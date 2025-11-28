https://noticiaslatam.lat/20251128/nicaragua-produce-el-cafe-mejor-pagado-la-estrategia-detras-del-auge-del-grano-de-oro--video-1168897572.html

"Nicaragua produce el café mejor pagado": la estrategia detrás del auge del grano de oro | Video

En la última década, Nicaragua ha consolidado una estrategia integral para elevar la calidad de su café y competir en los mercados más exigentes

En entrevista exclusiva con Sputnik, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, plantea que el posicionamiento del café en los mercados asiáticos, norteamericanos y europeos, no es fortuito."Tenemos toda una política nacional dirigida a mejorar la calidad y las exportaciones de café. Cuando [el grano] es nicaragüense tiene un sobreprecio por el origen, por la calidad de nuestro café (...). Nicaragua produce, a juzgar por los resultados de los certámenes, el mejor café, el mejor pagado", dijo Reyes.Ese avance se expresa en los puntajes del café de especialidad, una categoría que califica la calidad de este alimento, en el que intervienen elementos claves como las condiciones de cultivo, prácticas de recolección, procesos de beneficio, el tostado y la evaluación de calidad mediante catas para garantizar la excelencia final, de acuerdo con la Specialty Coffee Association.En ese contexto, los lotes más distinguidos alcanzan puntuaciones cercanas a 94 (en una escala de cero a 100), un rango que permite que su valor se dispare.Japón, el gran compradorEn 2024, el país centroamericano vendió a Japón su mejor café por un valor de 11.000 dólares el quintal, cuando se cotizó en 91,4 puntos en el ranking de calidad.En certámenes mundiales, como la Taza de la Excelencia, un quintal de café nicaragüense se puede vender en un precio promedio de 6.000 dólares.Pero, detrás de esos precios, existe una arquitectura institucional diseñada para respaldar la calidad, que desarrolla variedades resistentes a la variabilidad climática, certifica la sanidad vegetal, forma a productores en barismo, catación, tostado, secado y empaque.Esta estructura ha permitido que el origen nicaragüense reciba un sobreprecio en el mercado internacional."No es solo tostar el café a como uno cree: hay procedimientos exactos, en minutos y en temperatura, para obtener un buen café", indicó Reyes, quien coordina el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.Café con ventajaEse diferencial coloca al país centroamericano en ventaja frente a otros productores de la región, donde la proporción de cafés premium es menor frente a las propiedades que le dan ventaja al producto nicaragüense, a juicio de Reyes."El que anda buscando sabores, encuentra en el café nicaragüense su demanda, es por eso que se pagan los precios que ahora se están pagando", añadió el líder del banco central de la nación centroamericana.La diversidad geográfica de Nicaragua juega un papel determinante en la variedad de su café cultivado. Las denominaciones de origen como Cuspire, Wiwilí, Dipilto y Matagalpa (región norte), así como Ometepe (al sur), son asociadas a características territoriales particulares."El sentido de marca es fundamental. Cuando alguien pregunta de dónde viene el café, la respuesta pesa en el precio", añadió Reyes. Así, el origen se convierte en un valor económico adicional.“Lo bonito de Nicaragua en relación a Centroamérica, es que tienes variedad de zonas geográficas. No pasa lo mismo, lamentablemente, con otros países de Centroamérica. Esa producción de variedad de Nicaragua es válida en casi todos los cultivos. Entonces, encuentras que el café tiene muchos sabores, aromas y fortalezas. Eso está cubriendo a todo tipo de consumidor", expresó el alto cargo.Plan de seguridadEl café es el segundo producto de exportación de Nicaragua, solo superado por el oro. Al cierre de 2025, este rubro exportador proyecta ingresos por 1.000 millones de dólares, un 13% de las exportaciones totales del país centroamericano.En la cosecha actual, el país espera recolectar 3,3 millones de quintales, de los cuales, tres millones se destinarán a la exportación.Más allá del ingreso, el impacto social es considerable. El sector genera 450.000 empleos en 60 municipios donde se cultiva este grano, lo que convierte al café en una actividad central para miles de familias rurales. Además, existen 110 empresas exportadoras y 62 beneficios en la industria cafetalera.La importancia de este ecosistema productivo para el país es tal, que el Ejército de Nicaragua, movilizó en octubre a 3.000 efectivos militares, para garantizar la cosecha 2025-2026."El plan de protección está liderado por las autoridades de la Policía y el Ejército, que lo que hacen es resguardar todas las áreas y que, al menos en el último informe, se indicó que no hubo ni una afectación por este resguardo. Si no estuviera este resguardo, lo más seguro es que existirían robos, asaltos y secuestros, pero Nicaragua no tiene este flagelo", puntualizó Reyes.

