Rusia alcanza equipamiento militar occidental y derriba 230 drones ucranianos en la última jornada
Las FFAA rusas aniquilaron varias piezas del equipamiento militar, incluyendo las suministradas a Kiev por Occidente, y derribaron 230 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar especial, informa la Defensa rusa. Además, neutralizaron más de 1.000 soldados ucranianos, precisan desde el ente castrense.
Conforme con el reporte diario, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 50 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 160 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 110 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo energético y de combustible que las abastecían, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 143 zonas", especifica el comunicado.
La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars de fabricación estadounidense y derribó 230 aeronaves no tripuladas.
En total, Kiev perdió unos 1.030 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 99.690 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.318 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.622 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.638 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.986 vehículos militares especiales.
