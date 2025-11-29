https://noticiaslatam.lat/20251129/-trump-el-espacio-aereo-sobre-venezuela-esta-totalmente-cerrado-1168944119.html
Trump: El espacio aéreo sobre Venezuela está "completamente cerrado"
Trump: El espacio aéreo sobre Venezuela está "completamente cerrado"
El presidente de EEUU instó a todas las aerolíneas a considerar cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela. 29.11.2025, Sputnik Mundo
El 26 de noviembre, el Gobierno venezolano rechazó que EEUU inste a las aerolíneas extranjeras a suspender vuelos hacia Venezuela, afectando a los pasajeros que se quedan varados en el exterior, mientras solicita permisos especiales para operar las rutas de repatriación con aviones estadounidenses.Esta declaración se produjo en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y las amenazas al país caribeño. Así, Washington desplegó en agosto tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela. Desde el 2 de septiembre, se han registrado más de dos decenas de ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, los cuales dejaron más de 80 personas fallecidas.En Caracas se ha señalado en reiteradas ocasiones que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto, y que su verdadero objetivo es cambiar el poder en Venezuela y hacerse con su petróleo.
"A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores como completamente cerrado", escribió Donald Trump en las redes sociales.
El 26 de noviembre, el Gobierno venezolano rechazó que EEUU inste a las aerolíneas extranjeras a suspender vuelos hacia Venezuela, afectando a los pasajeros que se quedan varados en el exterior, mientras solicita permisos especiales para operar las rutas de repatriación con aviones estadounidenses.
Esta declaración se produjo en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y las amenazas al país caribeño.
Así, Washington desplegó en agosto tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe
, cerca de Venezuela. Desde el 2 de septiembre, se han registrado más de dos decenas de ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga
, los cuales dejaron más de 80 personas fallecidas.
En Caracas se ha señalado en reiteradas ocasiones que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto, y que su verdadero objetivo es cambiar el poder en Venezuela
y hacerse con su petróleo
.
