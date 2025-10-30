El Gobierno de México estima un crecimiento del 40% en el turismo extranjero para 2026

https://noticiaslatam.lat/20251030/el-gobierno-de-mexico-estima-un-crecimiento-del-40-en-el-turismo-extranjero-para-2026-1168019702.html

La Copa Mundial de Fútbol 2026 impulsará la industria turística mexicana, por lo que será un motor para la meta del país latinoamericano, que busca convertirse...

En concreto, escribe el diario, la Sectur prevé que, en 2026, unos 67 millones de visitantes extranjeros arriben al país latinoamericano, "una cifra sumamente elevada comparada con la expectativa de cierre de este año", gracias al Mundial y a otros eventos. Tan solo en Ciudad de México, las autoridades esperan recibir más de 5,5 millones de viajeros internacionales. Mientras que Monterrey y Guadalajara, las otras dos sedes de la copa, podrían superar tres millones cada una, según consigna el texto. En dichas sedes, remarca la nota con base en datos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se llevarán a cabo 13 partidos, incluido el juego inaugural en la capital del país. Además, se realizarán tres encuentros de la fase de grupos, uno para la segunda ronda y uno para octavos de final. Además, las autoridades tienen previsto que los turistas recorran otros destinos del país, más allá de las sedes del Mundial. Por ello, dijo Rodríguez Zamora, se está trabajando con las autoridades de los 32 estados, "para llevar los beneficios de este evento deportivo a todos". Como parte de las actividades, dijo la secretaria, se realizarán diversas actividades deportivas a lo largo de 2026, en colaboración con los titulares de turismo de todas las entidades. Otro factor que ayudará al país latinoamericano a alcanzar su meta, dijo la funcionaria federal, es la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, en la que México es el país invitado.

