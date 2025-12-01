https://noticiaslatam.lat/20251201/el-ejercito-ruso-libera-otra-localidad-y-abate-mas-de-1400-soldados-ucranianos-en-la-ultima-jornada-1168993505.html

El Ejército ruso libera otra localidad y abate más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas continuaron con su ofensiva y liberaron la localidad de Klínovoye, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar... 01.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-01T14:34+0000

2025-12-01T14:34+0000

2025-12-01T14:34+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

🌍 europa

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 210 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó tres misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 97 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

ucrania

