https://noticiaslatam.lat/20251208/la-generacion-z-en-eeuu-tiene-graves-problemas-economicos-y-desconfia-de-los-politicos-muestra-1169194722.html

La generación Z en EEUU tiene graves problemas económicos y desconfía de los políticos, muestra sondeo

La generación Z en EEUU tiene graves problemas económicos y desconfía de los políticos, muestra sondeo

Sputnik Mundo

La más reciente encuesta del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard arroja que los estadounidenses de 18 a 29 años están profundamente... 08.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-08T06:31+0000

2025-12-08T06:31+0000

2025-12-08T06:31+0000

internacional

eeuu

universidad de harvard

generación z

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0c/1163265522_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e3398cec91904043c7fb3102459b5880.jpg

Las preocupaciones de la generación Z están cimentadas en la difícil realidad económica que atraviesa EEUU, apunta el diario, que publicó los datos y las conclusiones del trabajo. Más del 40% de los encuestados reportaron estar "teniendo problemas" o "apenas estar sobreviviendo" financieramente.El alto costo de la vivienda, los precios de los alimentos y un mercado laboral poco dinámico, marcado por despidos masivos en varias industrias, son temas centrales en sus conversaciones diarias y en sus vidas.En ese sentido, una minoría de los jóvenes consultados dijeron que la nación se dirige en la dirección correcta, lo que según el sondeo refleja la sensación de inestabilidad que siente la generación Z en EEUU. El mensaje principal que arrojan estos datos es que las instituciones y sistemas que deberían apoyarlos no responden a sus necesidades, generando un miedo generalizado sobre lo que depara el futuro, añaden.Un factor clave que impulsa estos temores económicos es la percepción pesimista sobre la inteligencia artificial (IA). La mayoría de los jóvenes estadounidenses ve a la IA como una amenaza directa para sus perspectivas laborales. Un gran número incluso cree que esta tecnología reducirá sus propias oportunidades de empleo en el futuro.La encuesta subraya una marcada desconfianza hacia las instituciones de poder. La generación Z desconfía tanto del Gobierno federal y del Congreso, así como de los dos principales partidos políticos. Al pedirles que resumieran a los partidos, en una palabra, el término más común para describir a los demócratas fue "débiles", mientras que para los republicanos fue "corruptos". Esta visión negativa es un indicador del profundo desencanto con la clase dirigente.Los niveles de aprobación para la actual Administración republicana y los legisladores de ambos partidos se ubicaron por debajo del 30%. La mayoría también desaprueba el manejo de la economía y el sistema médico de EEUU, caracterizado por estar tarifado.La desilusión se extiende también al sistema económico. El apoyo al capitalismo disminuyó, revirtiendo un repunte visto en 2020 y, aunque la mayoría dijo rechazar la violencia política, que ha marcado la actualidad del país en el último tiempo, casi el 40% de los encuestados considera que es "aceptable bajo ciertas circunstancias", lo que refleja una creciente radicalización entre los ciudadanos ante la frustración y la polarización política.

https://noticiaslatam.lat/20251207/los-estadounidenses-se-alejan-de-los-valores-que-alguna-vez-se-apropiaron-segun-sondeo-1169173329.html

https://noticiaslatam.lat/20251030/reportan-que-la-adopcion-de-la-ia-en-grandes-empresas-de-eeuu-ha-provocado-miles-de-despidos-1168014645.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, universidad de harvard, generación z