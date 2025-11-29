https://noticiaslatam.lat/20251129/rusia-golpea-instalaciones-energeticas-de-ucrania-y-derriba-158-drones-en-una-jornada-de-combates-1168939596.html

Rusia golpea instalaciones energéticas de Ucrania y derriba 158 drones en una jornada de combates

Rusia golpea instalaciones energéticas de Ucrania y derriba 158 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania y derribaron 158 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar... 29.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-29T10:37+0000

2025-11-29T10:37+0000

2025-11-29T10:37+0000

defensa

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/1d/1163951980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02e328fa02ea906842bb17679db37e9c.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 125 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 158 aeronaves no tripuladas.En total, Kiev perdió unos 1.255 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20251128/soy-proverdad-y-la-verdad-esta-del-lado-ruso-autor-chileno-revela-detalles-de-su-viaje-a-donbas-1168916850.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa