Caza Su-75 Checkmate: el segundo caza ruso de quinta generación, al detalle

Sputnik te presenta las capacidades del nuevo caza ruso de quinta generación Su-75 Checkmate.
El Su-75 Checkmate ('jaque mate', en inglés) es un caza ligero monomotor de quinta generación de fabricación rusa. Combina soluciones y tecnologías innovadoras, como el apoyo al piloto mediante inteligencia artificial, y se presenta como una alternativa más económica a máquinas de combate insignira, como el Su-57 sin sacrificar sus prestaciones.
Sputnik te presenta las capacidades del nuevo caza ruso de quinta generación Su-75 Checkmate.