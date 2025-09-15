Mundo
La muerte de un mexicano en Chicago preocupa a los migrantes de la zona
La muerte de un mexicano en Chicago preocupa a los migrantes de la zona
El fallecimiento Silverio Villegas González, migrante mexicano que fue baleado tras embestir con su auto a un agente migratorio en Chicago, ha conmocionado...
De acuerdo con la agencia Reuters, la comunidad migrante en la región ha reforzado sus medidas de seguridad para evitar un suceso similar.Asimismo, han realizado vigilias para recordar a Villegas González, de solo 38 años de edad, y quien tenía una situación irregular respecto a su residencia en suelo estadounidense."Estoy increíblemente enojado y quiero justicia para nuestra comunidad", declaró al medio Rudy Repa, un residente de Franklin Park, Illinois.En este tenor, Alexandra Calleja, quien acudió a la vigilia, trató de comprender lo que ocurrió con el migrante mexicano.Y esta demanda no solo se extiende entre este sector; también las autoridades locales han emitido mensajes sobre el caso.Por ejemplo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han pedido un informe sobre el incidente con Villegas González. El 13 de septiembre, Johnson aseguró en redes sociales que era una "tragedia evitable"."La representante federal Delia Ramírez dijo en una conferencia de prensa que Villegas González recibió un disparo inmediatamente después de dejar a sus hijos en una escuela cercana", destacó la agencia.Estas peticiones de justicia se han extendido también por parte de México. La Cancillería del país latinoamericano exigió una "investigación rigurosa" sobre la muerte del connacional.Asimismo, la dependencia mexicana indicó que estableció contacto con la familia del fallecido, con el fin de brindarles asesoría legal y acompañamiento.
El fallecimiento Silverio Villegas González, migrante mexicano que fue baleado tras embestir con su auto a un agente migratorio en Chicago, ha conmocionado fuertemente a Chicago, localidad donde ocurrió este trágico hecho.
De acuerdo con la agencia Reuters, la comunidad migrante en la región ha reforzado sus medidas de seguridad para evitar un suceso similar.
Asimismo, han realizado vigilias para recordar a Villegas González, de solo 38 años de edad, y quien tenía una situación irregular respecto a su residencia en suelo estadounidense.
"Estoy increíblemente enojado y quiero justicia para nuestra comunidad", declaró al medio Rudy Repa, un residente de Franklin Park, Illinois.
En este tenor, Alexandra Calleja, quien acudió a la vigilia, trató de comprender lo que ocurrió con el migrante mexicano.
"Es posible que haya querido irse porque se le pasó por la cabeza que, 'Si me llevan, nunca volveré a ver a mis hijos'", expresó a Reuters.
Y esta demanda no solo se extiende entre este sector; también las autoridades locales han emitido mensajes sobre el caso.
Por ejemplo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han pedido un informe sobre el incidente con Villegas González. El 13 de septiembre, Johnson aseguró en redes sociales que era una "tragedia evitable".
"La representante federal Delia Ramírez dijo en una conferencia de prensa que Villegas González recibió un disparo inmediatamente después de dejar a sus hijos en una escuela cercana", destacó la agencia.
Estas peticiones de justicia se han extendido también por parte de México. La Cancillería del país latinoamericano exigió una "investigación rigurosa" sobre la muerte del connacional.
Asimismo, la dependencia mexicana indicó que estableció contacto con la familia del fallecido, con el fin de brindarles asesoría legal y acompañamiento.
