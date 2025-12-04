Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251204/rusia-alcanza-2-sistemas-lanzacohetes-multiples-y-la-infraestructura-energetica-ucraniana-en-un-dia-1169089977.html
Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día
Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia destruyeron los lanzadores de un sistema lanzacohetes múltiple Heron croata y un Grad ucraniano, en la última jornada, informan desde el... 04.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-04T10:13+0000
2025-12-04T10:24+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169089817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd931ecff0d0228f0193c352f603155.jpg
Las fuerzas rusas también neutralizaron un carro de combate, 21 vehículos blindados, una estación de radar AN/TPQ-50, un obús Paladin de fabricación estadounidense y un Krab polaco, conforme al informe diario de la entidad castrense.Rusia también asestó golpes contra aeródromos militares, lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.La defensa antiaérea rusa derribó 195 drones en las últimas 24 horas, precisan desde el organismo. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.275 militares. Así, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 155 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 150 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 490 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, más de 215 por las del grupo Este y alrededor de 55 militares por las del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20251204/rusia-ofrecio-a-ucrania-retirar-sus-tropas-de-donbas-y-no-iniciar-las-acciones-militares-pero-kiev-1169087990.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169089817_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_77da06a173f3801d90de6cc0e6e28f9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día

10:13 GMT 04.12.2025 (actualizado: 10:24 GMT 04.12.2025)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Rusia destruyeron los lanzadores de un sistema lanzacohetes múltiple Heron croata y un Grad ucraniano, en la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo de tiempo, las tropas rusas alcanzaron la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania.
Las fuerzas rusas también neutralizaron un carro de combate, 21 vehículos blindados, una estación de radar AN/TPQ-50, un obús Paladin de fabricación estadounidense y un Krab polaco, conforme al informe diario de la entidad castrense.
Rusia también asestó golpes contra aeródromos militares, lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
La defensa antiaérea rusa derribó 195 drones en las últimas 24 horas, precisan desde el organismo. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su encuentro con representantes de los medios de comunicación en la residencia Diao Yutai en Pekín. - Sputnik Mundo, 1920, 04.12.2025
Defensa
Rusia liberará Donbás y Novorossía en cualquier caso, ya sea por la vía militar u otros medios, declara Putin
06:54 GMT
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.275 militares. Así, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 155 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 150 combatientes.
Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 490 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, más de 215 por las del grupo Este y alrededor de 55 militares por las del grupo Dniéper.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.277 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.370 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.626 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.706 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.283 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала