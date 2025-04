https://noticiaslatam.lat/20250412/el-agua-es-el-nuevo-frente-entre-mexico-y-eeuu-es-parte-de-la-politica-de-america-primero-1162010542.html

El agua es el nuevo frente entre México y EEUU: "Es parte de la política de 'América Primero'"

El agua es el nuevo frente entre México y EEUU: "Es parte de la política de 'América Primero'"

Donald Trump volvió a la carga contra México. Ahora, el presidente estadounidense amenaza al país latinoamericano con imponer aranceles por una deuda de agua...

Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que el tratado de aguas que México y EEUU tienen desde 1944 es justo y rechazó una renegociación al respecto, su homólogo estadounidense asevera que México le debe a Texas 1,3 millones de acres-pies (el equivalente a 1.603 millones 524.000 metros cúbicos) de agua, según lo que establece el acuerdo.La mandataria mexicana explicó que la entrega de agua tiene que ver con la disponibilidad del recurso. Al respecto dijo que, desde hace cuatro años, el río Bravo padece una importante sequía."Sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tienen que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas?", cuestionó. "Es parte de su política de beligerancia" De acuerdo con el analista mexicano Irwing Rico, el nuevo reclamo de Trump a México forma parte de la política proteccionista que impulsa su Administración. "Es parte de esa política de beligerancia máxima, de presión y de tratar de negociar desde una posición ventajosa en todos los momentos", sentenció el maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM.El experto destacó el hecho de que el presidente haga referencia a un tratado que califica de "injusto" y a una deuda que considera "histórica" por el agua que no está recibiendo Texas debido a la sequía del río Bravo. "También mucho con esta idea del agricultor texano americano que tiene más valor en términos del propio discurso y en términos de la propia política de Trump que aquellos en México que puedan ocupar esa agua", indicó. "Sí creo que Trump está queriendo poner en estrés o en una tensión muy fuerte la relación bilateral en función de sacar más beneficios", ponderó. Con él coincide el experto en temas internacionales Jesús Gallegos, quien resaltó el hecho de que Trump vuelva a usar a la amenaza arancelaria como herramienta política.De acuerdo con el analista, este enfoque de política exterior coercitiva no sólo revela una lógica transaccional del presidente Trump, sino que también busca movilizar su base política interna mediante la creación constante de conflictos con actores externos, especialmente México. "Desde una perspectiva analítica, podemos plantear que este tipo de presión política forma parte de una estrategia más amplia orientada a generar una percepción de control y fuerza, independientemente de los costos reales que esto pueda tener en la relación bilateral o en la estabilidad económica regional", abundó. Para Rico Becerra, el mandatario estadounidense está logrando su cometido: sentar a negociar a los países en los términos del país norteamericano. Asimismo, el experto apuntó que el tema del agua es fundamental para la Administración de Trump debido a "la necesidad de un intensivo uso de agua para todo el proyecto de reindustrialización que está persiguiendo Donald Trump actualmente en los Estados Unidos". ¿De qué va el tratado? El tratado, firmado en febrero de 1944, es relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Bravo (Grande), este último desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México. Dicho acuerdo establece la asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado de la siguiente forma: a México se le otorga una cantidad quinquenal de 4.317 millones 210.000 milímetros cúbicos de agua del río Bravo y una cantidad anual de 1.850 millones 234.000 milímetros cúbicos del Colorado.Aunque México tiene derecho a usar el agua que los ríos que desembocan en el Río Bravo, el país está obligado a entregar a Estados Unidos un total de 2.185 millones de metros cúbicos cada cinco años. Actualmente, ambos países están en el ciclo 36 del acuerdo y, de acuerdo con datos oficiales actualizados hasta el 10 de abril, México había entregado 614 millones de metros cúbicos; es decir, apenas el 28% de lo acordado. Sin embargo, el tratado también contempla fenómenos como el de la sequía y señala que los faltantes existentes al final del ciclo aludido de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios.

