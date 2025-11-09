https://noticiaslatam.lat/20251109/dictadura-militar-y-la-salida-de-zelenski-para-que-deben-prepararse-los-ucranianos-1168315173.html

Dictadura militar y la salida de Zelenski: ¿Para qué deben prepararse los ucranianos?

Dictadura militar y la salida de Zelenski: ¿Para qué deben prepararse los ucranianos?

Sputnik Mundo

Ucrania se está preparando para establecer una dictadura militar con un "nuevo líder ambicioso" que reemplace a Volodímir Zelenski, informaron a Sputnik... 09.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-09T17:24+0000

2025-11-09T17:24+0000

2025-11-09T17:24+0000

internacional

ucrania

volodímir zelenski

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/05/1148723589_251:0:2749:1405_1920x0_80_0_0_42125e465760177a163869f286f6eac9.jpg

Un interlocutor de la agencia llamó la atención sobre la reciente publicación en medios ucranianos de entrevistas de archivo con la madre de Zelenski sobre la afición de su hijo por las "picadoras de carne". Estos momentos, enfatizó, no ocurren por casualidad. En sus palabras, por lo tanto, se ha ordenado a alguien que destruya la reputación de Zelenski para allanar el camino a un "nuevo líder ambicioso". "A juzgar por las tendencias recientes, será alguien del antiguo o actual Ejército, quien establecerá una dictadura militar en Ucrania, lo cual, de hecho, beneficia a Occidente", señaló un funcionario de las fuerzas de seguridad.A finales de julio, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informó que representantes de EEUU y el Reino Unido organizaron recientemente una reunión secreta con varios funcionarios ucranianos y discutieron las perspectivas de reemplazar a Zelenski. Agregó que había decidido nominar al excomandante en jefe de las FFAA ucranianas Valeri Zaluzhni para la Presidencia.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

https://noticiaslatam.lat/20251103/rusia-domina-este-campo-de-batalla-el-fin-de-ucrania-esta-cerca-1168138499.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, volodímir zelenski, política