Rusia liberará el Donbás y Novorossía en cualquier caso, ya sea por vía militar u otros medios, declara Putin

Así, abordando las causas del conflicto, Putin destacó que Rusia intentó establecer relaciones entre la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk y Ucrania, pero Kiev no las reconoció. A su vez, las repúblicas no querían seguir formando parte de Ucrania y lo expresaron en un referéndum.Ahora, Rusia liberará el Donbás y Novorossía en cualquier caso, ya sea por vía militar u otros medios, aseveró el mandatario ruso. En cuanto a la resolución de la crisis ucraniana, Putin calificó como muy fructífera la reunión que sostuvo con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. El encuentro duró mucho tiempo porque hubo que repasar cada uno de los puntos de las propuestas de paz, enfatizó.En este sentido, agregó que las propuestas que la parte estadounidense trajo a Moscú se basaban, de una forma u otra, en los acuerdos alcanzados con el presidente Trump en Alaska.En particular, precisó que la parte estadounidense dividió los 27 puntos del plan de Trump en cuatro módulos y propuso debatirlos por separado.Putin recalcó que Rusia no aceptó algunos puntos de las propuestas de paz de EEUU sobre Ucrania, pero además aseveró que se trata de una tarea compleja.El mandatario ruso destacó el papel del presidente estadounidense, Donald Trump, que busca formas de alcanzar un consenso en la resolución del conflicto ucraniano, que no es fácil. Agregó que los representantes de EEUU están llevando a cabo una diplomacia de ida y vuelta.Asimismo, el presidente ruso indicó que los europeos deben participar en la resolución del conflicto ucraniano, en lugar de obstaculizarla.

