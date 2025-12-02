https://noticiaslatam.lat/20251202/el-reino-unido-empuja-a-los-paises-europeos-hacia-un-conflicto-en-ucrania-opina-un-politologo-1169026707.html
El Reino Unido empuja a los países europeos hacia un conflicto en Ucrania, opina un politólogo
Londres está dificultando los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania e impulsa activamente a los países europeos hacia la confrontación con Moscú, comentó a
13:38 GMT 02.12.2025 (actualizado: 13:57 GMT 02.12.2025)
Londres está dificultando los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania e impulsa activamente a los países europeos hacia la confrontación con Moscú, comentó a Sputnik el experto turco en política internacional, Ismail Yunus Devran.
"El principal problema radica en las acciones del Reino Unido. Está incitando a Europa contra Rusia y haciendo que una solución pacífica sea prácticamente imposible", resaltó.
El experto subrayó que existe la debilidad de una estrategia internacional común y aumenta la inestabilidad en la región. Como ejemplo, citó el hecho de que EEUU está dando señales de que podría retirar su apoyo a Ucrania.
"Son precisamente las acciones de Londres las que crean obstáculos para la resolución diplomática del conflicto y obligan a los países europeos a actuar bajo presión, en lugar de basarse en sus propios intereses", opinó el analista.
Esto se produce en vísperas de las negociaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de Trump, Steve Witkoff. Se espera que Witkoff lleve a su reunión con Putin las propuestas de Estados Unidos para una solución pacífica en Ucrania.
El Gobierno estadounidense anunció previamente una iniciativa para una solución negociada del conflicto ucraniano, señalando que no precisará sus detalles por ahora, ya que el trabajo sigue en curso.
Previamente, el Kremlin declaró que Rusia sigue abierta a las negociaciones y se mantiene en la plataforma de debate de Anchorage. A su vez, Putin comentó el 21 de noviembre que la propuesta de Trump podría ser la base de una solución política
, pero dio a entender que EEUU se abstiene de debatirla con Rusia antes de que Ucrania le dé su consentimiento.
