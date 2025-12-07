https://noticiaslatam.lat/20251207/rusia-libera-2-localidades-y-abate-hasta-1350-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1169183715.html

Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.350 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Kucherovka, en la región de Járkov, y Róvnoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la... 07.12.2025, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos de infraestructura de transporte, así como del complejo energético y de combustibles de Ucrania, al igual que contra una empresa especializada en la fabricación de drones, señalan desde el organismo castrense.De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús Paladin, un М777, un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús Krab polaco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 172 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

