"Inaceptable": Hungría acusa a la UE de amenazar la seguridad global

Europa representa una amenaza para la seguridad global, al elogiar y dar la bienvenida abiertamente a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética... 10.12.2025, Sputnik Mundo

Agregó que es extremadamente peligroso porque otros podrán afirmar que los ataques a la infraestructura física son un fenómeno 'positivo'. El ministro también recordó los atentados contra los gasoductos Nord Stream, calificó de "inaceptable" la glorificación del terrorismo de Estado, reconoció que es "triste que los llamados políticos europeos responsables hagan tales declaraciones" y condenó los ataques a los petroleros en el mar Negro.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm.Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.

