https://noticiaslatam.lat/20251208/rusia-libera-2-localidades-y-destruye-equipos-militares-de-eeuu-y-francia-en-una-jornada-de-1169206398.html

Rusia libera 2 localidades y destruye equipos militares de EEUU y Francia en una jornada de combates

Rusia libera 2 localidades y destruye equipos militares de EEUU y Francia en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Chervónoye, en la república popular de Donetsk, y Novodanílovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada... 08.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-08T13:22+0000

2025-12-08T13:22+0000

2025-12-08T13:22+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/08/1169206178_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65944cc6c2317489ffe8d19d1b3c19d8.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV, un obús М777, de fabricación estadounidense, al igual que un obús TRF1 francés.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 171 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa