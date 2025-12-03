https://noticiaslatam.lat/20251203/en-la-ue-se-registran-los-peores-indicadores-de-nivel-de-vida-en-mas-de-40-anos-segun-medios-1169037171.html

En la UE se registran los peores indicadores de nivel de vida en más de 40 años, según medios

En la UE se registran los peores indicadores de nivel de vida en más de 40 años, según medios

Sputnik Mundo

Para superar la amenaza del populismo y proteger sus democracias, la Unión Europea (UE) necesita urgentemente reactivar su economía —que lleva tiempo sin... 03.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-03T18:04+0000

2025-12-03T18:04+0000

2025-12-03T18:04+0000

economía

mario draghi

unión europea (ue)

comisión europea

banco central europeo (bce)

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

crisis económica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103789/08/1037890815_278:0:3243:1668_1920x0_80_0_0_ce49d2136c33a985dd8fc0540656b784.jpg

La economía sigue siendo, de forma constante, la principal preocupación de los europeos. Desde el año 2020, los ingresos medios no siguen el ritmo de la inflación y las facturas de electricidad han subido cerca de un 60%.Como "hoja de ruta" para corregir la situación, se consideran las recomendaciones presentadas el año pasado por encargo de la Comisión Europea por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.Según el plan, la UE debe aumentar radicalmente —en más de 750.000 millones de euros anuales— las inversiones productivas en infraestructuras, energía limpia y startups. Para ello necesitará un presupuesto mucho mayor (idealmente financiado en parte con bonos conjuntos), la unión de los actualmente fragmentados mercados financieros nacionales y la superación del excesivo peso regulatorio.Sin embargo, los compromisos de apoyar este plan no se han materializado: el presupuesto plurianual propuesto apenas ha crecido, los endeudamientos conjuntos se limitan a un fondo de defensa de 150.000 millones de euros —muy lejos de crear un mercado profundo de bonos europeos— y el mercado único de capitales sigue bloqueado por varios Estados miembros, entre ellos Alemania, que se oponen al seguro común de depósitos y a las fusiones bancarias transfronterizas. La burocracia también impide eliminar las divergencias en legislación fiscal y de insolvencia.Previamente, la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, afirmó que para los países nórdicos resulta inaceptable e inadecuado asumir una parte significativa del gasto en apoyo a Ucrania sin la participación de otros Estados occidentales.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró anteriormente que las dificultades económicas en Europa no se deben tanto a la situación en Ucrania como a procesos naturales.

https://noticiaslatam.lat/20251203/asi-fue-como-la-energia-verde-paralizo-la-economia-de-europa-1169044124.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mario draghi, unión europea (ue), comisión europea, banco central europeo (bce), 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, crisis económica