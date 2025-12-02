Mundo
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251202/inteligencia-rusa-denuncia-que-francia-sigue-buscando-formas-de-participar-directamente-en-el-1169022306.html
Inteligencia rusa denuncia que Francia sigue buscando formas de participar directamente en el conflicto de Ucrania
Inteligencia rusa denuncia que Francia sigue buscando formas de participar directamente en el conflicto de Ucrania
París continúa explorando maneras de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano, indica un comunicado de la oficina de prensa del Servicio de... 02.12.2025, Sputnik Mundo
defensa
seguridad
francia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia
🌍 europa
"A Francia le urge enviar sus militares a Ucrania. Según los datos que llegan al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), Francia sigue buscando opciones de participación directa en el conflicto ucraniano. Con este fin se promulgó el decreto gubernamental n.º 2025-1030 del 31 de octubre de 2025, que permite emplear compañías militares privadas para prestar asistencia a 'un tercer país que se encuentre en situación de enfrentamiento armado'", señala el comunicado.En la oficina de prensa destacaron que incluso para un ciudadano europeo poco informado resulta evidente "a qué país se refiere".Sin embargo, subrayan que París no debe hacerse ilusiones pensando que con ello se desliga de la responsabilidad por la participación de sus militares en el conflicto.El servicio enfatizó que, en caso de aparición de compañías militares privadas francesas en Ucrania, estas se convertirán en "objetivo legítimo prioritario" para las FFAA de Rusia, y su vinculación con Francia será interpretada como participación de París en acciones bélicas contra Rusia.A finales de noviembre, el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia también informó que el Reino Unido podría intentar socavar la actitud pacifista del presidente estadounidense, Donald Trump, desacreditándolo. Agregaron que los ingresos de las hostilidades están salvando efectivamente a la economía británica de la bancarrota.El primer ministro húngaro, Viktor Orban, destacó que las declaraciones de políticos y medios occidentales evidencian que Europa se prepara para una guerra con Rusia. Según él, las afirmaciones de los políticos europeos sobre su preparación para una posible guerra a partir de 2030 indican que Bruselas está desarrollando abiertamente planes militares.
francia
ucrania
Inteligencia rusa denuncia que Francia sigue buscando formas de participar directamente en el conflicto de Ucrania

10:15 GMT 02.12.2025
París continúa explorando maneras de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano, indica un comunicado de la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR). Al mismo tiempo, Moscú lanza una advertencia clara: cualquier mercenario francés en territorio ucraniano será objetivo legítimo prioritario de las FFAA rusas.
"A Francia le urge enviar sus militares a Ucrania. Según los datos que llegan al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), Francia sigue buscando opciones de participación directa en el conflicto ucraniano. Con este fin se promulgó el decreto gubernamental n.º 2025-1030 del 31 de octubre de 2025, que permite emplear compañías militares privadas para prestar asistencia a 'un tercer país que se encuentre en situación de enfrentamiento armado'", señala el comunicado.
En la oficina de prensa destacaron que incluso para un ciudadano europeo poco informado resulta evidente "a qué país se refiere".

"Los grupos móviles de defensa antiaérea y los escasos F-16 de los que dispone Ucrania no logran interceptar los objetivos aéreos rusos. El dominio de los [cazas] Mirage y otra técnica requiere tiempo y alta cualificación. Precisamente para eso Kiev necesita compañías militares privadas extranjeras equipadas con armamento occidental moderno, sobre todo francés", precisaron en el SVR.

Sin embargo, subrayan que París no debe hacerse ilusiones pensando que con ello se desliga de la responsabilidad por la participación de sus militares en el conflicto.
El servicio enfatizó que, en caso de aparición de compañías militares privadas francesas en Ucrania, estas se convertirán en "objetivo legítimo prioritario" para las FFAA de Rusia, y su vinculación con Francia será interpretada como participación de París en acciones bélicas contra Rusia.
A finales de noviembre, el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia también informó que el Reino Unido podría intentar socavar la actitud pacifista del presidente estadounidense, Donald Trump, desacreditándolo. Agregaron que los ingresos de las hostilidades están salvando efectivamente a la economía británica de la bancarrota.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, destacó que las declaraciones de políticos y medios occidentales evidencian que Europa se prepara para una guerra con Rusia. Según él, las afirmaciones de los políticos europeos sobre su preparación para una posible guerra a partir de 2030 indican que Bruselas está desarrollando abiertamente planes militares.
