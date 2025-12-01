El Ejército ruso libera otra localidad y abate más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada
Las FFAA rusas continuaron con su ofensiva y liberaron la localidad de Klínovoye, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.415 militares en todos los frentes, agregan.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 210 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de combustible, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 136 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó tres misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 97 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 99.787 drones,638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.329 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.622 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.662 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.081 vehículos militares especiales.
