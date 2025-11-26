Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251126/como-afecta-la-falta-de-obra-en-el-sector-petrolero-mexicano-a-la-construccion-nacional--1168824397.html
¿Cómo afecta la falta de obra en el sector petrolero mexicano a la construcción nacional?
¿Cómo afecta la falta de obra en el sector petrolero mexicano a la construcción nacional?
Sputnik Mundo
La industria de la construcción en México atraviesa una racha de caídas y los desplomes en las obras relacionadas con petróleo y petroquímica son uno de los... 26.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-26T09:45+0000
2025-11-26T09:45+0000
américa latina
méxico
veracruz
inegi
carlos slim
petróleos mexicanos (pemex)
construcción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/07/1156690090_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_70249bdf081b498efbb22e1f8832c85a.jpg
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) retomados por el medio, el valor de producción de las empresas constructoras en cifras desestacionalizadas cayó 15,4% durante septiembre de este año, con lo que el sector hila 17 caídas consecutivas. Además, entre enero y septiembre, la inversión pública registró una disminución de 42%, resultado del recorte en el gasto gubernamental en infraestructura.En contraste, pondera el diario mexicano, la obra privada acumulada en el año reportó una baja de 0,1%, supuestamente por la incertidumbre provocada por la política proteccionista de la Administración Trump y asuntos internos, como la inseguridad. En el caso concreto de la obra en el sector de petróleo y petroquímica, la caída acumulada de 2025 supera a la que se registró en 2020, durante el período más crítico de la contingencia sanitaria, que fue del -30,8%. El desplome de este año, pondera El Economista, coincide con un descenso de 8,5% de la producción de hidrocarburos líquidos, toda vez que en septiembre se registró el nivel más bajo desde 1979: 1.631 millones de barriles diarios de crudo en el noveno mes de este año.A lo anterior, se suma la caída de 53% en la terminación de pozos petroleros, con un total de 52, tanto exploratorios como en desarrollo, lo que representa el menor número desde 1994, remarca el diario. A finales de septiembre, el multimillonario mexicano Carlos Slim cerró un contrato con la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para la perforación de hasta 32 pozos en Campo Ixachi, Veracruz (este), durante los próximos tres años.Grupo Carso anunció que invertirá 1.991 millones de dólares en la perforación, que comenzará en enero de 2027.El Campo Ixachi tiene una producción diaria de unos 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que quiere decir que se generan 236.000 barriles diarios de petróleo equivalente.
https://noticiaslatam.lat/20251125/1168796872.html
méxico
veracruz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/07/1156690090_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52622952976c1a8c6293a3a65ea6f2f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, veracruz, inegi, carlos slim, petróleos mexicanos (pemex), construcción
méxico, veracruz, inegi, carlos slim, petróleos mexicanos (pemex), construcción

¿Cómo afecta la falta de obra en el sector petrolero mexicano a la construcción nacional?

09:45 GMT 26.11.2025
© AP Photo / Felix MarquezLa refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, es una de las magnas obras del sexenio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
La refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, es una de las magnas obras del sexenio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. - Sputnik Mundo, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Felix Marquez
Síguenos en
La industria de la construcción en México atraviesa una racha de caídas y los desplomes en las obras relacionadas con petróleo y petroquímica son uno de los principales motivos, según informa el diario local 'El Economista'.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) retomados por el medio, el valor de producción de las empresas constructoras en cifras desestacionalizadas cayó 15,4% durante septiembre de este año, con lo que el sector hila 17 caídas consecutivas.
Además, entre enero y septiembre, la inversión pública registró una disminución de 42%, resultado del recorte en el gasto gubernamental en infraestructura.
En contraste, pondera el diario mexicano, la obra privada acumulada en el año reportó una baja de 0,1%, supuestamente por la incertidumbre provocada por la política proteccionista de la Administración Trump y asuntos internos, como la inseguridad.

"A septiembre año hay un retroceso interanual del 17,1% (el año pasado la caída fue del 0,2%), en donde los lastres son los desplomes del 57,6% en las obras relacionadas con petróleo y petroquímica, del 36,5% en transporte y urbanización y el 36% en agua, riego y saneamiento", destaca la publicación.

Producción de gas licuado en México alcanza su nivel más bajo en 15 años, según medio - Sputnik Mundo, 1920, 25.11.2025
Producción de gas licuado en México alcanza su nivel más bajo en 15 años, según medio
ayer, 01:44 GMT
En el caso concreto de la obra en el sector de petróleo y petroquímica, la caída acumulada de 2025 supera a la que se registró en 2020, durante el período más crítico de la contingencia sanitaria, que fue del -30,8%.
El desplome de este año, pondera El Economista, coincide con un descenso de 8,5% de la producción de hidrocarburos líquidos, toda vez que en septiembre se registró el nivel más bajo desde 1979: 1.631 millones de barriles diarios de crudo en el noveno mes de este año.
A lo anterior, se suma la caída de 53% en la terminación de pozos petroleros, con un total de 52, tanto exploratorios como en desarrollo, lo que representa el menor número desde 1994, remarca el diario.
A finales de septiembre, el multimillonario mexicano Carlos Slim cerró un contrato con la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para la perforación de hasta 32 pozos en Campo Ixachi, Veracruz (este), durante los próximos tres años.
Grupo Carso anunció que invertirá 1.991 millones de dólares en la perforación, que comenzará en enero de 2027.
El Campo Ixachi tiene una producción diaria de unos 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que quiere decir que se generan 236.000 barriles diarios de petróleo equivalente.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала