Nicaragua conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular

Nicaragua conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular | Video

En el barrio indígena de Monimbó, al sur de la ciudad de Masaya, habita la comunidad urbana más extensa de la descendencia chorotega en Nicaragua.

"En Monimbó, no hay para nosotros el Día de la Raza, nosotros lo que conmemoramos es el último día de la libertad indígena [el 11 de octubre] de 1492, [cuando] éramos libres", afirmó Rodríguez.La presencia indígena y afrodescendiente caracterizan la multiculturalidad de Nicaragua, cuyo Estado reafirmó como prioridad los derechos colectivos de los pueblos originarios, en las reformas constitucionales de 2024-2025.De manera que en el país centroamericano se estableció el 12 de octubre como del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular a partir de 2007, con el retorno del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.La Administración sandinista estableció la conmemoración de esta fecha para condenar el exterminio de los pueblos originarios de América y reconocer la lucha de sus héroes contra el genocidio europeo en estos territorios.La revolución de 1979 condujo a que se otorgara el reconocimiento legal y de autonomía a todos los pueblos originarios, su organización social, el derecho a sus territorios, la diversidad lingüística y la cosmovisión de sus pobladores.En este contexto, el Consejo de Ancianos de Monimbó ostenta el poder sobre sus territorios, la representación ante el gobierno local de Masaya y la organización de sus actividades culturales.Desarrollo con identidadEn el litoral este de Nicaragua, la resistencia al dominio extranjero persiste. Según el historiador y diputado de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), Johnny Hodgson, el colonialismo y sus prácticas modernas desde Europa son un proyecto racista y destructor de las culturas.No obstante, en diálogo con Sputnik, resalta la importancia de la experiencia revolucionaria de Nicaragua como punto de quiebre a siglos de desvalorización y exclusión de las comunidades afrodescendientes que habitan el litoral Caribe, donde la colonización fue dirigida por la monarquía inglesa.El dirigente caribeño reivindicó la resistencia de los pueblos indígenas del Caribe: miskitos, ramas, creoles, garífunas, mayangnas, sumos y ulwas. Sus habitantes fueron reconocidos como ciudadanos de Nicaragua con plenos derechos en 1979."Ya las lenguas de nosotros están reconocidas en la Constitución y ya no se refieren a nuestras lenguas como dialecto, como algo menor; nosotros mismos estamos en la Constitución reconocidos. Ahí dice que el Estado de Nicaragua reconoce la existencia de los pueblos originarios, reconoce la existencia de los pueblos afrodescendientes; antes eso no estaba en la Constitución", añadió el legislador caribeño.Derechos políticosLa autonomía de las regiones norte y sur del Caribe de Nicaragua fue aprobada por ley el 30 de octubre de 1987, este marco jurídico permitió a sus pueblos originarios la titulación de sus tierras indígenas y el otorgamiento pleno de sus derechos políticos y sociales."Nosotros estamos seguros de que lo que tenemos ahora ya no lo vamos a perder, ya la cultura de los pueblos de la costa Caribe ya no está viajando en el valle de sombra de la muerte; ya no va a desaparecer la cultura creole, [esta] hubiera desaparecido si no hubiéramos obtenido la autonomía", expresó Hodgson.El estatuto de autonomía de la costa Caribe de Nicaragua es uno de los mayores reconocimientos para la inclusión de los pueblos originarios que se puede recordar en el país, destacó el experto cultural Luis Morales, cosecretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora."El presidente Daniel Ortega entregó títulos [de propiedad] a las comunidades indígenas en el Caribe nicaragüense, equivalente a la tercera parte del territorio nacional, casi el tamaño de la República de El Salvador", manifestó.En declaraciones a Sputnik, Morales resaltó que la autonomía del Caribe les permitió a los pueblos originarios mantener sus formas ancestrales de vida en la comida, el arte, las prácticas medicinales, así como la protección de sus lenguas originarias.Para Morales, la preservación de la herencia indígena y afrocaribeña es una forma de resistencia, contenida en la actual política de cultura del Gobierno nicaragüense, la que se puede observar en la cotidianidad de las familias de esta nación.Un pilar fundamental para la conservación de la identidad cultural de los pueblos es la conservación de las lenguas. Su desuso representa un desafío para autoridades y dirigentes de los pueblos originarios de este país ante la penetración de extranjerismos y el dominio del español que se habla masivamente en Nicaragua."Nuestros abuelos misquitos conservaron su tradición, su lengua con fuerza, pero necesitamos nosotros trabajar más. Se ha fortalecido la comunidad garífuna en Orinoco (Caribe sur), sus lenguas se han respetado. Logramos grabar por primera vez el himno nacional [Salve a tí] en la lengua garífuna con los niños hace algunos años y estamos trabajando una chalupa multicultural ahora con el Caribe nicaragüense, un diccionario español misquito, pero necesitamos continuar trabajando, pero sí hay una preocupación y sobre todo un compromiso de la revolución porque se visibilice, se fortalezcan las raíces de los pueblos originarios", finalizó.

