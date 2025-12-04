Mundo
La política de Sheinbaum ayudaría a evitar posibles intervenciones de EEUU, refiere especialista
La política de Sheinbaum ayudaría a evitar posibles intervenciones de EEUU, refiere especialista
Frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, la política de seguridad impulsada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, "es... 04.12.2025, Sputnik Mundo
En marzo de este año, el Congreso de México aprobó una reforma constitucional para blindar al país ante "intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero" que atente contra la integridad, independencia y soberanía del país. La titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa en respuesta a la designación estadounidense de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, toda vez que dicha denominación podría facilitar acciones militares contra estos grupos en territorio mexicano. En ese sentido, el texto aprobado estipula que el país latinoamericano no aprobará la intervención en investigaciones ni la persecución sin autorización expresa del Estado. Igualmente, queda prohibida la intromisión desde el extranjero, así como la violación del territorio mexicano por vía terrestre, marítima o aérea. Desde el 2 de septiembre, además, el Ejército de EEUU se ha dedicado a atacar embarcaciones menores en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental, alegando, sin presentar pruebas, que trafican estupefacientes hacia el país norteamericano. Los ataques, que se han llevado a cabo sin investigaciones judiciales previas, han derivado en el asesinato de, al menos, 83 personas. Mientras la Casa Blanca sostiene que los asesinatos son legales, Venezuela asegura que el objetivo real del despliegue estadounidense es propiciar un "cambio de régimen" para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Además, los movimientos castrenses de EEUU en el Caribe y el Pacífico oriental han sido criticados por otros países de la región, como México, Colombia, Brasil y Chile, que defienden a la región latinoamericana como una zona de paz, tal y como lo establecen diferentes tratados internacionales, incluido el Tratado de Tlatelolco de 1967.Dichas operaciones comenzaron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona, incluido un grupo de batalla de portaaviones encabezados por el USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo y uno de los más letales, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones.
Frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, la política de seguridad impulsada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, "es más funcional para evitar intervenciones mayores de Estados Unidos", señaló Sergio Kurczyn, director de estudios económicos del Banco Nacional de México (Banamex).

"Ya se llega a ciertos acuerdos, no conocemos el detalle respecto a qué papel va a jugar México en el caso de las lanchas que navegan por el lado del océano Pacífico. Todo eso, más las declaraciones de algunos altos funcionarios, marcan como el país va enfrentando ese riesgo geopolítico gracias a los cambios en la política de seguridad de la administración actual frente a la administración pasada", dijo el directivo en conferencia.

En marzo de este año, el Congreso de México aprobó una reforma constitucional para blindar al país ante "intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero" que atente contra la integridad, independencia y soberanía del país.
La titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa en respuesta a la designación estadounidense de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, toda vez que dicha denominación podría facilitar acciones militares contra estos grupos en territorio mexicano.
En ese sentido, el texto aprobado estipula que el país latinoamericano no aprobará la intervención en investigaciones ni la persecución sin autorización expresa del Estado. Igualmente, queda prohibida la intromisión desde el extranjero, así como la violación del territorio mexicano por vía terrestre, marítima o aérea.
Desde el 2 de septiembre, además, el Ejército de EEUU se ha dedicado a atacar embarcaciones menores en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental, alegando, sin presentar pruebas, que trafican estupefacientes hacia el país norteamericano.
Los ataques, que se han llevado a cabo sin investigaciones judiciales previas, han derivado en el asesinato de, al menos, 83 personas.
Mientras la Casa Blanca sostiene que los asesinatos son legales, Venezuela asegura que el objetivo real del despliegue estadounidense es propiciar un "cambio de régimen" para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Además, los movimientos castrenses de EEUU en el Caribe y el Pacífico oriental han sido criticados por otros países de la región, como México, Colombia, Brasil y Chile, que defienden a la región latinoamericana como una zona de paz, tal y como lo establecen diferentes tratados internacionales, incluido el Tratado de Tlatelolco de 1967.
Dichas operaciones comenzaron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona, incluido un grupo de batalla de portaaviones encabezados por el USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo y uno de los más letales, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones.
