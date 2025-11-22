Mundo
"Va a continuar habiendo golpes" contra el contrabando de combustible en México, según autoridades
"Va a continuar habiendo golpes" contra el contrabando de combustible en México, según autoridades
Las autoridades del Gobierno mexicano tienen en la mira a varios funcionarios y exfuncionarios que presuntamente forman parte de la red de contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal", le dijo a 'El Universal' Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
Añadió que la Marina aportó datos recabados como parte de una investigación interna. En ese sentido, el funcionario afirmó que el caso del 'huachicol fiscal' "fue aislado y muy particular", pero la gran mayoría de quienes integran la institución "trabaja con integridad y ayuda a mejorar la situación". En ese sentido, adelantó que existen "un número considerable" de órdenes de aprehensión que restan por liberarse. Aseguró que no se protegerá a nadie y que las investigaciones no se basan en especulaciones, sino en pruebas "muy concretas, evidencias específicas, y las investigaciones siguen en curso".El 6 de septiembre, las autoridades mexicanas dieron a conocer el arresto de 14 personas, incluidos directivos de empresas y servidores públicos, involucradas en las pesquisas sobre 10 millones de litros de combustible que fueron incautados en marzo en Tampico, Tamaulipas (noreste).Entre los implicados figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien denunció presuntos actos ilícitos dentro de la dependencia federal. Además de las indagatorias relacionadas con el llamado "huachicol fiscal" llevadas adelante por la Fiscalía, la Secretaría de la Marina (Semar) confirmó que abrió cuatro investigaciones internas en 2024 contra cuatro mandos navales por posibles delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta.Estas investigaciones ya han derivado en sanciones contra dos marinos de alto rango adscritos a la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon), según reveló El Universal, aunque sus nombres permanecen reservados.
Las autoridades del Gobierno mexicano tienen en la mira a varios funcionarios y exfuncionarios que presuntamente forman parte de la red de contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal", le dijo a 'El Universal' Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

"Hasta el momento sí, va a continuar habiendo golpes y aquí [hay que] resaltar la actuación de la propia Secretaría de Marina; muchas veces dijeron que la Marina estaba corrompida, pero fue la propia Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, que inició la investigación en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República para dar con estos delincuentes", sostuvo.

Añadió que la Marina aportó datos recabados como parte de una investigación interna. En ese sentido, el funcionario afirmó que el caso del 'huachicol fiscal' "fue aislado y muy particular", pero la gran mayoría de quienes integran la institución "trabaja con integridad y ayuda a mejorar la situación".
En ese sentido, adelantó que existen "un número considerable" de órdenes de aprehensión que restan por liberarse. Aseguró que no se protegerá a nadie y que las investigaciones no se basan en especulaciones, sino en pruebas "muy concretas, evidencias específicas, y las investigaciones siguen en curso".
El 6 de septiembre, las autoridades mexicanas dieron a conocer el arresto de 14 personas, incluidos directivos de empresas y servidores públicos, involucradas en las pesquisas sobre 10 millones de litros de combustible que fueron incautados en marzo en Tampico, Tamaulipas (noreste).
Entre los implicados figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien denunció presuntos actos ilícitos dentro de la dependencia federal.
Además de las indagatorias relacionadas con el llamado "huachicol fiscal" llevadas adelante por la Fiscalía, la Secretaría de la Marina (Semar) confirmó que abrió cuatro investigaciones internas en 2024 contra cuatro mandos navales por posibles delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta.
Estas investigaciones ya han derivado en sanciones contra dos marinos de alto rango adscritos a la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon), según reveló El Universal, aunque sus nombres permanecen reservados.
