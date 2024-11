https://noticiaslatam.lat/20241110/burkina-faso-pide-a-la-comunidad-internacional-reaccionar-ante-apoyo-al-terrorismo-de-kiev-1158923935.html

Burkina Faso pide a la comunidad internacional reaccionar ante "apoyo al terrorismo" de Kiev

Burkina Faso pide a la comunidad internacional reaccionar ante "apoyo al terrorismo" de Kiev

La población africana no puede aceptar que la comunidad internacional permanezca pasiva ante el apoyo de Ucrania a los terroristas en la región

"Hemos sido testigos de esta admisión por parte de representantes de Ucrania, que han confirmado que han prestado apoyo al terrorismo. Es hora de que la comunidad internacional se tome en serio este asunto. Esto significa que la responsabilidad de gestionar el terrorismo no recaiga solo en los países en los que prolifera", pronuncia al margen de la primera conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África.En sus palabras, la población africana ha pagado "un precio increíblemente alto", por lo que resulta frustrante la reacción pasiva de la comunidad internacional.El canciller destaca que no es normal que "el mundo entero se detenga" cuando estos sucesos se producen en Occidente y cuando ocurren en el Sahel, se incluyan en una "lista de incidentes olvidados".Intercambio de experiencias con RusiaLas FFAA de Burkina Faso tienen sus propios recursos, pero pueden beneficiarse de la colaboración con Rusia, subraya Traoré.En cooperación con países como Rusia, se produce un intercambio de experiencias, agrega. "Eso es lo que estamos haciendo con Moscú, beneficiándonos también de la experiencia rusa en este campo [militar]", destaca.Sputnik "hace muy bien" en mantener la línea de imparcialidadFrente a la "dictadura de los medios occidentales", el medio Sputnik permite a los países contar su versión de la historia, dice el ministro de Exteriores de Burkina Faso."Es como la dictadura de los medios occidentales, que le imponen unas gafas y una forma de ver el mundo que no se corresponde con la realidad", enfatiza el alto diplomático.En una dinámica así, es normal que haya actores que, no obstante, se mantengan en la línea de la imparcialidad, que ofrezcan la posibilidad de matizar, de corregir, agrega.

