El café por las mañanas podría proteger al corazón mejor que el consumo de café durante todo el día

El café por las mañanas podría proteger al corazón mejor que el consumo de café durante todo el día

Sputnik Mundo

Las personas que beben café por la mañana tienen menos riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y un menor riesgo de mortalidad global, en comparación con

El estudio fue dirigido por Lu Qi, profesor de la Escuela Celia Scott Weatherhead de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad Tulane de EEUU.Este nuevo estudio incluyó a 40.725 adultos que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre 1999 y 2018.Durante el trabajo académico, se preguntó a los participantes sobre todos los alimentos y bebidas que consumieron al menos un día, incluido si tomaban café, cuánto y cuándo. De los encuestados, se hizo un grupo de 1.463 personas a las que se pidió que completaran un diario detallado de alimentos y bebidas durante una semana completa. El 36% de los participantes tomaban café por la mañana (principalmente antes del mediodía), el 16% lo bebían a lo largo del día (mañana, tarde y noche) y el 48% no tomaban café.Los científicos cruzaron esta información con los registros de defunciones y la causa de muerte en un término de nueve a diez años y concluyeron que, comparando con los no bebedores, aquellos que toman café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31% menos de probabilidades de fallecer por enfermedad cardiovascular. Asimismo, se logró descubrir que no hubo reducción del riesgo para los bebedores de café durante todo el día en comparación con los no bebedores.Los amantes de café por la mañana se vieron beneficiados por la reducción de riegos, sin importar si eran bebedores moderados (de dos a tres tazas) como si eran empedernidos (más de tres tazas). Los bebedores ligeros por la mañana (una taza o menos) se beneficiaron de una disminución menor del riesgo."Durante una mediana de seguimiento de casi una década, y tras ajustar por la ingesta de café con cafeína y descafeinado, las cantidades de tazas al día, las horas de sueño y otros factores de confusión, el patrón de tipo matutino, en lugar del de todo el día, se asoció significativamente con menores riesgos de mortalidad por todas las causas, con un cociente de riesgos instantáneos de 0,84 y de mortalidad cardiovascular de incluso 0,69, en comparación con los no bebedores de café," afirmó el profesor Thomas F. Luscher, del Royal Brompton and Harefield Hospitals de Londres, Reino Unido.Luscher destacó que la hora del día importa, porque en las horas de la mañana suele producirse un marcado aumento de la actividad simpática al despertarnos y levantarnos de la cama, un efecto que se desvanece durante el día y alcanza su nivel más bajo durante el sueño. Así pues, es posible, como señalaron los autores, que el consumo de café por la tarde o por la noche altere el ritmo circadiano de la actividad simpática.

