La Cancillería rusa detalla el impacto de las sanciones antirrusas en la economía de la UE
La economía europea perdió entre 2022 y 2025 hasta 1,6 billones de euros debido a las sanciones antirrusas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de...
Las medidas coercitivas unilaterales causan graves daños a sus impulsores, declaró la Cancillería rusa en un comunicado.Moscú, junto con los miembros responsables de la mayoría mundial, seguirá luchando contra las medidas unilaterales ilegales y otras manifestaciones de neocolonialismo en beneficio de la "rápida construcción de una arquitectura multipolar justa", agregó la entidad.
La economía europea perdió entre 2022 y 2025 hasta 1,6 billones de euros debido a las sanciones antirrusas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
Las medidas coercitivas unilaterales causan graves daños a sus impulsores
, declaró la Cancillería rusa en un comunicado.
"Solo debido a las restricciones contra Rusia, la economía europea sufrió pérdidas por hasta 1,6 billones de euros [unos 1,8 billones de dólares] entre 2022 y 2025", indicó.
Moscú, junto con los miembros responsables de la mayoría mundial, seguirá luchando contra las medidas unilaterales ilegales y otras manifestaciones de neocolonialismo en beneficio de la "rápida construcción de una arquitectura multipolar justa", agregó la entidad.
4 de diciembre, 11:37 GMT