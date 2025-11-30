https://noticiaslatam.lat/20251130/rusia-alcanza-equipamiento-militar-occidental-y-derriba-230-drones-ucranianos-en-la-ultima-jornada-1168968137.html

Rusia alcanza equipamiento militar occidental y derriba 230 drones ucranianos en la última jornada

Las FFAA rusas aniquilaron varias piezas del equipamiento militar, incluyendo las suministradas a Kiev por Occidente, y derribaron 230 drones ucranianos en la... 30.11.2025, Sputnik Mundo

defensa

rusia

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

Conforme con el reporte diario, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 50 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 160 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 110 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars de fabricación estadounidense y derribó 230 aeronaves no tripuladas.En total, Kiev perdió unos 1.030 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

ucrania

rusia, ucrania, operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania