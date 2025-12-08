https://noticiaslatam.lat/20251208/rusia-libera-2-localidades-y-destruye-equipos-militares-de-eeuu-y-francia-en-una-jornada-de-1169206398.html
Rusia libera 2 localidades y destruye equipos militares de EEUU y Francia en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y destruye equipos militares de EEUU y Francia en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Chervónoye, en la república popular de Donetsk, y Novodanílovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada... 08.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-08T13:22+0000
2025-12-08T13:22+0000
2025-12-08T13:22+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/08/1169206178_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65944cc6c2317489ffe8d19d1b3c19d8.jpg
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV, un obús М777, de fabricación estadounidense, al igual que un obús TRF1 francés.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 171 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/08/1169206178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1225d83aaf81fa273a79b5fba87c7e0.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia libera 2 localidades y destruye equipos militares de EEUU y Francia en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Chervónoye, en la república popular de Donetsk, y Novodanílovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.275 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, ubicaciones que se usaban para preparar y lanzar drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV, un obús М777, de fabricación estadounidense, al igual que un obús TRF1 francés.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 171 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 101.131 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.445 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.627 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.788 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.590 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.