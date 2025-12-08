Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251208/la-generacion-z-en-eeuu-tiene-graves-problemas-economicos-y-desconfia-de-los-politicos-muestra-1169194722.html
La generación Z en EEUU tiene graves problemas económicos y desconfía de los políticos, muestra sondeo
La generación Z en EEUU tiene graves problemas económicos y desconfía de los políticos, muestra sondeo
Sputnik Mundo
La más reciente encuesta del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard arroja que los estadounidenses de 18 a 29 años están profundamente... 08.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-08T06:31+0000
2025-12-08T06:31+0000
internacional
eeuu
universidad de harvard
generación z
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0c/1163265522_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e3398cec91904043c7fb3102459b5880.jpg
Las preocupaciones de la generación Z están cimentadas en la difícil realidad económica que atraviesa EEUU, apunta el diario, que publicó los datos y las conclusiones del trabajo. Más del 40% de los encuestados reportaron estar "teniendo problemas" o "apenas estar sobreviviendo" financieramente.El alto costo de la vivienda, los precios de los alimentos y un mercado laboral poco dinámico, marcado por despidos masivos en varias industrias, son temas centrales en sus conversaciones diarias y en sus vidas.En ese sentido, una minoría de los jóvenes consultados dijeron que la nación se dirige en la dirección correcta, lo que según el sondeo refleja la sensación de inestabilidad que siente la generación Z en EEUU. El mensaje principal que arrojan estos datos es que las instituciones y sistemas que deberían apoyarlos no responden a sus necesidades, generando un miedo generalizado sobre lo que depara el futuro, añaden.Un factor clave que impulsa estos temores económicos es la percepción pesimista sobre la inteligencia artificial (IA). La mayoría de los jóvenes estadounidenses ve a la IA como una amenaza directa para sus perspectivas laborales. Un gran número incluso cree que esta tecnología reducirá sus propias oportunidades de empleo en el futuro.La encuesta subraya una marcada desconfianza hacia las instituciones de poder. La generación Z desconfía tanto del Gobierno federal y del Congreso, así como de los dos principales partidos políticos. Al pedirles que resumieran a los partidos, en una palabra, el término más común para describir a los demócratas fue "débiles", mientras que para los republicanos fue "corruptos". Esta visión negativa es un indicador del profundo desencanto con la clase dirigente.Los niveles de aprobación para la actual Administración republicana y los legisladores de ambos partidos se ubicaron por debajo del 30%. La mayoría también desaprueba el manejo de la economía y el sistema médico de EEUU, caracterizado por estar tarifado.La desilusión se extiende también al sistema económico. El apoyo al capitalismo disminuyó, revirtiendo un repunte visto en 2020 y, aunque la mayoría dijo rechazar la violencia política, que ha marcado la actualidad del país en el último tiempo, casi el 40% de los encuestados considera que es "aceptable bajo ciertas circunstancias", lo que refleja una creciente radicalización entre los ciudadanos ante la frustración y la polarización política.
https://noticiaslatam.lat/20251207/los-estadounidenses-se-alejan-de-los-valores-que-alguna-vez-se-apropiaron-segun-sondeo-1169173329.html
https://noticiaslatam.lat/20251030/reportan-que-la-adopcion-de-la-ia-en-grandes-empresas-de-eeuu-ha-provocado-miles-de-despidos-1168014645.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0c/1163265522_301:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_99f6f801624af11bf9b209f70b028204.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, universidad de harvard, generación z
eeuu, universidad de harvard, generación z

La generación Z en EEUU tiene graves problemas económicos y desconfía de los políticos, muestra sondeo

06:31 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Charles KrupaEl campus de la Universidad de Harvard.
El campus de la Universidad de Harvard. - Sputnik Mundo, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Síguenos en
La más reciente encuesta del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard arroja que los estadounidenses de 18 a 29 años están profundamente preocupados por su futuro y son escépticos de la capacidad de los dirigentes para solucionar los crecientes problemas del país, según consigna el diario 'The Washington Post'.
Las preocupaciones de la generación Z están cimentadas en la difícil realidad económica que atraviesa EEUU, apunta el diario, que publicó los datos y las conclusiones del trabajo. Más del 40% de los encuestados reportaron estar "teniendo problemas" o "apenas estar sobreviviendo" financieramente.

El alto costo de la vivienda, los precios de los alimentos y un mercado laboral poco dinámico, marcado por despidos masivos en varias industrias, son temas centrales en sus conversaciones diarias y en sus vidas.

En ese sentido, una minoría de los jóvenes consultados dijeron que la nación se dirige en la dirección correcta, lo que según el sondeo refleja la sensación de inestabilidad que siente la generación Z en EEUU. El mensaje principal que arrojan estos datos es que las instituciones y sistemas que deberían apoyarlos no responden a sus necesidades, generando un miedo generalizado sobre lo que depara el futuro, añaden.
Banderas estadounidenses junto al Monumento a Washington en Washington, D.C., Estados Unidos, el 9 de julio de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 07.12.2025
Internacional
Los estadounidenses se alejan de los valores que alguna vez se apropiaron, según sondeo
ayer, 10:32 GMT
Un factor clave que impulsa estos temores económicos es la percepción pesimista sobre la inteligencia artificial (IA). La mayoría de los jóvenes estadounidenses ve a la IA como una amenaza directa para sus perspectivas laborales. Un gran número incluso cree que esta tecnología reducirá sus propias oportunidades de empleo en el futuro.
La encuesta subraya una marcada desconfianza hacia las instituciones de poder. La generación Z desconfía tanto del Gobierno federal y del Congreso, así como de los dos principales partidos políticos. Al pedirles que resumieran a los partidos, en una palabra, el término más común para describir a los demócratas fue "débiles", mientras que para los republicanos fue "corruptos". Esta visión negativa es un indicador del profundo desencanto con la clase dirigente.
Un trabajador de Amazon baja las escaleras de la oficina (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2025
Internacional
Reportan que la adopción de la IA en grandes empresas de EEUU ha provocado miles de despidos
30 de octubre, 08:45 GMT
Los niveles de aprobación para la actual Administración republicana y los legisladores de ambos partidos se ubicaron por debajo del 30%. La mayoría también desaprueba el manejo de la economía y el sistema médico de EEUU, caracterizado por estar tarifado.
La desilusión se extiende también al sistema económico. El apoyo al capitalismo disminuyó, revirtiendo un repunte visto en 2020 y, aunque la mayoría dijo rechazar la violencia política, que ha marcado la actualidad del país en el último tiempo, casi el 40% de los encuestados considera que es "aceptable bajo ciertas circunstancias", lo que refleja una creciente radicalización entre los ciudadanos ante la frustración y la polarización política.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала