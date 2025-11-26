https://noticiaslatam.lat/20251126/como-afecta-la-falta-de-obra-en-el-sector-petrolero-mexicano-a-la-construccion-nacional--1168824397.html

¿Cómo afecta la falta de obra en el sector petrolero mexicano a la construcción nacional?

¿Cómo afecta la falta de obra en el sector petrolero mexicano a la construcción nacional?

Sputnik Mundo

La industria de la construcción en México atraviesa una racha de caídas y los desplomes en las obras relacionadas con petróleo y petroquímica son uno de los... 26.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-26T09:45+0000

2025-11-26T09:45+0000

2025-11-26T09:45+0000

américa latina

méxico

veracruz

inegi

carlos slim

petróleos mexicanos (pemex)

construcción

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/07/1156690090_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_70249bdf081b498efbb22e1f8832c85a.jpg

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) retomados por el medio, el valor de producción de las empresas constructoras en cifras desestacionalizadas cayó 15,4% durante septiembre de este año, con lo que el sector hila 17 caídas consecutivas. Además, entre enero y septiembre, la inversión pública registró una disminución de 42%, resultado del recorte en el gasto gubernamental en infraestructura.En contraste, pondera el diario mexicano, la obra privada acumulada en el año reportó una baja de 0,1%, supuestamente por la incertidumbre provocada por la política proteccionista de la Administración Trump y asuntos internos, como la inseguridad. En el caso concreto de la obra en el sector de petróleo y petroquímica, la caída acumulada de 2025 supera a la que se registró en 2020, durante el período más crítico de la contingencia sanitaria, que fue del -30,8%. El desplome de este año, pondera El Economista, coincide con un descenso de 8,5% de la producción de hidrocarburos líquidos, toda vez que en septiembre se registró el nivel más bajo desde 1979: 1.631 millones de barriles diarios de crudo en el noveno mes de este año.A lo anterior, se suma la caída de 53% en la terminación de pozos petroleros, con un total de 52, tanto exploratorios como en desarrollo, lo que representa el menor número desde 1994, remarca el diario. A finales de septiembre, el multimillonario mexicano Carlos Slim cerró un contrato con la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para la perforación de hasta 32 pozos en Campo Ixachi, Veracruz (este), durante los próximos tres años.Grupo Carso anunció que invertirá 1.991 millones de dólares en la perforación, que comenzará en enero de 2027.El Campo Ixachi tiene una producción diaria de unos 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que quiere decir que se generan 236.000 barriles diarios de petróleo equivalente.

https://noticiaslatam.lat/20251125/1168796872.html

méxico

veracruz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, veracruz, inegi, carlos slim, petróleos mexicanos (pemex), construcción