Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251125/las-amenazas-de-peru-a-mexico-revelan-una-tendencia-hacia-la-violacion-del-derecho-internacional-1168789571.html
Las amenazas de Perú a México revelan "una tendencia hacia la violación del derecho internacional", dice un analista
Las amenazas de Perú a México revelan "una tendencia hacia la violación del derecho internacional", dice un analista
Sputnik Mundo
"Si se tiene que ingresar a la Embajada de México, se hará", dijo el presidente peruano José Jerí tras ser cuestionado sobre una posible intervención de su... 25.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-25T14:00+0000
2025-11-25T14:36+0000
américa latina
méxico
perú
💬 opinión y análisis
josé jerí
política
betssy chávez
pedro castillo
gobierno de méxico
claudia sheinbaum
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/19/1168810663_5:0:1573:882_1920x0_80_0_0_355a4253a6271b53403e429f2f51d99e.jpg
Al respecto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que Perú violaría la soberanía del país latinoamericano en caso de entrar a la embajada por la fuerza. "Violaría todas las leyes internacionales (...). Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional", sentenció la presidenta de México, quien abundó que el asilo a Chávez es un derecho reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. "Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la Embajada estaría fuera de toda norma", agregó Sheinbaum.¿Qué ocurre?En una entrevista con Sputnik, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Aníbal García Fernández, indicó que las embajadas están reglamentadas en la Convención de Viena, donde se considera que entrar por la fuerza a una de estas oficinas de representación sería "una violación la soberanía de un país, en este caso, México". El experto recordó que no es la primera vez que ocurre este tipo de actos. En abril de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa entró por la fuerza a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba asilado. A esto hay que sumar la falta de regulación y reacción ante otros conflictos internacionales. Y es que, explicó, a pesar de que lo que sucedió con la embajada de México en Ecuador fue denunciado ante instancias internacionales, lo cierto es que el caso parece haber quedado en la impunidad, ya que no ha habido consecuencias. Al respecto, la doctora en Relaciones Internacionales Claudia Serrano consideró en una charla para este medio que, "desafortunadamente en términos del andamiaje del derecho internacional, los resultados no tienden a ser rápidos y ni eficientes". "No son procesos que se vayan a resolver en un mes, sino que pueden postergarse bastantes años. No obstante, para México ha sido importante el siempre dejar un precedente cuando considera que hay una vulnerabilidad y esto es parte de los fundamentos de su política exterior", agregó.Una política mexicana de larga data México se ha caracterizado por ser un país cuya política exterior ve al asilo y al refugio como un acto humanista, el cual ha sido brindado a diversos personajes a lo largo de la historia. Por ello, el hecho de que México haya brindado asilo a la ex primera ministra peruana no debe verse como algo extraordinario, señaló en entrevista con este medio la doctora en relaciones internacionales, Ismene Ithaí Bras-Ruiz. México, consideró la experta, se ha mantenido respetuoso el proceso. Sin embargo, en Perú no gustó la decisión de la Administración mexicana, con la cual ya tenía una crisis diplomática desde que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) salió del poder. ¿Una pantalla ante la crisis peruana? Para Serrano, el actual Gobierno de Jerí en Perú —el séptimo en los últimos 10 años— está tratando de focalizar la atención mediática en un supuesto conflicto con México, cuando el país debería apostar por atender la crisis política que enfrenta. Y es que, a lo largo de 20 años, seis expresidentes peruanos han ido a prisión, sin que ninguno completara su mandato de cinco años. En medio de los escándalos de corrupción, Pedro Castillo (2021-2022) y Martín Vizcarra (2018-2020) fueron destituidos de sus cargos; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) dimitió para evitar un juicio político, y Alan García, que ocupó el cargo en la década de 1980 y 2000, se suicidó en 2019, cuando la Policía fue a detenerlo por un caso de sobornos.Jerí, abogado de 38 años y miembro del partido de centroderecha Somos Perú, asumió la presidencia del Congreso en julio de este año. Tras la aprobación de la moción de vacancia de Dina Boluarte en octubre, ejerce temporalmente las funciones de presidente del país, hasta las elecciones del 12 de abril de 2026. Previamente, se le investigó por una acusación de violación sexual supuestamente ocurrida en diciembre de 2024. En agosto de este año, el fiscal Tomás Gálvez archivó el caso por falta de pruebas."No hay que perder de vista que, o al menos así parece, también hay una utilidad en polarizar a ciertos sectores de la ciudadanía, canalizando la atención a un supuesto conflicto con México, más allá de atender sus propias fisuras en cuanto a la democracia (...). Perú viene de una crisis ya constante —de más de una década— que no le ha permitido al país adoptar un proyecto político, ni sentar las bases de su dirección política, además de la parálisis institucional", finalizó la académica.
https://noticiaslatam.lat/20251104/peru-corta-lazos-con-mexico-jeri-mantiene-la-linea-politica-de-dina-boluarte-1168173291.html
https://noticiaslatam.lat/20240407/ecuador-ignoro-el-derecho-internacional-y-la-historica-tradicion-de-asilo-politico-de-mexico-1149549753.html
https://noticiaslatam.lat/20251104/1168167624.html
https://noticiaslatam.lat/20251123/1168761247.html
méxico
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Daniela Díaz
Daniela Díaz
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/19/1168810663_201:0:1377:882_1920x0_80_0_0_2509bf748cb7e48bca6f6e1b89a0ab95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, perú, 💬 opinión y análisis, josé jerí , política, betssy chávez, pedro castillo, gobierno de méxico, claudia sheinbaum
méxico, perú, 💬 opinión y análisis, josé jerí , política, betssy chávez, pedro castillo, gobierno de méxico, claudia sheinbaum

Las amenazas de Perú a México revelan "una tendencia hacia la violación del derecho internacional", dice un analista

14:00 GMT 25.11.2025 (actualizado: 14:36 GMT 25.11.2025)
© Foto : X/@presidenciaperu, Cortesía del Gobierno de MéxicoEl presidente de Perú, José Jerí, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum
El presidente de Perú, José Jerí, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum - Sputnik Mundo, 1920, 25.11.2025
© Foto : X/@presidenciaperu, Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
Daniela Díaz
Desde México
Todos los artículosEscribir al autor
"Si se tiene que ingresar a la Embajada de México, se hará", dijo el presidente peruano José Jerí tras ser cuestionado sobre una posible intervención de su Administración en las oficinas mexicanas, en donde se encuentra en calidad de asilada la ex primera ministra Betssy Chávez. Especialistas analizan los posibles escenarios en Sputnik.
Al respecto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que Perú violaría la soberanía del país latinoamericano en caso de entrar a la embajada por la fuerza.
"Violaría todas las leyes internacionales (...). Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional", sentenció la presidenta de México, quien abundó que el asilo a Chávez es un derecho reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos.
"Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la Embajada estaría fuera de toda norma", agregó Sheinbaum.

¿Qué ocurre?

En una entrevista con Sputnik, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Aníbal García Fernández, indicó que las embajadas están reglamentadas en la Convención de Viena, donde se considera que entrar por la fuerza a una de estas oficinas de representación sería "una violación la soberanía de un país, en este caso, México".
El experto recordó que no es la primera vez que ocurre este tipo de actos. En abril de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa entró por la fuerza a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba asilado. A esto hay que sumar la falta de regulación y reacción ante otros conflictos internacionales.

"Se va conformando como una tendencia a la que casi nadie le pone atención", ponderó García Fernández. "Este tipo de expresiones nos están hablando de que, probablemente, hay una tendencia hacia la violación del derecho internacional".

Perú corta lazos con México: Jerí mantiene la línea política de Dina Boluarte - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2025
Acentos
Perú corta lazos con México: "Jerí mantiene la línea política de Dina Boluarte"
4 de noviembre, 21:38 GMT
Y es que, explicó, a pesar de que lo que sucedió con la embajada de México en Ecuador fue denunciado ante instancias internacionales, lo cierto es que el caso parece haber quedado en la impunidad, ya que no ha habido consecuencias.

"Entonces la pregunta sería: ¿no hay un derecho internacional válido en la segunda década del siglo XXI? (...). El derecho internacional está siendo violado uno y otro día, lo que habla de una crisis del sistema internacional multilateral en el cual estamos actualmente", indicó.

Al respecto, la doctora en Relaciones Internacionales Claudia Serrano consideró en una charla para este medio que, "desafortunadamente en términos del andamiaje del derecho internacional, los resultados no tienden a ser rápidos y ni eficientes".
"No son procesos que se vayan a resolver en un mes, sino que pueden postergarse bastantes años. No obstante, para México ha sido importante el siempre dejar un precedente cuando considera que hay una vulnerabilidad y esto es parte de los fundamentos de su política exterior", agregó.
La Policía Nacional de Ecuador ingresa a la embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 07.04.2024
América Latina
Ecuador ignoró el derecho internacional y la "histórica tradición de asilo político" de México
7 de abril 2024, 04:18 GMT

Una política mexicana de larga data

México se ha caracterizado por ser un país cuya política exterior ve al asilo y al refugio como un acto humanista, el cual ha sido brindado a diversos personajes a lo largo de la historia.
Por ello, el hecho de que México haya brindado asilo a la ex primera ministra peruana no debe verse como algo extraordinario, señaló en entrevista con este medio la doctora en relaciones internacionales, Ismene Ithaí Bras-Ruiz.

"No es que desde México se esté diciendo que la persona es culpable o no lo sea, sino que se está apegando a los derechos humanos y acogiendo como un tercer país a una persona que teme por su seguridad (...). Estas son las garantías que tienen las embajadas y los consulados", abundó.

México, consideró la experta, se ha mantenido respetuoso el proceso. Sin embargo, en Perú no gustó la decisión de la Administración mexicana, con la cual ya tenía una crisis diplomática desde que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) salió del poder.
Sheinbaum rechaza la decisión de Perú de romper las relaciones con México - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2025
América Latina
Sheinbaum rechaza la decisión de Perú de romper las relaciones con México
4 de noviembre, 16:28 GMT

¿Una pantalla ante la crisis peruana?

Para Serrano, el actual Gobierno de Jerí en Perú —el séptimo en los últimos 10 años— está tratando de focalizar la atención mediática en un supuesto conflicto con México, cuando el país debería apostar por atender la crisis política que enfrenta.
Y es que, a lo largo de 20 años, seis expresidentes peruanos han ido a prisión, sin que ninguno completara su mandato de cinco años.
En medio de los escándalos de corrupción, Pedro Castillo (2021-2022) y Martín Vizcarra (2018-2020) fueron destituidos de sus cargos; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) dimitió para evitar un juicio político, y Alan García, que ocupó el cargo en la década de 1980 y 2000, se suicidó en 2019, cuando la Policía fue a detenerlo por un caso de sobornos.
Caso Betssy Chávez: Presidente de Perú abre la puerta a una posible invasión a la embajada mexicana - Sputnik Mundo, 1920, 23.11.2025
América Latina
Caso Betssy Chávez: Presidente de Perú abre la puerta a una posible invasión a la embajada mexicana
23 de noviembre, 19:10 GMT
Jerí, abogado de 38 años y miembro del partido de centroderecha Somos Perú, asumió la presidencia del Congreso en julio de este año. Tras la aprobación de la moción de vacancia de Dina Boluarte en octubre, ejerce temporalmente las funciones de presidente del país, hasta las elecciones del 12 de abril de 2026.
Previamente, se le investigó por una acusación de violación sexual supuestamente ocurrida en diciembre de 2024. En agosto de este año, el fiscal Tomás Gálvez archivó el caso por falta de pruebas.
"No hay que perder de vista que, o al menos así parece, también hay una utilidad en polarizar a ciertos sectores de la ciudadanía, canalizando la atención a un supuesto conflicto con México, más allá de atender sus propias fisuras en cuanto a la democracia (...). Perú viene de una crisis ya constante —de más de una década— que no le ha permitido al país adoptar un proyecto político, ni sentar las bases de su dirección política, además de la parálisis institucional", finalizó la académica.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала