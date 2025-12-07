Mundo
La Cancillería rusa detalla el impacto de las sanciones antirrusas en la economía de la UE
La Cancillería rusa detalla el impacto de las sanciones antirrusas en la economía de la UE
La economía europea perdió entre 2022 y 2025 hasta 1,6 billones de euros debido a las sanciones antirrusas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de... 07.12.2025
Las medidas coercitivas unilaterales causan graves daños a sus impulsores, declaró la Cancillería rusa en un comunicado.Moscú, junto con los miembros responsables de la mayoría mundial, seguirá luchando contra las medidas unilaterales ilegales y otras manifestaciones de neocolonialismo en beneficio de la "rápida construcción de una arquitectura multipolar justa", agregó la entidad.
rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 🌍 europa, unión europea (ue)
10:58 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Virginia MayoBandera de la UE
© AP Photo / Virginia Mayo
La economía europea perdió entre 2022 y 2025 hasta 1,6 billones de euros debido a las sanciones antirrusas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
Las medidas coercitivas unilaterales causan graves daños a sus impulsores, declaró la Cancillería rusa en un comunicado.
"Solo debido a las restricciones contra Rusia, la economía europea sufrió pérdidas por hasta 1,6 billones de euros [unos 1,8 billones de dólares] entre 2022 y 2025", indicó.
Moscú, junto con los miembros responsables de la mayoría mundial, seguirá luchando contra las medidas unilaterales ilegales y otras manifestaciones de neocolonialismo en beneficio de la "rápida construcción de una arquitectura multipolar justa", agregó la entidad.
