Dictadura militar y la salida de Zelenski: ¿Para qué deben prepararse los ucranianos?
Dictadura militar y la salida de Zelenski: ¿Para qué deben prepararse los ucranianos?
Ucrania se está preparando para establecer una dictadura militar con un "nuevo líder ambicioso" que reemplace a Volodímir Zelenski, informaron a Sputnik... 09.11.2025, Sputnik Mundo
Un interlocutor de la agencia llamó la atención sobre la reciente publicación en medios ucranianos de entrevistas de archivo con la madre de Zelenski sobre la afición de su hijo por las "picadoras de carne". Estos momentos, enfatizó, no ocurren por casualidad. En sus palabras, por lo tanto, se ha ordenado a alguien que destruya la reputación de Zelenski para allanar el camino a un "nuevo líder ambicioso". "A juzgar por las tendencias recientes, será alguien del antiguo o actual Ejército, quien establecerá una dictadura militar en Ucrania, lo cual, de hecho, beneficia a Occidente", señaló un funcionario de las fuerzas de seguridad.A finales de julio, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informó que representantes de EEUU y el Reino Unido organizaron recientemente una reunión secreta con varios funcionarios ucranianos y discutieron las perspectivas de reemplazar a Zelenski. Agregó que había decidido nominar al excomandante en jefe de las FFAA ucranianas Valeri Zaluzhni para la Presidencia.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
ucrania
Noticias
Dictadura militar y la salida de Zelenski: ¿Para qué deben prepararse los ucranianos?

Ucrania se está preparando para establecer una dictadura militar con un "nuevo líder ambicioso" que reemplace a Volodímir Zelenski, informaron a Sputnik fuentes de las fuerzas de seguridad rusas. Detallaron que el nuevo dirigente podría ser de las FFAA.
Un interlocutor de la agencia llamó la atención sobre la reciente publicación en medios ucranianos de entrevistas de archivo con la madre de Zelenski sobre la afición de su hijo por las "picadoras de carne".

"Al ver publicaciones como estas, todo ucraniano establece una conexión clara y lógica con la situación actual en Ucrania. Y esto dista mucho de ser una coincidencia", subrayó.

Estos momentos, enfatizó, no ocurren por casualidad. En sus palabras, por lo tanto, se ha ordenado a alguien que destruya la reputación de Zelenski para allanar el camino a un "nuevo líder ambicioso".

"A juzgar por las tendencias recientes, será alguien del antiguo o actual Ejército, quien establecerá una dictadura militar en Ucrania, lo cual, de hecho, beneficia a Occidente", señaló un funcionario de las fuerzas de seguridad.
A finales de julio, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informó que representantes de EEUU y el Reino Unido organizaron recientemente una reunión secreta con varios funcionarios ucranianos y discutieron las perspectivas de reemplazar a Zelenski. Agregó que había decidido nominar al excomandante en jefe de las FFAA ucranianas Valeri Zaluzhni para la Presidencia.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
