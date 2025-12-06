https://noticiaslatam.lat/20251206/empresarios-mexicanos-presentan-a-sheinbaum-proyectos-de-inversion-por-40000-millones-de-dolares-1169152459.html

Empresarios mexicanos presentan a Sheinbaum proyectos de inversión por 40.000 millones de dólares

Empresarios mexicanos presentan a Sheinbaum proyectos de inversión por 40.000 millones de dólares

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) mostró a la mandataria Claudia Sheinbaum un paquete de 38 proyectos de inversión, que podrían superar los 40.000 millones...

Las iniciativas se integrarán al Plan México, cuyo objetivo es elevar la inversión nacional al 25% del PIB, una meta que el sector privado considera ambiciosa, pero aún alcanzable.La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez, explicó que los proyectos abarcan infraestructura y nuevas expansiones internas de empresas como Grupo Carso, Kimberly Clark, Grupo México, Grupo Kaluz, Televisa, Lala y Bimbo. Señaló que el sector privado coincidió en que el país latinoamericano necesita aumentar con urgencia su nivel de inversión, para sostener la actividad económica en los próximos años.En el evento, Sheinbaum adelantó que los detalles del acuerdo con el CMN se darán a conocer el 8 de diciembre. Por su parte, Antonio del Valle Perochena, uno de los líderes del CMN, calificó la reunión como "muy productiva y proactiva", aunque evitó dar cifras concretas, según el medio local. No obstante, aseguró que el potencial de inversión es inmenso, reflejando el interés empresarial en acompañar los proyectos estratégicos de la actual Administración mexicana.A pesar de las buenas noticias, los empresarios resaltaron que hay problemáticas a resolver, como la inseguridad.Al respecto, Agustín Coppel urgió a profundizar las acciones contra la extorsión, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó confianza en las labores que se realizan en materia de seguridad a nivel federal.

