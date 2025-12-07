https://noticiaslatam.lat/20251207/la-cancilleria-rusa-detalla-el-impacto-de-las-sanciones-antirrusas-en-la-economia-de-la-ue-1169182209.html

La Cancillería rusa detalla el impacto de las sanciones antirrusas en la economía de la UE

La Cancillería rusa detalla el impacto de las sanciones antirrusas en la economía de la UE

La economía europea perdió entre 2022 y 2025 hasta 1,6 billones de euros debido a las sanciones antirrusas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de...

Las medidas coercitivas unilaterales causan graves daños a sus impulsores, declaró la Cancillería rusa en un comunicado.Moscú, junto con los miembros responsables de la mayoría mundial, seguirá luchando contra las medidas unilaterales ilegales y otras manifestaciones de neocolonialismo en beneficio de la "rápida construcción de una arquitectura multipolar justa", agregó la entidad.

unión europea (ue)

