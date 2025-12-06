https://noticiaslatam.lat/20251206/rusia-realiza-un-ataque-combinado-con-misiles-kinzhal-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1169165326.html
Rusia realiza un ataque combinado con misiles Kinzhal contra Ucrania en una jornada de combates
06.12.2025
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 465 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 235 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 285 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, así como un vehículo blindado de transporte de tropas M113, de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 366 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.450 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las fuerzas rusas realizaron un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, las instalaciones energéticas y la infraestructura portuaria utilizada en interés de las tropas ucranianas, informan desde la Defensa de Rusia.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 465 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 235 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 285 militares.
Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, así como un vehículo blindado de transporte de tropas M113, de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 366 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.450 militares en las últimas 24 horas de combates.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.788 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.412 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.627 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.740 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.468 vehículos militares especiales.
