van a ser mis flujos de ingreso, es más difícil tener una planeación. Para tener un ahorro que realmente impacte el bienestar y la productividad de las personas, necesitas tener la capacidad de ponerte metas, pero también la capacidad de planear cuánto será tu ingreso y cuántos tus gastos y es por eso que ahorrar, para la mayoría de los mexicanos, es un lujo", ahondó.
"No hay educación financiera ni en casa ni en la escuela"
Tanto Martínez Gutiérrez como Litzerindandy Hanyusi coinciden en que otro factor que ha generado que los mexicanos no se decanten por el ahorro formal es la poca cultura financiera que hay en México.
"La gente no se interesa por lo que no sabe", dice Hanyusi Mancera. "Y estamos muy acostumbrados a gastar, pero no nos enseñan a hacer un presupuesto ni a tener una cuenta de ahorros; es decir, no hay una educación financiera ni en casa ni en la escuela", abundó.
Para la doctora Ana Laura Martínez, el ahorro es, efectivamente, un hábito que empieza desde el primer núcleo social que es el ambiente familiar.
"Si tú viste que en tu familia, tus papás, tu mamá, tu papá, priorizaban ahorrar, eso te va a ayudar a tú tener esa conciencia", señaló. "Pero si tú estás rodeado de gente gasta, y pasa mucho, sobre todo con los jóvenes, que se van de viaje, que van a conciertos, entonces el impulso y el actuar es a gastar. Entonces, eso se vuelve también un factor", explicó.
De acuerdo Mancera, asesora de finanzas personales, los únicos que ganan cuando la gente se endeuda "son los bancos y la mayoría son extranjeros". "Un país que ahorra es un país más estable financieramente", concluyó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).