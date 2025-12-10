https://noticiaslatam.lat/20251210/rusia-trabaja-por-la-paz-no-por-un-alto-al-fuego-con-ucrania-senalan-desde-el-kremlin-1169272266.html

Rusia trabaja por la paz, no por un alto al fuego con Ucrania, señalan desde el Kremlin

Rusia trabaja por la paz, no por un alto al fuego con Ucrania, señalan desde el Kremlin

Una paz sostenible y duradera en Ucrania, basada en los documentos firmados, es una prioridad absoluta para Moscú, declaró el portavoz de la Presidencia rusa... 10.12.2025, Sputnik Mundo

El vocero precisó que la prioridad del Kremlin es "una paz duradera, garantizada, a largo plazo" fijada en "documentos respectivos". Peskov subrayó que Rusia y Estados Unidos aún no han debatido las declaraciones de Volodímir Zelenski de que podría organizar elecciones presidenciales en Ucrania en 60 o 90 días. Asimismo, indicó que las declaraciones del mandatario de EEUU, Donald Trump, sobre la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica son en gran medida coherentes con la posición de Rusia. "Por supuesto, en muchos aspectos [las palabras de Trump están en sintonía con la opinión de Rusia]: sobre el tema de la membresía [de Ucrania] en la OTAN, sobre el tema de los territorios, sobre el tema de cómo Ucrania está perdiendo tierras. Esto está en consonancia con nuestra comprensión", declaró el portavoz, también señalando que las declaraciones de Washington sobre las causas fundamentales del conflicto ucraniano son importantes para las perspectivas de una solución pacífica.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

