La jugada de alto riesgo: revelan la cifra que la UE arriesga perder si confisca los activos de Rusia

En caso de confiscación de los activos rusos en el marco de la emisión de un "crédito reparatorio" a Ucrania, los países de la Unión Europea podrían perder al... 04.12.2025, Sputnik Mundo

Actualmente, en las cuentas del belga Euroclear hay bloqueados activos rusos por valor de aproximadamente 209.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Si estos fondos son confiscados en virtud de la propuesta de la UE, la Unión Europea, según los últimos datos de 2024, podría perder al menos 190.000 millones de dólares en inversiones directas en la economía rusa.Los países más afectados serían:Teniendo en cuenta la prohibición de retirar fondos a residentes de países no amigos que invirtieron en Rusia antes del inicio de la guerra de sanciones, la cifra podría ser significativamente mayor debido a los fondos acumulados en cuentas tipo 'C'. Estos solo pueden retirarse con autorización de una comisión gubernamental especial.Contexto de los activos congeladosTras el inicio de la operación militar especial, la UE y el G7 inmovilizaron alrededor de la mitad de las reservas internacionales de Rusia. Más de 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, mayoritariamente en Euroclear, uno de los principales sistemas de compensación y liquidación del mundo, con sede en Bélgica.El 3 de diciembre, la Comisión Europea presentó dos opciones para financiar a Ucrania entre 2026 y 2027. Una de ellas es un "crédito reparador" que utilizaría los activos rusos congelados como garantía, por un valor estimado entre 185.000 y 210.000 millones de euros. Se argumenta que Ucrania lo reembolsaría una vez finalizado el conflicto, siempre que Rusia "pague por los daños materiales".No existe consenso en la UE sobre este asunto. La semana pasada, el primer ministro belga, Bart De Wever, advirtió en una carta a la Comisión Europea que una implementación precipitada del plan para utilizar los activos rusos arruinaría cualquier posibilidad futura de un acuerdo de paz. De Wever ha insistido en que Bélgica necesita garantías concretas y fiables de los Estados miembros si estos pretenden conceder un crédito a Kiev utilizando los fondos soberanos de otro país. Como declaró el primer ministro, nadie en Occidente cree seriamente en la derrota de Rusia en Ucrania.Moscú ha calificado repetidamente a la congelación de activos soberanos rusos como un robo, al denunciar que se trata no solo de fondos privados, sino también de bienes estatales. Al mismo tiempo, Rusia también tiene a su disposición medidas que podría implementar en respuesta a la potencial incautación de sus fondos soberanos.

