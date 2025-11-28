https://noticiaslatam.lat/20251128/soy-proverdad-y-la-verdad-esta-del-lado-ruso-autor-chileno-revela-detalles-de-su-viaje-a-donbas-1168916850.html

"Soy proverdad, y la verdad está del lado ruso": autor chileno revela detalles de su viaje a Donbás

Un niño de cuatro años se acerca, le toma la mano y, a través de una traductora, le dice: "Quiero irme contigo a tu casa". Esa frase, repetida con voz...

Como parte de una misión humanitaria en Rusia, el autor del libro Los niños y niñas del Donbás, Patricio Mery Bell, recorrió Donetsk para ver de primera mano los efectos de la agresión ucraniana.En una entrevista exclusiva con Sputnik, Mery Bell relata las "experiencias muy fuertes" que vivió en la región de Donbás, acusa a Zelenski de crímenes de guerra y critica el papel de los medios occidentales y del Gobierno de su país —y su relato no es el de un observador ajeno, sino que el de un testigo que se atrevió a caminar entre los escombros de la narrativa hegemónica.La verdad no se repite, se compruebaLa invitación surgió de forma inesperada tras conocer a una delegación de la Cámara Cívica de Rusia en Chile. "Me dijeron, tú escribiste el libro, está muy bueno el libro, muy completo, mucha información, hablas de los niños", recuerda.Mery Bell explicó que comenzó a investigar el tema después del Euromaidán en 2014, pero que fue con el inicio de la operación especial rusa cuando, al ver la cobertura mediática en Chile, detectó lo que calificó como "mentiras patéticas".Como periodista de investigación con 20 años de experiencia, afirmó reconocer una campaña de desinformación. Esto lo llevó a investigar más a fondo los crímenes de los movimientos nazis en Ucrania, como el batallón Azov, contra la población civil, especialmente los niños, buscando "humanizar el conflicto".Los crímenes y el máximo responsable del conflicto en torno a UcraniaAl ser cuestionado sobre quién considera el máximo responsable de las atrocidades cometidas en Donbás, Mery Bell fue contundente: "Yo creo que la respuesta es obvia, es Volodímir Zelenski" —un "producto de televisión" que llegó al poder prometiendo paz y traicionó a su pueblo.También acusó al líder ucraniano y a sus patrocinadores de derrochar dinero en una guerra mientras en Europa "decían que no había plata" durante la pandemia."Tiene su telenovela y después salta a la presidencia, pero para ganar la presidencia, él en los territorios del Donbás ofrece paz. Paz y tranquilidad después del Euromaidán. La gente vota por él. Los traiciona y comienza un ataque feroz en contra de la población rusoparlante", afirmó, puntualizando que "el señor Zelenski tiene que responder por sus crímenes".Sobre un posible proceso judicial similar al de Núremberg, Mery Bell declaró que "estos señores tienen que ser juzgados en un tribunal internacional, en un tribunal objetivo, que los castigue y terminen en la cárcel", subrayando que el daño a la población civil, especialmente a los niños, es "irreparable"."¿Cuánto dinero necesitas para recuperar a tus padres? Nada va a hacer que vuelvan tus padres", aseveró, enfatizando que las acciones de Kiev recuerdan a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.Sobre la percepción del conflicto en Chile y el sesgo occidentalMery Bell criticó duramente la postura del presidente chileno, Gabriel Boric, acusándolo de estar "del lado de Ucrania" y traicionar a la verdadera izquierda y la clase trabajadora de Chile, recordando que la URSS acogió a chilenos exiliados durante la dictadura de Pinochet. Afirmó que esta postura oficial ha confundido a la opinión pública chilena, haciendo que crean que "los malos son los rusos". Desafió a Boric a visitar Donbás como él lo hizo, antes de formarse una opinión.Enfatizó la importancia de la verificación periodística, de "contrastar fuentes" y ver las cosas con los propios ojos, tal como él lo hizo en Donetsk, donde pudo ver la "crueldad de la guerra" y a sus víctimas reales, como un niño de cuatro años que le dijo que quería irse con él."Un niño de cuatro años me tomó la mano, de cuatro años, y me dijo en ruso algo que no entendí, y una amiga me tradujo y me dijo... dice que se quiere ir contigo a tu casa. ¿Qué hago yo frente a eso? ¿Cómo uno puede reaccionar frente a eso?", pregunta retóricamente.Respecto al sesgo mediático, el investigador señaló que medios como CNN o BBC nunca aclaran que están "controlados por oligarcas norteamericanos", mientras que medios rusos como Sputnik o RT son censurados.Mery Bell reconoció tener cierto miedo, preguntando qué puede hacer cuando han asesinado a periodistas, generales e intelectuales, citando el caso de Daria Dúguina. Sostuvo que, a pesar del temor, sabe que "está del lado correcto de la historia" y espera que, si algo le sucede, la verdad salga a la luz, sugiriendo que para sus posibles adversarios sería "más costoso" eliminarlo que dejarlo con vida.El investigador resaltó la importancia de la memoria, mencionando su visita al Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú. Opinó que Rusia necesita una mayor "diplomacia de los pueblos" para llegar a otras regiones.Reveló una paradoja: desde su experiencia, el público en América Latina tiene más acceso a información diversa sobre el conflicto que el público europeo, donde, según contó, se bloquean canales de Telegram, incluso cuando él estaba en países como España, Italia o Bélgica.Sobre el crimen de guerra que más le conmocionó, el costo humano y el futuroSin dudarlo, afirmó que todos los crímenes son horribles, pero que los que más le afectaron fueron los cometidos contra los niños, señalando que dejar a un niño huérfano es el peor crimen de guerra.También compartió el testimonio de su traductora, quien en 2014 sobrevivió al bombardeo de la peluquería de la que acababa de salir.Comparó a la población de Donbás con una rosa —preciosa y bonita— hecha de metralla que le regalaron: bella y llena de amor si se la cuida, pero que sangra si se la ataca.Mery Bell manifestó que el deseo de la población es simplemente vivir en paz con límites razonables que garanticen su seguridad. Cuestionó la narrativa de que Rusia busca invadir Europa Occidental, preguntando retóricamente para qué querría Rusia invadir Bruselas, París o Londres, dado su inmenso territorio.El periodista planteó una disyuntiva: si Ucrania tuvo derecho a independizarse de la URSS en 1991, ¿por qué la gente de Donbás no tendría derecho a independizarse de Ucrania? Calificó de "absurdo" y "locura" que no se reconozca este derecho, argumentando que a Occidente "no le conviene" comprenderlo porque "apostaron mal" a una "oligarquía corrupta" que financió a Zelenski.

