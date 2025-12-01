https://noticiaslatam.lat/20251201/comienza-el-escrutinio-de-votos-en-honduras-tras-una-jornada-electoral-pacifica-1168986237.html

Comienza el escrutinio de votos en Honduras tras una jornada electoral pacífica

Comienza el escrutinio de votos en Honduras tras una jornada electoral pacífica

Sputnik Mundo

01.12.2025

A pocas horas del comienzo de la jornada electoal, el consejero electoral Marlon Ochoa denunció la persistencia de vulnerabilidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con cambios que habilitan una supervisión suave y suprimen la comprobación entre el total asentado en el acta final y los datos capturados por el dispositivo biométrico.No obstante, el proceso transcurrió con tranquilidad y normalidad, pese a incidentes menores y, de acuerdo con el corte de participantes realizado casi al momento del cierre, más de 2,8 de los 6,5 millones convocados habían acudido a diferentes centros de votación del país. Este sufragio se distingue, además, por la incorporación en este ejercicio democrático de 500.000 nuevos jóvenes.Tras ejercer su derecho al voto en el departamento de Olancho, la actual presidenta, Xiomara Castro, detalló los principales resultados de su gestión y manifestó sus esperanzas en el futuro del país, pues, a su juicio, "Honduras está lista para despegar".¿Continuidad en Honduras?"Esta administración hizo viable que Honduras lidere este año 2025 la reducción de la pobreza en América Latina con un descenso de 4,2 puntos, según lo publicó recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y cuyo organismo destacó que el país encabeza la reducción más significativa de pobreza y pobreza extrema en la región", dijo el licenciado Ronnie Ezequiel Huete Salgado en diálogo con Sputnik.Por su parte, el profesor de filosofía Gustavo Adolfo Zelaya aseguró a este medio que el resultado electoral que más se ajustaría a sus aspiraciones de construcción de la justicia y entorno social más equitativo es el triunfo de Rixi Moncada sobre los otros candidatos: el liberal Salvador Nasralla y el nacionalista Nasry Asfura.Asimismo, reconoció que durante los cuatro años de Gobierno de Castro han existido cambios significativos, "tal vez no en la profundidad esperada, pero sí favorecen grandes sectores de la población".Destacó que ya no existe una fuerte inflación ni devaluación de la moneda, "se ha logrado cierta estabilidad en este período y hay controles bien eficaces sobre el precio de los combustibles, por ejemplo; también el acceso a la canasta básica se ha vuelto más favorable y, de manera general, la gente tiene mayor bienestar material y mejor acceso a la vivienda y la alimentación".¿Escenario de fraude?Luego de participar en estas elecciones generales, Moncada convocó al pueblo a defender el voto y asegurar la transparencia de las elecciones. Igualmente, denunció que la transmisión de resultados preliminares fue manchada por la administración del Consejo Nacional Electoral y refirió que cada papeleta debe ser contada, certificada en acta y custodiada.Asimismo, la aspirante presidencial citó las experiencias de 2009, cuando aconteció el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y los fraudes electorales de 2013 y 2017, protagonizados por el Partido Nacional, como lecciones aprendidas para lograr que el actual proceso acontezca con calma.Aseguró que, si bien las fuerzas nacionalistas y liberales hicieron todo lo posible por desestabilizar el proceso electoral en la nación centroamericana, "los hondureños no lo permitieron". Sin embargo, subrayó que varios centros de votación del país abrieron tarde y sus integrantes pretendieron dilatar el sufragio.Para el académico Gustavo Adolfo Zelaya, la injerencia estadounidense en los comicios es un fenómeno histórico, pero "está vez se hace de manera más abierta y con mayor descaro, porque no solo es la embajada y el Departamento de Estado, ahora directamente el presidente Donald Trump manda mensajes directos al electorado"."Según el mandatario [Trump], si no gana el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, las relaciones entre Tegucigalpa y Washington se verán muy afectadas. Es una especie de chantaje para obligar a la gente a que vote por ese aspirante presidencial, algo que ya hicieron en el proceso electoral intermedio de Argentina", expresó.A su juicio, "es posible que tales amenazas tengan algún impacto en determinados sectores de la población, si bien hay otros que han manifestado su rechazo y no son necesariamente afines al partido oficialista; nunca se ha visto un nivel de presión, intervención e injerencia tan abierto como el actual".Conclusión de la jornada electoralEl Consejo Nacional, de conformidad con la Ley Electoral, prorrogó el cierre de la votación, prevista inicialmente a las 17:00 (GMT -6), pues "algunos sectores manifestaron que aún había filas para votar en los centros, luego comienza el conteo de los votos", dijo a Sputnik el sociólogo hondureño Franklin Mauricio Benítez Cálix.De acuerdo con el analista, quien funge además como observador nacional, "todo transcurrió con normalidad en el territorio 14, que comprende más de 50 barrios y colonias, hubo bastantes personas, en un ambiente de calma, civismo y respeto, y con representación en las mesas electorales de los tres principales partidos políticos en disputa".El proceso de escrutinio comenzó de manera oficial en los centros de votación. Según lo dispuesto el CNE dará su primer informe con resultados preliminares a las 21:00 (GMT -6).

