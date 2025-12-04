https://noticiaslatam.lat/20251204/rusia-alcanza-2-sistemas-lanzacohetes-multiples-y-la-infraestructura-energetica-ucraniana-en-un-dia-1169089977.html

Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día

Las FFAA de Rusia destruyeron los lanzadores de un sistema lanzacohetes múltiple Heron croata y un Grad ucraniano, en la última jornada, informan desde el... 04.12.2025, Sputnik Mundo

Las fuerzas rusas también neutralizaron un carro de combate, 21 vehículos blindados, una estación de radar AN/TPQ-50, un obús Paladin de fabricación estadounidense y un Krab polaco, conforme al informe diario de la entidad castrense.Rusia también asestó golpes contra aeródromos militares, lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.La defensa antiaérea rusa derribó 195 drones en las últimas 24 horas, precisan desde el organismo. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.275 militares. Así, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 155 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 150 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 490 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, más de 215 por las del grupo Este y alrededor de 55 militares por las del grupo Dniéper.

