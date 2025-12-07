https://noticiaslatam.lat/20251207/rusia-libera-2-localidades-y-abate-hasta-1350-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1169183715.html
Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.350 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.350 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Kucherovka, en la región de Járkov, y Róvnoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la... 07.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-07T15:52+0000
2025-12-07T15:52+0000
2025-12-07T15:52+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165929136_0:108:2994:1792_1920x0_80_0_0_2a76b78143743e3b00e6d958c9f9fc27.jpg
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos de infraestructura de transporte, así como del complejo energético y de combustibles de Ucrania, al igual que contra una empresa especializada en la fabricación de drones, señalan desde el organismo castrense.De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús Paladin, un М777, un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús Krab polaco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 172 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165929136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4e6c00bd645b7e08bc3780e2632c4b8.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.350 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Kucherovka, en la región de Járkov, y Róvnoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.350 soldados en todos los frentes.
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos de infraestructura de transporte, así como del complejo energético y de combustibles de Ucrania, al igual que contra una empresa especializada en la fabricación de drones, señalan desde el organismo castrense.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
Las tropas rusas alcanzaron un obús Paladin, un М777, un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús Krab polaco.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 172 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.960 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.428 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.627 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.769 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.520 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.