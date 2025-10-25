https://noticiaslatam.lat/20251025/petroleos-mexicanos-ha-contaminado-777-sitios-en-15-anos--1167877814.html

Petróleos Mexicanos ha contaminado 777 sitios en 15 años

Petróleos Mexicanos ha contaminado 777 sitios en 15 años

Sputnik Mundo

Entre 2008 y 2023, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido responsable de derrames y fugas de hidrocarburos en 777 sitios a lo largo del país... 25.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-25T06:14+0000

2025-10-25T06:14+0000

2025-10-25T07:00+0000

américa latina

méxico

petróleos mexicanos (pemex)

medioambiente

veracruz

tamaulipas

tabasco

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167879757_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_6c3a0fbfbdb1124812cd4c05f18f26e4.jpg

El medio destaca que, pese a que en la mayoría de los lugares afectados se probó un programa de remediación, únicamente se ha reparado el impacto en el 14% de los casos. Además, revela la nota, en los 112 sitios en los que Pemex reparó el daño se tardó, en promedio, cuatro años. Los tres estados más afectados son: Veracruz, con 344 sitios dañados; Tamaulipas, con 135; y Tabasco, con 64. Si bien los daños que la contaminación por hidrocarburos han ocasionado se extienden por una superficie de seis millones 795.000 metros cuadrados, la verdadera magnitud del desastre es tridimensional, según el artículo, toda vez que el volumen que calculan las autoridades es de 13,3 millones de metros cúbicos. Dicho de otra manera, los hidrocarburos derramados se infiltran en el subsuelo y en las fuentes hídricas del país. A lo anterior se suma que, desde 2019, Pemex no ha reportado ninguna remediación ambiental producto de su actividad. Incluso, a partir de 2017 se observa un descenso drástico de los sitios contaminados atribuidos a la compañía, hasta llegar a cero en 2018, sostiene la nota, lo que contrasta con casos como el derrame de combustóleo en Juandhó, Hidalgo, en agosto de 2020. Dicho incidente, ocurrido durante maniobras de mantenimiento, contaminó los canales de riego de los campos de cultivo de al menos seis municipios, recuerda el medio. "Incluso se difundieron imágenes y videos de animales cubiertos con petróleo, entre ellos tortugas y aves", añade.

https://noticiaslatam.lat/20240908/se-registra-incendio-en-refineria-ubicada-en-el-estado-mexicano-de-oaxaca-1157363167.html

méxico

veracruz

tamaulipas

tabasco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, petróleos mexicanos (pemex), medioambiente, veracruz, tamaulipas, tabasco