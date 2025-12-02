https://noticiaslatam.lat/20251202/ceder-bienes-estrategicos-milei-avanza-en-su-primera-gran-privatizacion-en-argentina-1169026506.html

"Ceder bienes estratégicos": Milei avanza en su primera gran privatización en Argentina

"Ceder bienes estratégicos": Milei avanza en su primera gran privatización en Argentina

Sputnik Mundo

La Casa Rosada oficializó las ofertas económicas para la venta de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. Para el Ejecutivo, la noticia... 02.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-02T14:58+0000

2025-12-02T14:58+0000

2025-12-02T14:58+0000

javier milei

argentina

💬 opinión y análisis

privatización

patagonia

américa latina

📈 mercados y finanzas

🏛️ compañías

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/02/1169028129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98d55a6fce11eda4fc0d3b2e61ce17ee.jpg

El Gobierno de Javier Milei adjudicó las ofertas económicas para privatizar cuatro represas hidroeléctricas del sur del país, con propuestas que totalizan unos 685 millones de dólares. Se trata de la primera privatización relevante de la Administración libertaria, a la vez que una apuesta para la falta de dólares en reservas en un contexto de falta de divisas.Las centrales involucradas son Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas en las provincias patagónicas de Neuquén y Río Negro. Las mejores ofertas provinieron de operadores locales como Central Puerto, MSU y el grupo Edison, desplazando a multinacionales que habían controlado los activos desde la década de 1990, en el otro gran período de privatizaciones que vivió Argentina.El Gobierno lo celebró en sus redes sociales. "Se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo.La relevancia de las instalaciones no es solo energética: estos embalses regulan caudales clave de los ríos Limay y Neuquén, abastecen a grandes centros urbanos y sostienen industrias regionales. Además, por su bajo costo operativo, generan una renta estratégica para el Estado, que históricamente utilizó ese margen para moderar tarifas y financiar subsidios.La operación ocurre en medio de fuertes tensiones cambiarias y reservas netas en terreno negativo, mientras el país enfrenta vencimientos de deuda por más de 7.000 millones en el primer trimestre de 2026. Para el Ejecutivo, las ventas constituyen una vía rápida para sumar divisas en ausencia del financiamiento externo que había prometido conseguir.Pero el avance privatizador desató advertencias institucionales. La Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso señaló que el Gobierno no definió aún quién será la autoridad reguladora de los nuevos concesionarios, un punto crítico para evitar concentración y garantizar acceso equitativo a la red energética, vial y ferroviaria en procesos futuros.También se cuestionó el mecanismo de tasación. El Tribunal de Tasación, que por ley debe intervenir, se autoexcluyó en varias valuaciones, delegando esa tarea en un banco privado. Legisladores de oposición lo calificaron como un riesgo para el patrimonio estatal.Otro frente es la paralización de la Auditoría General de la Nación, con seis de sus siete auditores con mandato vencido desde abril. La AGN debería controlar legal y financieramente cada privatización, pero su inactividad impide cualquier revisión posterior efectiva. El Congreso anticipó que podría avanzar con un dictamen propio si el Ejecutivo sigue sin responder.La Casa Rosada también inició procedimientos para privatizar otras siete represas con concesiones próximas a vencer, además de empresas ferroviarias, viales y energéticas, incluidas en la denominada ley ómnibus que el Ejecutivo logró sancionar en el Congreso en 2024. Milei insiste en que la venta de activos estatales será clave para atraer inversiones y estabilizar la macroeconomía en 2026.La celebración oficialista"Para el Gobierno es un paso importante, sobre todo porque consiguió los dólares que esperaba. Los casi 700 millones eran una cifra de las que se barajaban planeada", subrayó a Sputnik Paulo Farina, exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación (2014-2015).Según el experto, el Ejecutivo resolvió un problema clave: vender una "renta potencial" cuyo valor futuro es incierto. Para el consultor, el Gobierno optó por un esquema gradual en el que los privados "recién van a cobrar por la renta en sí más adelante", con un régimen transitorio que mantiene por años el precio regulado. Eso permitió que los oferentes "supieran qué estaban comprando".El exfuncionario destacó que la operación haya quedado en manos de actores locales. Sin embargo, resaltó un desafío para Milei: que las multinacionales "no pueden explicar en sus casas matrices por qué invertir más en Argentina, incluso en este contexto", mientras que los jugadores argentinos "entienden mejor la lógica del contrato" y fueron más agresivos en precio y expectativas.Respecto a la gestión privada, Farina consideró que la decisión del Gobierno "no es un salto al vacío", dado que el esquema mantiene el status quo operativo. Además, sostuvo que el Estado "preservará la capacidad de usar la energía barata para seguir subsidiando tarifas para aquellos que lo necesiten".El costo ocultoLa euforia oficialista es directamente proporcional a la magnitud de las críticas. Consultado por Sputnik, Alejandro Olmos Gaona, historiador especializado en privatizaciones y deuda externa, sostuvo que este tipo de políticas constituyen "una vieja exigencia de los acreedores internacionales, que aprovechan contextos favorables para hacerse con un patrimonio que al Estado le costó mucho construir".El experto destacó la experiencia de la historia argentina reciente en casos análogos: "en cada ciclo de privatizaciones vimos concesiones que no terminaron bien. Esto sucedió con Aerolíneas Argentinas, que pasó a manos extranjeras y el propio Estado debió rescatarla". Según el investigador, "puede entenderse la venta de una compañía deficitaria, pero no tanto de aquella que es estratégica y encima ofrece ganancias".Olmos Gaona afirmó que el interés de los acreedores privados no radica en la eficiencia energética, sino en asegurar el repago de deuda: "los acreedores quieren cobrar y asumen que el ingreso de capital privado dejará los dólares necesarios para afrontar intereses y vencimientos. Acá el Gobierno está optando por ceder un bien estratégico para salir de una urgencia coyuntural", apuntó.

https://noticiaslatam.lat/20251129/argentina-vive-un-rebote-economico-que-no-llega-a-la-industria-ni-a-la-gente-senala-experto-1168929158.html

https://noticiaslatam.lat/20251123/milei-genera-un-riesgo-para-la-integracion-comercial-con-privatizacion-de-la-ruta-del-mercosur-dice-1168721093.html

argentina

patagonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, argentina, 💬 opinión y análisis, privatización, patagonia, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías