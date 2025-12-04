https://noticiaslatam.lat/20251204/la-jugada-de-alto-riesgo-revelan-la-cifra-que-la-ue-arriesga-perder-si-confisca-los-activos-de-1169090057.html
La jugada de alto riesgo: revelan la cifra que la UE arriesga perder si confisca los activos de Rusia
La jugada de alto riesgo: revelan la cifra que la UE arriesga perder si confisca los activos de Rusia
Sputnik Mundo
En caso de confiscación de los activos rusos en el marco de la emisión de un "crédito reparatorio" a Ucrania, los países de la Unión Europea podrían perder al... 04.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-04T11:37+0000
2025-12-04T11:37+0000
2025-12-04T11:37+0000
economía
🌍 europa
unión europea (ue)
ucrania
comisión europea
euroclear
rusia
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169091315_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_faab1d87155d89e5b6732017117dc6a1.jpg
Actualmente, en las cuentas del belga Euroclear hay bloqueados activos rusos por valor de aproximadamente 209.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Si estos fondos son confiscados en virtud de la propuesta de la UE, la Unión Europea, según los últimos datos de 2024, podría perder al menos 190.000 millones de dólares en inversiones directas en la economía rusa.Los países más afectados serían:Teniendo en cuenta la prohibición de retirar fondos a residentes de países no amigos que invirtieron en Rusia antes del inicio de la guerra de sanciones, la cifra podría ser significativamente mayor debido a los fondos acumulados en cuentas tipo 'C'. Estos solo pueden retirarse con autorización de una comisión gubernamental especial.Contexto de los activos congeladosTras el inicio de la operación militar especial, la UE y el G7 inmovilizaron alrededor de la mitad de las reservas internacionales de Rusia. Más de 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, mayoritariamente en Euroclear, uno de los principales sistemas de compensación y liquidación del mundo, con sede en Bélgica.El 3 de diciembre, la Comisión Europea presentó dos opciones para financiar a Ucrania entre 2026 y 2027. Una de ellas es un "crédito reparador" que utilizaría los activos rusos congelados como garantía, por un valor estimado entre 185.000 y 210.000 millones de euros. Se argumenta que Ucrania lo reembolsaría una vez finalizado el conflicto, siempre que Rusia "pague por los daños materiales".No existe consenso en la UE sobre este asunto. La semana pasada, el primer ministro belga, Bart De Wever, advirtió en una carta a la Comisión Europea que una implementación precipitada del plan para utilizar los activos rusos arruinaría cualquier posibilidad futura de un acuerdo de paz. De Wever ha insistido en que Bélgica necesita garantías concretas y fiables de los Estados miembros si estos pretenden conceder un crédito a Kiev utilizando los fondos soberanos de otro país. Como declaró el primer ministro, nadie en Occidente cree seriamente en la derrota de Rusia en Ucrania.Moscú ha calificado repetidamente a la congelación de activos soberanos rusos como un robo, al denunciar que se trata no solo de fondos privados, sino también de bienes estatales. Al mismo tiempo, Rusia también tiene a su disposición medidas que podría implementar en respuesta a la potencial incautación de sus fondos soberanos.
https://noticiaslatam.lat/20250719/medios-italianos-finalmente-notan-que-las-sanciones-parecen-haber-fortalecido-la-posicion-de-moscu-1164586919.html
unión europea (ue)
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169091315_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d28121866db20fd4646c3f4324150a13.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 europa, unión europea (ue), ucrania, comisión europea, euroclear, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
🌍 europa, unión europea (ue), ucrania, comisión europea, euroclear, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
La jugada de alto riesgo: revelan la cifra que la UE arriesga perder si confisca los activos de Rusia
En caso de confiscación de los activos rusos en el marco de la emisión de un "crédito reparatorio" a Ucrania, los países de la Unión Europea podrían perder al menos 190.000 millones de dólares de inversiones en la economía rusa, según cálculos de Sputnik basados en datos de los servicios estadísticos nacionales.
Actualmente, en las cuentas del belga Euroclear hay bloqueados activos rusos por valor de aproximadamente 209.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Si estos fondos son confiscados en virtud de la propuesta de la UE, la Unión Europea, según los últimos datos de 2024, podría perder al menos 190.000 millones de dólares en inversiones directas en la economía rusa.
Los países más afectados serían:
Chipre — $100.000 millones
Alemania — $20.100 millones
Países Bajos — $16.100 millones
Francia — $15.100 millones
Italia — $13.000 millones
Teniendo en cuenta la prohibición de retirar fondos a residentes de países no amigos que invirtieron en Rusia antes del inicio de la guerra de sanciones, la cifra podría ser significativamente mayor debido a los fondos acumulados en cuentas tipo 'C'. Estos solo pueden retirarse con autorización de una comisión gubernamental especial.
Contexto de los activos congelados
Tras el inicio de la operación militar especial
, la UE y el G7 inmovilizaron alrededor de la mitad de las reservas internacionales de Rusia. Más de 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, mayoritariamente en Euroclear, uno de los principales sistemas de compensación y liquidación del mundo, con sede en Bélgica.
El 3 de diciembre, la Comisión Europea presentó dos opciones para financiar a Ucrania entre 2026 y 2027. Una de ellas es un "crédito reparador" que utilizaría los activos rusos congelados como garantía, por un valor estimado entre 185.000 y 210.000 millones de euros. Se argumenta que Ucrania lo reembolsaría una vez finalizado el conflicto, siempre que Rusia "pague por los daños materiales".
No existe consenso en la UE sobre este asunto. La semana pasada, el primer ministro belga, Bart De Wever, advirtió en una carta a la Comisión Europea que una implementación precipitada del plan para utilizar los activos rusos arruinaría cualquier posibilidad futura de un acuerdo de paz. De Wever ha insistido en que Bélgica necesita garantías concretas y fiables de los Estados miembros si estos pretenden conceder un crédito a Kiev utilizando los fondos soberanos de otro país. Como declaró el primer ministro, nadie en Occidente cree seriamente en la derrota de Rusia en Ucrania.
"Pero, ¿quién cree de verdad que Rusia vaya a perder en Ucrania? Es una fábula, pura ilusión (...) Moscú nos ha dejado claro que, en caso de confiscación, Bélgica y yo personalmente sufriríamos las consecuencias por siempre. Me parece un periodo de tiempo bastante largo", declaró al comentar los planes de Bruselas, calificados en Moscú en repetidas ocasiones como un robo.
Moscú ha calificado repetidamente a la congelación de activos soberanos rusos como un robo, al denunciar que se trata no solo de fondos privados, sino también de bienes estatales. Al mismo tiempo, Rusia también tiene a su disposición medidas que podría implementar en respuesta a la potencial incautación de sus fondos soberanos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.