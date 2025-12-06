https://noticiaslatam.lat/20251206/rusia-realiza-un-ataque-combinado-con-misiles-kinzhal-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1169165326.html

Rusia realiza un ataque combinado con misiles Kinzhal contra Ucrania en una jornada de combates

Rusia realiza un ataque combinado con misiles Kinzhal contra Ucrania en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las fuerzas rusas realizaron un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra empresas del complejo... 06.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-06T13:19+0000

2025-12-06T13:19+0000

2025-12-06T13:19+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/06/1169165156_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_e4d5952cc7860a243e4f212c549eec9c.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 465 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 235 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 285 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, así como un vehículo blindado de transporte de tropas M113, de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 366 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.450 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania