https://noticiaslatam.lat/20251202/el-reino-unido-empuja-a-los-paises-europeos-hacia-un-conflicto-en-ucrania-opina-un-politologo-1169026707.html

El Reino Unido empuja a los países europeos hacia un conflicto en Ucrania, opina un politólogo

El Reino Unido empuja a los países europeos hacia un conflicto en Ucrania, opina un politólogo

Sputnik Mundo

Londres está dificultando los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania e impulsa activamente a los países europeos hacia la confrontación con Moscú, comentó a... 02.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-02T13:38+0000

2025-12-02T13:38+0000

2025-12-02T13:57+0000

internacional

rusia

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

reino unido

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/02/1169027667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7048ee319e0e5b26b9d336b22b4a57.jpg

El experto subrayó que existe la debilidad de una estrategia internacional común y aumenta la inestabilidad en la región. Como ejemplo, citó el hecho de que EEUU está dando señales de que podría retirar su apoyo a Ucrania."Son precisamente las acciones de Londres las que crean obstáculos para la resolución diplomática del conflicto y obligan a los países europeos a actuar bajo presión, en lugar de basarse en sus propios intereses", opinó el analista.Esto se produce en vísperas de las negociaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de Trump, Steve Witkoff. Se espera que Witkoff lleve a su reunión con Putin las propuestas de Estados Unidos para una solución pacífica en Ucrania.El Gobierno estadounidense anunció previamente una iniciativa para una solución negociada del conflicto ucraniano, señalando que no precisará sus detalles por ahora, ya que el trabajo sigue en curso.Previamente, el Kremlin declaró que Rusia sigue abierta a las negociaciones y se mantiene en la plataforma de debate de Anchorage. A su vez, Putin comentó el 21 de noviembre que la propuesta de Trump podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que EEUU se abstiene de debatirla con Rusia antes de que Ucrania le dé su consentimiento.

https://noticiaslatam.lat/20251202/inteligencia-rusa-denuncia-que-francia-sigue-buscando-formas-de-participar-directamente-en-el-1169022306.html

ucrania

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, reino unido, 🌍 europa