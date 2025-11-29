Mundo
Rusia golpea instalaciones energéticas de Ucrania y derriba 158 drones en una jornada de combates
Rusia golpea instalaciones energéticas de Ucrania y derriba 158 drones en una jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania y derribaron 158 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar... 29.11.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 125 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 158 aeronaves no tripuladas.En total, Kiev perdió unos 1.255 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia golpea instalaciones energéticas de Ucrania y derriba 158 drones en una jornada de combates

Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania y derribaron 158 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Además, el Ejército ruso continuó su avance en varios sectores del frente, agregan desde el ente castrense.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 125 militares.
"En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo energético y de combustible que las abastecían (...) Todos los objetivos designados han sido alcanzados", señalan desde el organismo militar.
La defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 158 aeronaves no tripuladas.
En total, Kiev perdió unos 1.255 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 99.460 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.316 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.621 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.626 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.949 vehículos militares especiales.

