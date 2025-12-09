https://noticiaslatam.lat/20251209/dron-supercam-s350-el-ojo-universal-que-lo-ve-todo--1169232035.html
Dron Supercam S350: el ojo universal que lo ve todo
Dron Supercam S350: el ojo universal que lo ve todo
Provisto de diferentes tipos de cámaras y sensores, que incluso detectan fugas de gas, estas aeronaves no tripuladas realizan con eficiencia una enorme gama de tareas, desde fotografía aérea, hasta reconocimiento y monitoreo de gasoductos.
Descubre los datos clave sobre este sistema en esta infografía de Sputnik.
09.12.2025
Provisto de diferentes tipos de cámaras y sensores, que incluso detectan fugas de gas, estas aeronaves no tripuladas realizan con eficiencia una enorme gama de tareas, desde fotografía aérea, hasta reconocimiento y monitoreo de gasoductos.
Descubre los datos clave sobre este sistema en esta infografía de Sputnik.
