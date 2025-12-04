https://noticiaslatam.lat/20251204/rusia-alcanza-2-sistemas-lanzacohetes-multiples-y-la-infraestructura-energetica-ucraniana-en-un-dia-1169089977.html
Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día
Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia destruyeron los lanzadores de un sistema lanzacohetes múltiple Heron croata y un Grad ucraniano, en la última jornada, informan desde el... 04.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-04T10:13+0000
2025-12-04T10:13+0000
2025-12-04T10:24+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169089817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd931ecff0d0228f0193c352f603155.jpg
Las fuerzas rusas también neutralizaron un carro de combate, 21 vehículos blindados, una estación de radar AN/TPQ-50, un obús Paladin de fabricación estadounidense y un Krab polaco, conforme al informe diario de la entidad castrense.Rusia también asestó golpes contra aeródromos militares, lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.La defensa antiaérea rusa derribó 195 drones en las últimas 24 horas, precisan desde el organismo. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.275 militares. Así, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 155 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 150 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 490 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, más de 215 por las del grupo Este y alrededor de 55 militares por las del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20251204/rusia-ofrecio-a-ucrania-retirar-sus-tropas-de-donbas-y-no-iniciar-las-acciones-militares-pero-kiev-1169087990.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169089817_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_77da06a173f3801d90de6cc0e6e28f9e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia alcanza 2 sistemas lanzacohetes múltiples y la infraestructura energética ucraniana en un día
10:13 GMT 04.12.2025 (actualizado: 10:24 GMT 04.12.2025)
Las FFAA de Rusia destruyeron los lanzadores de un sistema lanzacohetes múltiple Heron croata y un Grad ucraniano, en la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo de tiempo, las tropas rusas alcanzaron la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania.
Las fuerzas rusas también neutralizaron un carro de combate, 21 vehículos blindados, una estación de radar AN/TPQ-50, un obús Paladin de fabricación estadounidense y un Krab polaco, conforme al informe diario de la entidad castrense.
Rusia también asestó golpes contra aeródromos militares, lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
La defensa antiaérea rusa derribó 195 drones en las últimas 24 horas, precisan desde el organismo. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.275 militares. Así, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 155 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 150 combatientes.
Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 490 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, más de 215 por las del grupo Este y alrededor de 55 militares por las del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.277 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.370 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.626 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.706 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.283 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.