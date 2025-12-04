https://noticiaslatam.lat/20251204/rixi-moncada-el-proceso-electoral-en-honduras-aun-no-ha-concluido-1169104886.html

Rixi Moncada: "El proceso electoral en Honduras aún no ha concluido"

Rixi Moncada: "El proceso electoral en Honduras aún no ha concluido"

Sputnik Mundo

La excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, comentó en entrevista exclusiva para Sputnik Radio su reciente... 04.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-04T21:28+0000

2025-12-04T21:28+0000

2025-12-04T21:28+0000

américa latina

política

eeuu

honduras

xiomara castro

donald trump

💬 entrevistas

rixi moncada

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169103800_0:15:1024:592_1920x0_80_0_0_eb827ea35c0d2a94a2fb5e5d3cfaa434.jpg

En la charla, la política centroamericana hizo un análisis de la situación en su país antes y durante los comicios generales. A continuación, presentamos la entrevista íntegra con Moncada.ENTREVISTADORA: Doctora, ¿cómo analiza el panorama político en Honduras tras los resultados que arrojaron estos comicios el domingo pasado, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias de injerencia externa y las irregularidades que están apareciendo ahora?RIXI MONCADA: Bueno, creo que ustedes y la región toda ha estado informada y al tanto de lo que ha ocurrido en el proceso electoral, no solo el día domingo 30, sino las 72 horas antes. Quizá uno o dos meses antes de la elección, en donde hubo fuertes denuncias sobre un plan para interrumpir el sistema de la transmisión de los resultados. Y ese plan fue revelado en unos audios que dio a conocer el Ministerio Público de Honduras. Ahí se decía la forma en cómo se iba a operar el sistema de transmisión para que un candidato fuera el ganador y eso quedó bastante reflejado. Nuestra sociedad tuvo acceso a esa información, y luego, llegamos hasta las 72 horas antes del domingo 30, en las que la injerencia del presidente Donald Trump de Estados Unidos fue (...) de manera directa, utilizando las redes, la comunicación lineal que, en segundos, puede llegar a millones de personas y en un acto injerencista sin precedentes en la historia. Una plataforma que, para mí, ya es una plataforma de práctica o de nueva práctica en la que se está utilizando nuestro país, nuestra sociedad, nuestra gente, para poner a prueba otro mecanismo.Recuerden ustedes que nosotros venimos del golpe de Estado de 2009, donde aquí en Honduras también se puso en práctica un mecanismo violento de sacar a un presidente a través del lawfare, inventando procesos posteriores a su salida. Entonces, acá lo que ocurrió fueron esos mensajes injerencistas, directos, tres mensajes del presidente Donald Trump, diciendo por quién debían votar los hondureños, porque era la única persona que él y que su gobierno apoyaría. Y además haciendo un llamado directo a no votar por mi candidatura, por considerarme comunista. Y esa es la elección, entre comillas, libre, en un país soberano.ENTREVISTADORA: Quería preguntarle si ya habló con la presidenta Xiomara Castro para saber cómo recibió el resultado. Y también conocer cómo evalúa la cohesión interna en Libre después de estas elecciones.RIXI MONCADA: Nosotros nos mantenemos en comunicación constante. Yo estoy en el partido, ya que la presidenta está llevando adelante sus actividades, sus funciones dentro del Gobierno. Yo creo que aquí lo importante, lo destacable, es que hubo un resultado influenciado directamente por un acto injerencista que fue más allá, porque no solo es el mensaje del presidente Donald Trump diciendo por quién votar, o sea, es que ese mensaje va acompañado de la libertad del principal capo condenado en Estados Unidos por narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, hay como una mezcla cuando usted me pregunta si he hablado con la presidenta: la comunicación es constante porque la denuncia aquí es que la elección iba a ser interferida, adulterada, y el plan estaba en esos audios que dio a conocer el Ministerio Público, que están todavía pendientes de investigación. Ahora resulta que el plan se está llevando adelante tal como está en los audios, donde se relataba que debían usar las herramientas que les había proporcionado la embajada de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas herramientas? Entendemos que son (...) para la transmisión de los resultados y eso no solo incide la noche de la elección, la transmisión del domingo 30, sino que es para toda la elección, porque el escrutinio general definitivo también se lleva a cabo a través de ese mismo sistema de transmisión que está totalmente hackeado y tramposo. Entonces, ¿cómo recibe la presidenta? Ella es garante del proceso electoral en el sentido de otorgarles los presupuestos, lo cual lo hizo a tiempo, (...) a los organismos electorales y también poner a disposición las Fuerzas Armadas de Honduras en su carácter de comandante general para que estas (...) le den la seguridad al transporte y a la custodia de los materiales electorales. Entonces, la [jefa de Estado] está cumpliendo su función constitucional como presidenta. El punto es que el Consejo Nacional Electoral, en su independencia, los tres consejeros, hay uno que denuncia la existencia de ese plan y pone a disposición los audios del Ministerio Público. Y ahora el plan se está cumpliendo a cabalidad con el componente adicional injerencista de la gran potencia, de la gran potencia militar del imperio, en donde dice 'tienen que votar por este candidato'. Desde ese momento se despliega una gran campaña en la que intervienen ya los grupos de poder de Honduras a partir de las 72 horas. Y estos grupos de poder inundan a los hondureños con mensajes como el siguiente: 'Si votan por la candidata Moncada, sus remesas no llegan en el mes de diciembre'.RIXI MONCADA: Estoy hablando 72 horas antes de la elección. ¿Y de dónde salieron esos mensajes? Esos mensajes fueron pagados por esa élite. Por la oligarquía, por esa estructura fuerte que dio el golpe de Estado en Honduras en 2009. Esos grupos que detentan verdaderamente el poder de facto y que les aterroriza el pensar que van a perder sus monopolios y que van a perder sus objetivos, después de la gran tarea que ha cumplido la presidenta Xiomara Castro en esta transición democrática post golpe de Estado y postdictadura. Aquí hubo meses después del golpe que se instauró la dictadura del Partido Nacional y fue una narcodictadura. No se puede denominar de otra manera. Floreció el crimen, floreció la narcoactividad y 57 hondureños entre políticos, diputados, alcaldes del bipartidismo están condenados en los Estados Unidos como parte del acuerdo de extradición que hay por narcotráfico. Uno de ellos es el expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿cómo es eso de que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, le perdona al capo hondureño la pena de 45 años y lo pone en libertad en el marco de las elecciones en Honduras? Además, llama a que la población vote por el candidato del narco porque dice que es con él que puede trabajar. Por lo que aquí, en este momento, lo que se proyecta desde el CNE es que el candidato del Partido Nacional, el que ordenó Donald Trump, es el que ellos van a declarar en este fraude electoral en marcha, en esta trampa en marcha, porque aún no termina, el periodo vence el 30 de diciembre.ENTREVISTADORA: Bueno, importante eso, porque la realidad es que hubo mucha información contradictoria, ¿no? Desde el cierre de los comicios que le daban a usted como ganadora en el boca de urna y después, bueno, fueron cambiando constantemente los resultados. Ahora lo que dice es que aparentemente el candidato apoyado por Donald Trump, entonces, ¿quién estaría liderando?RIXI MONCADA: Eso es lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral. Y sí, gracias por recordarme para comentarlo con ustedes: nuestro partido y nuestra candidatura se mantuvo a lo largo de los últimos tres meses de campaña liderando el proceso. En nuestras encuestas y las (...) que ellos pagaban, que la oposición pagaba, yo estaba liderando las encuestas, quizá con un margen no holgado, pero un margen de entre 2 y 5%. De estar [encabezando] las encuestas, incluso hasta la última semana, 72 horas antes, el presidente de los Estados Unidos saca un X, publica en X en el que llama a no votar por mí. Dice por quién hay que votar y esa es una campaña que se despliega, como les digo, por redes. Yo pienso que es una campaña que aterrorizó a cientos de miles de familias. Honduras vive bajo la égida del dólar y aquí por lo menos 2,5 millones de familias reciben remesas. Tiene impacto y nosotros tenemos información fidedigna, plena, ya toda la distribución masiva de los mensajes se hizo a través de las plataformas de las principales empresas de telecomunicaciones que hay en el país y que fueron financiadas por el sistema, prácticamente el sistema bancario. Es una elección bastante atípica porque está prácticamente liderada por la injerencia del presidente Donald Trump, con un sistema de transmisión hackeado que fue denunciado hace más de dos meses, donde el plan consta de forma bastante clara y se ha ido llevando en ejecución hasta este día. El partidismo está ahora en punto porque el Partido Liberal está reclamando y ahora sí dice, después de estar aliado al Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, (...) 'me están haciendo fraude y el sistema de transmisión no sirve'.Nosotros lo venimos diciendo desde hace dos meses porque ya vivimos experiencias, no solo la del golpe de 2009, sino también el fraude del año 2013, que fue sobre el sistema de transmisión y el de 2017. Son las formas tradicionales en que se opera mecánicamente o a través de los sistemas la elección y donde se vulnera y se manipula la voluntad popular y eso es bastante lamentable. Nosotros estamos haciendo diariamente nuestras conclusiones y evaluando lo que se va publicando, así como haciendo nuestros análisis y estudios para también ejercer nuestras acciones correspondientes de naturaleza política y de naturaleza legal. Nuestro objetivo fundamental es la protección de la voluntad popular. Vamos a denunciar en su momento este plan que, sin ninguna duda, es de naturaleza imperial para continuar con el saqueo de nuestros recursos naturales, para continuar con el narcotráfico, no hay tal lucha contra el narcotráfico, eso es una completa farsa. La presidenta Xiomara ha hecho esfuerzos enormes en el país, pero desde aquel país del imperio, esa lucha resulta ser una lucha que no responde, que tiene como una doble cara. Por un lado, dicen que 'sí hay que exterminar el narcotráfico' y, por otro lado, 'este es mi narcotraficante y yo le voy a perdonar'. No importa que la justicia de Estados Unidos le haya condenado, no importa que haya habido un jurado popular que haya dicho estas pruebas, son pruebas válidas y nosotros encontramos a este señor culpable de meter a los Estados Unidos 400 toneladas de cocaína, siendo el presidente de Honduras. Es bastante delicada la situación.ENTREVISTADORA: Doctora, usted bien fue bastante contundente al asegurar que las elecciones todavía no están perdidas, pero ¿cuál es el panorama que se abre a partir de ahora en Honduras?RIXI MONCADA: Yo no sé si dije así, (...) no es que las elecciones todavía no están perdidas, es el proceso que aún no está concluido.ENTREVISTADORA: Gracias por aclarar.RIXI MONCADA: Yo pienso que, al no estar concluido el proceso que termina el 30 de diciembre, y al estar en marcha una transmisión de resultados altísimamente cuestionada y denunciada, nosotros tenemos que evaluar cuáles son las acciones que se deben seguir.Se trata de proteger la base fundamental de este sistema democrático electoral, que es la soberanía popular, pues la soberanía no está, el pueblo no ha ejercido elecciones libres, no ha ido a la urna libremente.El proceso ahora, de contabilización de esos votos, tampoco es transparente y tampoco es puro; está respondiendo a cánones ya planificados y denunciados. El fraude electoral, o la trampa electoral, está en marcha, y eso es lo que nosotros hemos sostenido, y estando en marcha esta trampa electoral debemos evaluar las acciones que vamos a ejercitar de forma responsable.Nosotros lo hemos hecho siempre de esa manera, actuando responsablemente y teniendo las evidencias, las pruebas de lo que verdaderamente está ocurriendo en el país. Por supuesto, yo tengo que agradecer la solidaridad de la región, la solidaridad internacional de los observadores, de la gente que ha estado siguiendo el proceso de cerca, y no hay ninguna duda, es totalmente plena la prueba que esta es una elección donde la injerencia no tiene precedentes en la historia de América Latina. La injerencia de Estados Unidos.ENTREVISTADORA: Usted se ha referido en varias oportunidades a la concentración mediática en Honduras, y también en la región. Sabe que nuestra agencia de noticias se enfrenta a la censura en varias redes sociales. ¿Qué impacto tiene la concentración mediática y la censura para las democracias en América Latina?RIXI MONCADA: Es solamente el reflejo de la concentración en el manejo de la riqueza de nuestro país, de nuestros países. Es el reflejo de la monopolización de la economía a través de los sistemas financieros y de la monopolización de la riqueza. Con unas poquitas manos detentan el poder de la riqueza. Se hacen con ese poder de las telecomunicaciones, no es la excepción; está ahí porque complementa ese círculo monopólico, y a eso se suman los partidos políticos. Aquí en Honduras, el bipartidismo tiene 130 años de historia, tienen dueño, y los dueños son los mismos monopolios que también detentan los medios de comunicación más grandes y que tienen mayor impacto, que inciden en el control de la agenda diaria, en el control y la manipulación de la verdad. Están en juego ley las libertades: la libertad de información, la libertad de prensa, todas las libertades están en juego. Somos como democracias no solo tuteladas y dirigidas, y en este caso, con una injerencia suprema vergonzosa del presidente Donald Trump. No solo es que somos democracias tuteladas, sino que somos estados capturados por grupos de poder oligárquicos, que como les digo, detentan la riqueza de este país y ven a la población como mercancía. Aquí somos 10 millones de hondureños, de los cuales ocho de cada 10 están viviendo en extrema pobreza. La dictadura de 12 años, siete meses post golpe, aumentó la pobreza en más de un 20%, elevó la deuda en 350%. Somos sociedades condenadas, y yo hice una propuesta política, que fue bien recibida por el pueblo hondureño, para democratizar la economía y democratizar la riqueza. Decir no a los procesos de privatización, salvaguardar lo público porque es lo que une a nuestras poblaciones, defender esas riquezas públicas naturales. Hice una propuesta que fue bien recibida y siempre, siempre, todo el tiempo estuve encabezando las encuestas.ENTREVISTADORA: Totalmente. Hasta 72 horas antes.RIXI MONCADA: Todo el tiempo estuve encabezando las encuestas. Claro que se produce ahí un desplome provocado por la injerencia del imperio. Yo no enfrenté la oligarquía nacional con mi propuesta, nada más. Yo enfrenté las políticas imperiales de Donald Trump. Enfrenté a Donald Trump y su política prácticamente de protección de la narcoactividad y de protección de las élites que han saqueado nuestro país con corrupción privada legalizada. Y ese es el resultado. El monopolio que está en los medios, en los partidos políticos, en la economía, en los recursos naturales y que lo protege de forma descarada el imperio. Así que yo me mantengo en pie de lucha, agradecida con el pueblo hondureño, con la gente que fue a la urna a depositar su voto, que creyó en mí, a toda esa gente en Honduras y a nuestra gente afín, que nos ha apoyado desde toda la región latinoamericana. Les decimos que no claudicamos en nuestra lucha, que es permanente, que es de vida. Es una lucha por la justicia y por la humanidad; nos mantenemos firmes haciendo las evaluaciones que corresponden en este proceso que aún no termina.ENTREVISTADORA: Doctora, le hago la última pregunta muy brevemente y de verdad muy agradecidos por su tiempo. ¿Cómo ve el futuro de Libre a partir de ahora y qué mensaje le da a sus seguidores?RIXI MONCADA: Es un futuro de muchísima esperanza. Es un futuro bastante prometedor, especialmente para la juventud. Libre es un partido muy fuerte y potente, con mucha juventud y con una visión clara sobre el desarrollo y la transformación del país. Y lo veo en cada paso. Nosotros tenemos apenas 16 años de haber sido víctimas de un golpe [de Estado] cruento, que sacó al presidente Manuel Zelaya del Gobierno. Uno o dos años después, logramos la estructuración y organización del partido. En 14 años hemos participado activamente; este es nuestro cuarto proceso electoral con excelentes resultados. Libre es el partido del futuro, es la vanguardia de este país, de las propuestas de justicia, de las propuestas sociales en favor de nuestra gente. Libre es un partido revolucionario socialista, democrático, con una visión bien clara que gira alrededor del desarrollo humano, de las no privatizaciones, de la lucha contra estos monopolios que son realmente los que generan los niveles de extrema pobreza y de una distribución inequitativa. Una situación bastante crítica para nuestros pueblos. Todo eso está arropado con deudas públicas que, si no se buscan las alternativas y si no se rompen esas estructuras de poder monopólico, impedirán el futuro de nuestros pueblos. Así que aquí nos toca entrelazarnos, seguir luchando, saber que en nuestros pueblos encontramos la solidaridad. Se producen fenómenos como este, de la injerencia a 72 horas de las elecciones. Hoy, 4 de diciembre, estoy segurísima de que cada familia, en cada hogar, se está preguntando qué está pasando y cómo fue que esa influencia que se ejerció directamente para impedir votar por la propuesta que Rixi Moncada encabezaba. La gente ya en este momento se está preguntando, está analizando y está yendo ya más allá. ¿Qué significaba ese mensaje falso que se les transmitió directamente a su número celular a los 2,5 millones de hondureños que reciben remesas de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo veo el futuro bastante bien, con muchas posibilidades de que no solo el partido siga creciendo, sino que nuestra sociedad siga acumulando conciencia. Las luchas (...) son permanentes, son de vida. Estas luchas nuestras son de vida, y tenemos mucha juventud y mucho pueblo que nos arropa y con el que estamos bastante agradecidos.

https://noticiaslatam.lat/20251130/cual-es-el-destino-que-han-enfrentado-los-nuevos-partidos-politicos-en-america-latina-1168960237.html

https://noticiaslatam.lat/20251128/honduras-entre-la-democratizacion-economica-y-la-apertura-a-la-inversion-extranjera-1168922495.html

https://noticiaslatam.lat/20251201/1169008529.html

https://noticiaslatam.lat/20251201/estados-unidos-busca-disciplinar-a-las-naciones-del-caribe-y-america-latina-bajo-la-doctrina-monroe-1169002802.html

eeuu

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, eeuu, honduras, xiomara castro, donald trump, 💬 entrevistas, rixi moncada