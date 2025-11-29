https://noticiaslatam.lat/20251129/argentina-vive-un-rebote-economico-que-no-llega-a-la-industria-ni-a-la-gente-senala-experto-1168929158.html

Argentina vive "un rebote económico que no llega a la industria ni a la gente", señala experto

Argentina vive "un rebote económico que no llega a la industria ni a la gente", señala experto

Sputnik Mundo

La actividad económica se disparó un 5,2% interanualmente, pero tanto la producción manufacturera como la construcción y el consumo siguen sin hallar su piso... 29.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-29T03:54+0000

2025-11-29T03:54+0000

2025-11-29T03:54+0000

américa latina

medioambiente

javier milei

argentina

industria

agricultura

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168933729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c5357f7c6bbab4f20b1cc6b79d6f49b.jpg

El presidente Javier Milei celebró la recuperación de la economía argentina reflejada en el crecimiento mensual del 0,5% de la actividad en septiembre y en el salto interanual del 5,2%. Sin embargo, el dato reviste un carácter paradójico: la cifra se publica en medio de una persistente caída de la producción industrial, el comercio y la construcción. La dualidad es elocuente: los sectores que más empleo generan siguen en rojo.El fuerte repunte registrado se explica exclusivamente por el salto de la intermediación financiera (se disparó 39,7% interanualmente) y la explotación de recursos naturales como la pesca (58,2%) y la energía y minería (8,1%), todas con saltos elocuentes. Dichos sectores aportaron la mayor incidencia positiva del mes.En cambio, la industria manufacturera volvió a caer. En septiembre retrocedió 1% interanual y en agosto lo hizo un 5,1%, sumando dos meses consecutivos de baja. La construcción continúa alrededor de 20% por debajo de sus niveles de 2023, a pesar de mejoras puntuales en algunos insumos. La debilidad del consumo interno y la contracción del empleo industrial agravan este cuadro.La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó que la actividad del sector "se encuentra estancada", con una baja cercana al 2% interanual en octubre. El repunte mensual de 0,3% no alcanza para revertir una tendencia que se arrastra desde 2024, marcada por heterogeneidades entre rubros y una demanda interna frágil.La mejora del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) está influida, además, por el "arrastre estadístico": la comparación se realiza contra un 2024 muy débil, lo que amplifica las tasas interanuales. Consultoras privadas señalan que los sectores de mayor peso relativo avanzan con menos dinamismo y que la recuperación es apenas menos sólida de lo que sugieren los números agregados.Más allá de todo matiz, el consenso de las proyecciones privadas ubican el crecimiento de 2025 alrededor del 4%, apenas por debajo de las expectativas oficiales y con señales de desaceleración desde junioLa macro y la micro"La industria sigue en terreno negativo a pesar del número global, esa es la gran paradoja", dijo a Sputnik el economista y consultor Ramiro Tosi. El experto destacó que "lo que te impulsa el crecimiento es agro y minería y, sobre todo, el desempeño financiero, que atraviesa un 'boom' bajo la gestión de Milei".En diálogo con este medio, Walter Andreozzi, miembro del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), explicó que "estamos viendo un rebote económico que no llega a la industria ni a la gente".El empresario remarcó que "la industria está en una situación de supervivencia, atrapada entre importaciones crecientes y demanda interna débil". De acuerdo a Andreozzi, el peso relativo del sector se reduce, mientras la economía crece por canales que no dinamizan empleo ni inversión nacional.¿Efecto de "derrame"?Según Tosi, el "rebote" financiero exhibe límites claros. El consultor explicó que "no va a generar una sensación de bienestar, porque el crédito revive tras la desinflación, pero sin impacto directo en el empleo". Mientras tanto, Andreozzi marcó el daño inmediato: "Pasamos de producir a importar y eso golpea de lleno en el empleo".El modelo económico actual depende de sectores con bajo coeficiente laboral y alta volatilidad. Tosi explicó que "el petróleo y el agro son los que traccionan, mientras hay un signo de interrogación montado sobre las empresas locales".Ambos expertos coincidieron en que, si bien los datos macro son incontrastables, el esquema actual luce frágil. El empresario afirmó que "este modelo es insostenible para la industria porque cada vez se vende menos".

https://noticiaslatam.lat/20251128/alerta-sanitaria-por-el-sarampion-en-argentina-no-se-pueden-poner-en-duda-las-vacunas-1168923832.html

https://noticiaslatam.lat/20251128/1168902554.html

https://noticiaslatam.lat/20251128/la-candidatura-de-rafael-grossi-para-la-onu-podria-reposicionar-a-argentina-en-un-lugar-mas-1168891045.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

medioambiente, javier milei, argentina, industria, agricultura, 💬 opinión y análisis