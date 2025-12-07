Mundo
Los estadounidenses se alejan de los valores que alguna vez se apropiaron, según sondeo
Los estadounidenses se alejan de los valores que alguna vez se apropiaron, según sondeo
Una encuesta realizada por el instituto NORC para el diario 'The Wall Street Journal' revela qué prioridades e ideales que definieron a generaciones están
Según el medio, estos números arrojan un dramático retroceso de "valores fundamentales" fuertemente enraizados en la sociedad estadounidenses hasta hace no demasiados años. En la nueva encuesta, solo el 38% de los encuestados afirmó que el patriotismo es algo muy importante para ellos, y solo el 39% manifestó que la religión tenía una importancia similar. Estas cifras representan un descenso drástico en comparación con la primera vez que el Journal planteó la pregunta en 1998, cuando el 70% de los estadounidenses consideraba el patriotismo como muy importante y el 62% hacía lo propio con la fe religiosa.La tendencia a la baja no se limita a estos dos pilares; la proporción de estadounidenses que considera muy importantes valores como el tener hijos, la participación comunitaria y el trabajo duro también ha disminuido. Una caída especialmente notoria se observó en la tolerancia hacia los demás, valor que fue considerado muy importante por el 80% de los estadounidenses hace apenas cuatro años, pero que ha descendido al 58% en la encuesta actual.Bill McInturff, un encuestador que colaboró en un estudio anterior, enfatizó que "estas diferencias son tan dramáticas que pintan un retrato nuevo y sorprendente de un EEUU que está cambiando". El experto sugirió que la causa de este quiebre podría ser "la división política, la COVID y la confianza económica más baja en décadas". El único valor que ha incrementado su importancia a lo largo del último cuarto de siglo es el dinero, que fue citado como "muy importante" por el 43% de los encuestados en el nuevo sondeo, un aumento respecto al 31% registrado en 1998, un dato que refleja las dificultades económicas de un creciente número de la ciudadanía de cara al encarecimiento del costo de vida.Este cambio de prioridades es particularmente evidente al comparar a los jóvenes con los mayores. Solo el 23% de los adultos menores de 30 años declaró que el patriotismo era muy importante para ellos personalmente, una cifra muy inferior al 59% de los adultos mayores de 65 años o más. De manera similar, el 31% de los jóvenes consideró la religión como muy importante, frente al 55% de los adultos mayores. Asimismo, únicamente el 23% de los menores de 30 años afirmó que tener hijos era muy importante.La encuesta también abordó el cuestionado concepto del "excepcionalismo estadounidense", clave para la justificación del expansionismo e intervencionismo de Washington durante el último siglo, y mito clave en el origen de la fundación del país norteamericano. Según el sondeo, apenas el 21% de los encuestados cree que Estados Unidos es el mejor país del mundo, mientras que el 27% opinó que las otras naciones son superiores, un fuerte aumento desde el 19% registrado en el trabajo del 2016.Jennifer Benz, vicepresidenta de asuntos públicos e investigación de medios del instituto NORC, de la Universidad de Chicago, le dijo al diario que las opiniones de la encuesta podrían estar influidas por las desalentadoras perspectivas económicas que enfrenta EEUU. "La gente simplemente está desanimada con todo lo relacionado con el país", afirmó.
eeuu
07.12.2025
Una encuesta realizada por el instituto NORC para el diario 'The Wall Street Journal' revela qué prioridades e ideales que definieron a generaciones están perdiendo importancia para los ciudadanos estadounidenses.
Según el medio, estos números arrojan un dramático retroceso de "valores fundamentales" fuertemente enraizados en la sociedad estadounidenses hasta hace no demasiados años. En la nueva encuesta, solo el 38% de los encuestados afirmó que el patriotismo es algo muy importante para ellos, y solo el 39% manifestó que la religión tenía una importancia similar.

Estas cifras representan un descenso drástico en comparación con la primera vez que el Journal planteó la pregunta en 1998, cuando el 70% de los estadounidenses consideraba el patriotismo como muy importante y el 62% hacía lo propio con la fe religiosa.
La tendencia a la baja no se limita a estos dos pilares; la proporción de estadounidenses que considera muy importantes valores como el tener hijos, la participación comunitaria y el trabajo duro también ha disminuido.
Una caída especialmente notoria se observó en la tolerancia hacia los demás, valor que fue considerado muy importante por el 80% de los estadounidenses hace apenas cuatro años, pero que ha descendido al 58% en la encuesta actual.
Bill McInturff, un encuestador que colaboró en un estudio anterior, enfatizó que "estas diferencias son tan dramáticas que pintan un retrato nuevo y sorprendente de un EEUU que está cambiando". El experto sugirió que la causa de este quiebre podría ser "la división política, la COVID y la confianza económica más baja en décadas".
El único valor que ha incrementado su importancia a lo largo del último cuarto de siglo es el dinero, que fue citado como "muy importante" por el 43% de los encuestados en el nuevo sondeo, un aumento respecto al 31% registrado en 1998, un dato que refleja las dificultades económicas de un creciente número de la ciudadanía de cara al encarecimiento del costo de vida.
Este cambio de prioridades es particularmente evidente al comparar a los jóvenes con los mayores. Solo el 23% de los adultos menores de 30 años declaró que el patriotismo era muy importante para ellos personalmente, una cifra muy inferior al 59% de los adultos mayores de 65 años o más.
De manera similar, el 31% de los jóvenes consideró la religión como muy importante, frente al 55% de los adultos mayores. Asimismo, únicamente el 23% de los menores de 30 años afirmó que tener hijos era muy importante.
La encuesta también abordó el cuestionado concepto del "excepcionalismo estadounidense", clave para la justificación del expansionismo e intervencionismo de Washington durante el último siglo, y mito clave en el origen de la fundación del país norteamericano. Según el sondeo, apenas el 21% de los encuestados cree que Estados Unidos es el mejor país del mundo, mientras que el 27% opinó que las otras naciones son superiores, un fuerte aumento desde el 19% registrado en el trabajo del 2016.
Jennifer Benz, vicepresidenta de asuntos públicos e investigación de medios del instituto NORC, de la Universidad de Chicago, le dijo al diario que las opiniones de la encuesta podrían estar influidas por las desalentadoras perspectivas económicas que enfrenta EEUU. "La gente simplemente está desanimada con todo lo relacionado con el país", afirmó.
