Las FFAA rusas alcanzan un sistema Vampire checo y liberan otra localidad en una jornada
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Chervónoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa... 03.12.2025, Sputnik Mundo
Asimismo, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, 10 vehículos blindados y un obús Panzerhaubitze 2000 alemán.Rusia también asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, una fábrica de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 251 drones. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.Las bajas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el último día se estiman en unas 1.260, precisan desde la Defensa rusa. A ellas se incluyen hasta 430 en la línea de operaciones del grupo Centro; más de 235 en la del grupo Este y hasta 220 en la del grupo Oeste.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos, el grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev, mientras el grupo Norte abatió hasta 170 militares.
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Chervónoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas destruyeron el vehículo de un sistema lanzacohetes múltiple Vampire de fabricación checa.
"Las unidades del grupo de tropas Este continuaron su avance en lo profundo de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Chervónoye en la región de Zaporozhie", señala el comunicado de la entidad castrense.
Asimismo, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, 10 vehículos blindados y un obús Panzerhaubitze 2000 alemán.
Rusia también asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, una fábrica de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 251 drones. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.
Las bajas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el último día se estiman en unas 1.260, precisan desde la Defensa rusa. A ellas se incluyen hasta 430 en la línea de operaciones del grupo Centro; más de 235 en la del grupo Este y hasta 220 en la del grupo Oeste.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos, el grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev, mientras el grupo Norte abatió hasta 170 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.082 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.348 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.624 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.689 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.199 vehículos militares especiales.
