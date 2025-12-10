https://noticiaslatam.lat/20251210/inaceptable-hungria-acusa-a-la-ue-de-amenazar-la-seguridad-global-1169277096.html
"Inaceptable": Hungría acusa a la UE de amenazar la seguridad global
Europa representa una amenaza para la seguridad global, al elogiar y dar la bienvenida abiertamente a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto. En sus palabras, esto podría sentar un precedente peligroso.
"La actitud europea amenaza la seguridad global: basta con pensar que los líderes de la UE glorifican los ataques físicos a la infraestructura energética. Los ucranianos atacaron el oleoducto Druzhba, que no perjudicó a Rusia, sino a Hungría y Eslovaquia, y los líderes europeos elogian estas acciones", subrayó.
Agregó que es extremadamente peligroso porque otros podrán afirmar que los ataques a la infraestructura física son un fenómeno 'positivo'.
El ministro también recordó los atentados contra los gasoductos Nord Stream
, calificó de "inaceptable" la glorificación del terrorismo de Estado, reconoció que es "triste que los llamados políticos europeos responsables hagan tales declaraciones" y condenó los ataques a los petroleros en el mar Negro
.
19 de noviembre, 20:03 GMT
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje
con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.
El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención
de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm
.
Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.
