Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251203/las-ffaa-rusas-alcanzan-un-sistema-vampire-checo-y-liberan-otra-localidad-en-una-jornada-1169059213.html
Las FFAA rusas alcanzan un sistema Vampire checo y liberan otra localidad en una jornada
Las FFAA rusas alcanzan un sistema Vampire checo y liberan otra localidad en una jornada
Sputnik Mundo
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Chervónoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa... 03.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-03T13:11+0000
2025-12-03T13:11+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/03/1169059267_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_60bbf863e5f66970203cba2469b39f52.jpg
Asimismo, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, 10 vehículos blindados y un obús Panzerhaubitze 2000 alemán.Rusia también asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, una fábrica de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 251 drones. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.Las bajas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el último día se estiman en unas 1.260, precisan desde la Defensa rusa. A ellas se incluyen hasta 430 en la línea de operaciones del grupo Centro; más de 235 en la del grupo Este y hasta 220 en la del grupo Oeste.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos, el grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev, mientras el grupo Norte abatió hasta 170 militares.
https://noticiaslatam.lat/20251202/el-reino-unido-empuja-a-los-paises-europeos-hacia-un-conflicto-en-ucrania-opina-un-politologo-1169026707.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/03/1169059267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95ca4000e1d9239dc827e7c23e35968e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Las FFAA rusas alcanzan un sistema Vampire checo y liberan otra localidad en una jornada

13:11 GMT 03.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Chervónoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas destruyeron el vehículo de un sistema lanzacohetes múltiple Vampire de fabricación checa.

"Las unidades del grupo de tropas Este continuaron su avance en lo profundo de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Chervónoye en la región de Zaporozhie", señala el comunicado de la entidad castrense.

Asimismo, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, 10 vehículos blindados y un obús Panzerhaubitze 2000 alemán.
Rusia también asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, una fábrica de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.
Volodímir Zelenski, y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablan con los medios tras una reunión de la llamada coalición de los dispuestos el 24 de octubre de 2025 en Londres, el Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 02.12.2025
Internacional
El Reino Unido empuja a los países europeos hacia un conflicto en Ucrania, opina un politólogo
ayer, 13:38 GMT
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 251 drones. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.
Las bajas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el último día se estiman en unas 1.260, precisan desde la Defensa rusa. A ellas se incluyen hasta 430 en la línea de operaciones del grupo Centro; más de 235 en la del grupo Este y hasta 220 en la del grupo Oeste.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos, el grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev, mientras el grupo Norte abatió hasta 170 militares.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.082 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.348 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.624 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.689 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.199 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала